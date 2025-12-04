Obří evropská investice do elektromobility! Španělsko jde proti proudu
Španělsko připravuje velkou ofenzivu v elektromobilitě, v roce 2026 do ní investuje kolem 1,3 miliardy eur (zhruba 31,4 miliardy Kč). To pravděpodobně ovlivní i zbytek Evropy.
Zatímco Evropa zvažuje, zda odložit plánovaný zákaz prodeje spalovacích aut od roku 2035, protože část států i průmyslu brzdí tempo přechodu na elektromobilitu, Španělsko míří opačným směrem.
Ve středu španělský premiér Pedro Sánchez představil nový program, jehož cílem je zvýšit podíl čistých elektromobilů vyrobených v zemi až na 95 % do roku 2035. Jde tak o jeden z nejambicióznějších programů v EU.
Kontrast mezi současnou unijní zdrženlivostí a španělskou ofenzivou tak dobře ukazuje, jak rozdílně evropské země přistupují k transformaci automobilového trhu. Níže najdete hlavní body nového španělského programu:
- Z investované částky má být 400 milionů eur (asi 9,6 miliardy Kč) určeno na přímé dotace pro zákazníky, kteří si koupí elektromobil v roce 2026
- Dalších 580 milionů (asi 14,0 miliard Kč) je vyčleněno na podporu investic do automobilového průmyslu. Tedy na výrobu baterií, komponentů a montáž
- A 300 milionů eur (asi 7,2 miliardy Kč) plánují ve Španělsku využít na rozšíření veřejné sítě dobíjecích stanic, zejména tam, kde je hustota dálnic a silnic stále nízká
Nová strategie má nahradit současný podpůrný program MOVES III. Ten je sice platný až do konce roku 2025, ale podle Madridu i obyvatel je složitý, roztříštěný mezi regiony a často zatížen byrokracií.
Nový program pojmenovaný Auto 2030 Plan má centralizovat podporu, zrychlit schvalovací procesy a umožnit, aby dotace byla uplatnitelná už při koupi auta – přímo u prodejce.
Významný tah
Význam tohoto kroku je v kontextu evropské mobility zásadní: Španělsko je aktuálně druhým největším výrobcem aut v Evropě (hned po Německu) – a nový plán má zajistit, že si udrží svou pozici i v přechodu k elektromobilitě.
Zároveň chce země odolat tlaku levných čínských elektromobilů, které postupně zaplavují evropské trhy. Bez silné domácí podpory by podle Madridu Španělsko riskovalo ztrátu technologického know-how i pracovních míst.
Současně se mění motivace řady Španělů: podle průzkumu vedeného letos až 34,2 % osob, které zvažují elektromobil, uvádí jako hlavní důvod úsporu nákladů na palivo. A teprve až za tím environmentální ohledy nebo snahu vyhnout se emisním zónám ve městech.
Možná inspirace
I pro české čtenáře má tento vývoj patrné implikace: pokud se Španělsko dostane mezi lídry EV průmyslu a infrastruktury, může to znamenat tlak i na ostatní země EU, aby posílily vlastní ambice v elektromobilitě. Dotační programy, rozvoj dobíjecí sítě i podpora domácí výroby baterií se mohou začít jevit jako nutnost, nikoli volba.
Koncem roku 2025 dosáhla kombinace elektromobilů a plug-in hybridů ve Španělsku asi 22,4 % podílu na nových registracích. V roce 2026 toto číslo nadále poroste, tedy pokud bude nový plán proveden rychle, efektivně a bez zbytečné administrativní zátěže.
Zdroje: Euro Weekly News, Reuters, Sur in English