Obří evropská investice do elektromobility! Španělsko jde proti proudu

Jan Faltýsek
Španělsko připravuje velkou ofenzivu v elektromobilitě, v roce 2026 do ní investuje kolem 1,3 miliardy eur (zhruba 31,4 miliardy Kč). To pravděpodobně ovlivní i zbytek Evropy.

Zatímco Evropa zvažuje, zda odložit plánovaný zákaz prodeje spalovacích aut od roku 2035, protože část států i průmyslu brzdí tempo přechodu na elektromobilitu, Španělsko míří opačným směrem.

Ve středu španělský premiér Pedro Sánchez představil nový program, jehož cílem je zvýšit podíl čistých elektromobilů vyrobených v zemi až na 95 % do roku 2035. Jde tak o jeden z nejambicióznějších programů v EU.

Kontrast mezi současnou unijní zdrženlivostí a španělskou ofenzivou tak dobře ukazuje, jak rozdílně evropské země přistupují k transformaci automobilového trhu. Níže najdete hlavní body nového španělského programu:

  • Z investované částky má být 400 milionů eur (asi 9,6 miliardy Kč) určeno na přímé dotace pro zákazníky, kteří si koupí elektromobil v roce 2026
  • Dalších 580 milionů (asi 14,0 miliard Kč) je vyčleněno na podporu investic do automobilového průmyslu. Tedy na výrobu baterií, komponentů a montáž
  • A 300 milionů eur (asi 7,2 miliardy Kč) plánují ve Španělsku využít na rozšíření veřejné sítě dobíjecích stanic, zejména tam, kde je hustota dálnic a silnic stále nízká

Nová strategie má nahradit současný podpůrný program MOVES III. Ten je sice platný až do konce roku 2025, ale podle Madridu i obyvatel je složitý, roztříštěný mezi regiony a často zatížen byrokracií.

Nový program pojmenovaný Auto 2030 Plan má centralizovat podporu, zrychlit schvalovací procesy a umožnit, aby dotace byla uplatnitelná už při koupi auta – přímo u prodejce.

Významný tah

Význam tohoto kroku je v kontextu evropské mobility zásadní: Španělsko je aktuálně druhým největším výrobcem aut v Evropě (hned po Německu) – a nový plán má zajistit, že si udrží svou pozici i v přechodu k elektromobilitě.

Zároveň chce země odolat tlaku levných čínských elektromobilů, které postupně zaplavují evropské trhy. Bez silné domácí podpory by podle Madridu Španělsko riskovalo ztrátu technologického know-how i pracovních míst.

Současně se mění motivace řady Španělů: podle průzkumu vedeného letos až 34,2 % osob, které zvažují elektromobil, uvádí jako hlavní důvod úsporu nákladů na palivo. A teprve až za tím environmentální ohledy nebo snahu vyhnout se emisním zónám ve městech.

Video placeholder
Za volantem modernizované Toyoty bZ4X • Zdroj: Toyota

Možná inspirace

I pro české čtenáře má tento vývoj patrné implikace: pokud se Španělsko dostane mezi lídry EV průmyslu a infrastruktury, může to znamenat tlak i na ostatní země EU, aby posílily vlastní ambice v elektromobilitě. Dotační programy, rozvoj dobíjecí sítě i podpora domácí výroby baterií se mohou začít jevit jako nutnost, nikoli volba.

Koncem roku 2025 dosáhla kombinace elektromobilů a plug-in hybridů ve Španělsku asi 22,4 % podílu na nových registracích. V roce 2026 toto číslo nadále poroste, tedy pokud bude nový plán proveden rychle, efektivně a bez zbytečné administrativní zátěže.

Zdroje: Euro Weekly News, Reuters, Sur in English

