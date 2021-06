Suzuki postoupí v elektrifikaci. Místo mildhybridů přijdou full-hybridy

Suzuki patří na evropských trzích mezi ty menší značky, flotilové emisní normy ale doléhají i na tuto japonskou firmu. Proto od roku 2019 postupně elektrifikovalo svoji nabídku. Mildhybridy doplnil full-hybrid Swace a plug-in hybrid Across, s technikou dodanou od Toyoty, a Jimny se stal užitkovým vozem, aby flotilové normy obešel. V následujících letech ale takové řešení nemusí stačit.

Mildhybridy sice za dostupnou cenu sníží normované emise, jenže nijak výrazně, což s dalším zpřísněním emisních norem nemusí stačit. Proto Suzuki postoupí z nejnižší úrovně elektrifikace o krok výše.

Rakouský server Motor Profis v této souvislosti píše, že Suzuki v příštích letech výrazně promění svoji motorovou paletu. Místo mildhybridů počítá s nasazením full-hybridů, tedy hybridů, které už umožňují delší jízdu na elektřinu, avšak bez možnosti dobití z externího zdroje, ze zásuvky.

Připravované deriváty mají mít pod kapotou motor o objemu 1,5 litru, přičemž v tuto chvíli není jasné, zda se nebude jednat o další rozšíření spolupráce Suzuki s Toyotou. Ta už japonské značce dodala základ pro Swace a Across, což jsou ve skutečnosti přeznačkované Toyoty Corolla, respektive RAV4. Vzhledem k objemu se nabízí, že půjde o tříválcové hybridní ústrojí z Yarisu či Yarisu Cross.

Suzuki s ním totiž počítá pro své menší modely, kde by tříválcový hybrid dával smysl. Konkrétně má podle zpráv Motor Profis debutovat ve Vitaře, v roce 2022. Před koncem životního cyklu ji tedy dostane ještě stávající generace, nástupce je připravován pro rok 2024. Ten už by dokonce mohl nabídnout též plug-in hybridní ústrojí.

Příští rok by se tohoto full-hybridu měl dočkat také S-Cross, a to v rámci příchodu jeho nové generace. V roce 2023 by pak tento hybrid měl být nasazen v novém Swiftu.

Suzuki se nicméně do budoucna nevyhne ani čistě elektrickému automobilu. Údajně je připravován pro rok 2023 a mluví se o tom, že se bude jednat o maličký crossover. Pokud by se taková zpráva potvrdila, šlo by nejspíše o náhradu dnešního Ignise. V tomto případě by dokonce neelektrický derivát už ani nemusel být nabídnut.

Elektrifikace se pak podle všeho dočká také Jimny, a to v rámci modernizace pro rok 2024. Díky tomu by se populární offroad mohl v Evropě opět stát plnohodnotným osobním vozem a ne „dodávkou“ s dvěma sedadly a mříží za nimi jako dnes. Mimo to se pořád spekuluje také o příchodu jeho pětidveřové varianty.