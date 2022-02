Švédská rallye po 1. dnu: Velké rychlosti na sněhu svědčí Neuvillovi

Úvodní den čekala na posádky smyčka tří rychlostních zkoušek na sever od centra soutěže v Umeå, které se jely dvakrát. Program zahrnoval nejdelší erzetu soutěže Kamsjön s 27,81 kilometry. Den zakončila krátká „sprintová“ zkouška v samotné Umeå. Posádky absolvovaly 125,72 měřených kilometrů.

Co provedou hybridy?

Teploty blízko polárního kruhu klesají až k patnácti pod nulou a jedná se tak o tvrdou prověrku hybridních jednotek. Ty jsou od letošní sezony součástí pohonu rallyeových speciálů. Chemie je vrtkavá záležitost. Jak sloučeniny vzájemně reagují, ovlivňují účinnost elektromotorů. Tyto interakce nejsou vždy konzistentní, když teploty kolísají. Kromě teplot stojí před řidiči ještě jedna výzva – regenerace dostatečného množství energie z baterie při brzdění, aby byla zajištěna podpora navýšení výkonu.

To má své klady i zápory. Na zledovatělých silnicích může mít „kopnutí“ v podobě prudkého nárůstu výkonu neblahé následky. Na tratích rychlostních zkoušek je spousta křižovatek, kde bude řízení trakce při výjezdu ze zatáčky složité. Svůj pohled jak na to, přináší Francouz Adrien Fourmaux (Ford Puma Rally1) „Jediným řešením je pokusit se o skutečně účinné brzdění. Když zablokujte pneumatiky, tak pohonná jednotka nedostane energii navíc. Musíme zkoušet brzdit o něco dříve, to je jediné, co můžeme udělat,“ říká Fourmaux.

Kolotoč na prvních místech

První čtyři rychlostní zkoušky připomínaly kolotoč. Každý, kdo vyhrál erzetu, tak se dostal na první místo. A tak se na vedoucí příčce postupně vystřídali Estonec Ott Tänak (Hyindai i20N Rally1), Fin Esapekka Lappi (Toyota Yaris GR Rally1), Fin Kalle Rovanperä (Toyota Yaris GR Rally1) a Velšan Elfyn Evans (Toyota Yaris GR Rally1).

To už byl ze hry irský pilot Craig Breen (Ford Puma Rally1). Na druhé zkoušce měl nejdříve problémy, když zavadil o sněhovou bariéru a než srovnal vůz do směru, ztratil třicet sekund. Ve snaze dohnat ztrátu se vyletěl na konci měřeného úseku znovu do sněhové bariéry. Tentokrát ovšem bez šance dostat se z ní, ačkoliv vůz nebyl viditelně poškozený. Breen tak ukončil svou úspěšnou sérii, neboť v předchozích čtyřech soutěžích skončil vždy na stupních vítězů.

Jezdci dosahovali na sněhových tratích vysokých rychlostních průměrů. Nejvyšší byly na nejdelší erzetě soutěže, která měřila 27,81 kilometrů. Při prvním průjezdu dosáhl Lappi na hodnotu 127,81 km/h a při opakovaném průjezdu posunul Tänak na průměr 133,31 km/h. Pro mistra světa z roku 2019 to však byla labutí píseň, ačkoliv byl v té chvíli druhý se ztrátou pouhých 1,1 sekundy za vedoucím jezdcem.

