Suzuki zvažuje nové SUV na bázi Swiftu. Dorazí i do Evropy?

Suzuki v následujícím období připravuje rozsáhlou proměnu své modelové řady. Aktuálně se představuje nová generace modelu S-Cross, počítá se také s modernizací Vitary a novou generací Swiftu. Právě té se týká zajímavá informace.

Podle zpráv japonského magazínu Best Car Web totiž na bázi nového Swiftu vznikne také malé SUV. Zatím není jasné, nakolik bude mít blízko výchozímu hatchbacku, zda půjde jen o zvýšenou oplastovanou verzi, nebo svébytně vypadají model. Dorazit má každopádně v roce 2024.

Základem se pak má stát sportovní provedení Swift Sport, což konkrétně neznamená sportovní naladění, jako použití jeho motoru. Konkrétně se tak v útrobách nového „Swiftu SUV“ má objevit mildhybridní benzinová čtrnáctistovka s přeplňováním.

Pokud si pak říkáte, že by toto „Swift SUV“ mělo velice blízko malému SUV Vitara, máte naprostou pravdu. Souvisí to s tím, že by tento model vůbec nemusel dorazit do Evropy, ale byl určen jen pro japonský trh. V domovské zemi Suzuki totiž aktuální Vitara propadla. Dovážela se tam z Maďarska (kde se vyrábí i pro Evropu), pod označením Escudo, kvůli nízkým prodejům však vůz na japonském trhu už skončil.

Možností je i to, že v tomto případě nemluvíme tak ani o „Swiftu SUV“ jako o nové generaci Vitary. Ta by jen zkrátka dostala základ v novém Swiftu, který má debutovat v roce 2022. Nechme se tak překvapit, jak to ještě bude.