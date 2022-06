Superbiky v Mostě: Motocyklový svátek se blíží

Světové šampionáty MotoGP a WSBK řídí španělská promotérská společnost Dorna Sports. Její představitelé podepsali minulý rok na jaře smlouvu se zástupci Autodromu Most. Podle tohoto kontraktu bychom měli superbiky vídat na zdejší trati do sezony 2025 včetně.

Co jsou superbiky?

Motocykly pro tyto závody mají vycházet z produkčních modelů a standardních dílů. Ovšem každý díl je upravovaný a z motoru, jehož objem nesmí být vyšší než 1000 cm3, zůstává jenom obal.

V rámci jednoho víkendového podniku se jedou tři jízdy (v sobotu jedna, v neděli dvě). Do prvního a druhého závodu se řadí jezdci na start podle výsledků sobotní kvalifikace. Do třetího podle výsledku druhé jízdy (Superpole Race). První a třetí jízda jsou bodově stejně ohodnoceny, za Superpole Race berou piloti poloviční body. Do konečného pořadí mistrovství světa se počítají všechny výsledky.

Fanoušek se právem ptá, zda si šampionáty MotoGP a WSBK nekonkurují, když jsou pod jedním promotérem? Vězte, že tomu tak není. MotoGP je záležitost prototypů, superbiky jdou produkčním směrem. Obě motocyklové disciplíny kráčejí vlastní cestou, oslovují zcela jiné publikum. Jistě se najdou fanoušci obou šampionátů, ale jádro příznivců každého mistrovství je naprosto odlišné.

Diváci si přijdou na své

V rámci programu na okruhu v Mostě uvidí diváci závody mistrovství světa superbiků, ve kterém startuje pět značek –Kawasaki, Yamaha, Ducati, Honda a BMW. Součástí programu jsou také šestistovky Supersport (World SSP), třístovky Supersport (World SP300) a také Evropský pohár Yamaha R3 a juniorský Northern Talent Cup.

V nejvyšším patře superbiků startuje letos Oliver König, který jako první v historii přestoupil z World SP300 rovnou do WSBK. Je nejmladším jezdcem ve startovním poli a zatím se mu bodovat nepodařilo. V závodech WorldSSP je na 22. místě Ondřej Vostatek s 22 body. V klasifikaci WorldSSP 300 je devatenáctý Petr Svoboda, jenž má 9 bodů. V Evropském poháru Yamaha R3 je zatím desátý Filip Juránek s 35 body.

Víkend v Mostě bude vstup pro diváky do 18 let zdarma. Vstup do celého areálu Autodromu je bez jakýchkoliv covidoývch opatření. Fanoušci se dostanou také do zákulisí závodu, ve vyhrazeném čase také do boxů. Plánované jsou autogramiády a rozhovory s nejlepšími světovými jezdci na diváckém svahu.

Závěrem naší pozvánky na napínavé závody, stojí za to si připomenout slova Gregorio Lavilly, který je ředitelem šampionátu superbiků a dříve sám aktivně závodil. „Trať, na níž jsem závodil v roce 1997, je náročná a má charakter. Nabízí vzrušující závody, jaké jsme viděli ve všech třídách. Je to úspěšný debut Autodromu Most jako místa pro konání tohoto šampionátu a těšíme se, že v následujících letech budeme stavět na tomto skvělém začátku,“ prohlásil Gregorio Lavilla minulý rok. Co řekne letos?