„Posledních deset kilometrů přestala fungovat Hybridní jednotka (100 kW),“ řekl Tänak. Na přejezdu mezi pátou a šestou zkouškou se však rozsvítilo červené světlo na přístrojové desce a pilot byl nucený z bezpečnostních důvodů vůz odstavit. Prohlášení továrního týmu Hyundai řečené potíže potvrdilo: „Bohužel problém s hybridní sadou spustil červené světlo na voze a podle předpisů FIA, jako bezpečnostní opatření, budeme muset vyřadit vůz Otta Tänaka. Vůz prozkoumáme, zjistíme problém a uvidíme, zda můžeme v této soutěži dále pokračovat.“

Ještě, že Breen havaroval

Evans vydržel na pozici lídra během tří měřených testů. „Bylo to hodně náročné, protože člověk všude potkával spoustu sypkého sněhu, pro Kalleho (Rovanperä) to musela být docela noční můra, když jel jako první. Na začátku dne jsem se ve voze necítil úplně dobře, a tak dosahované rychlé časy byly pro mě docela překvapivé,“ říkal Evans, kterou se nepovedla závěrečná zkouška, a propadl se z prvního na třetí místo.

Ačkoliv vyrážel Kalle Rovanperä na tratě zkoušek jako první a čistil tak dalším soupeřům trať, vytěžil z toho druhé místo. Na vedoucího Neuvilla ztrácí pouhých 4,3 sekundy. „Největším problémem byl nahrnutý sníh na vnitřku a vnějšku zatáček. Dopoledne to ještě šlo, ale odpoledne to bylo složitější, protože tratí předtím projely také historické vozy, které vyjely několik stop. Dnešek pro mě představoval jedny z nejhorších podmínek, ve kterých jsem dosud závodil,“ komentoval Rovanperä své postřehy.

Neuville měl velké štěstí na druhé zkoušce, která musel být po Breenově výletu do sněhu přerušena. „Červenou vlajku jsme uvítali, protože naše hybridní baterie nefungovala správně a já musel přepnout pohon do nouzového režimu. Pak mi zase trvalo, než se mi podařilo ho vypnout. Na přejezdu k další erzetě jsme si museli pořádně máknout, abychom dostali auto do pohybu,“ vysvětloval Neuville.

Po třetí erzetě byl druhý, po následující se propadl na šesté místo, ale po výhře v předposlední zkoušce se posunul na druhou příčku. V závěru dne svůj výsledek ještě vylepšil. „Odpoledne nám vyšlo náramně. Pneumatiky byly v dobrém stavu a auto fungovalo perfektně. Udělali jsme několik drobných změn a já se cítil ve voze pohodlně,“ dodal Neuville.

Průběžné pořadí (po 7 ze 17 RZ):

1. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 N Rally1) 1:02:31,2; 2. Rovanperä, Haltunen (Fin./Toyota Yaris GR Rally1) +4,3; 3. Evans, Martin (Brit./Toyota Yaris GR Rally1) +7,4; 4. Lappi, Ferm (Fin./Toyota Yaris GR Rally1) +8,8; 5. Solberg, Edmondson (Švéd., Brit./Hyundai i20 N Rally1) +28,1; 6. Katsuta, Johnston (Jap., Irl./Toyota Yaris GR Rally1) +1:18,9; 7. Fourmaux, Coria (Fr./Ford Puma Rally1) +1:32,9; 8. Greensmith, Andersson (Brit., Švéd./Ford Puma Rally1) +1:48,1; 9. Mikkelsen, Eriksen (Nor./Škoda Fabia Rally2 evo)´+3:08,9 (1. v hodnocení WRC2); 10. Veiby, Sjaermoen (Nor./Volkswagen Polo Gti R5) +3:13,0; 11. Grjazin, Aleksandrov (Rus./Škoda Fabia Rally2 evo) +3:18,7; 12. Linnamäe, Morgan (Est., Brit./Volkswagen Polo Gti R5) +3:20,6; 13. Huttunen, Lukka (Fin./Ford Fiesta R5 MkII) +3:23,2; 14. Kaur, Simm (Est./Volkswagen Polo Gti R5) +3:47,8; 15. Pietarinen, Linnaketo (Fin./Volkswagen Polo Gti R5) +4:07,4; 16. Andersson, Fredriksson (Švéd./Ford Fiesta R5 MkII) +4:09,5; 17. B. Bulacia, Martí (Bol., Šp./Škoda Fabia Rally2 evo) +5:01,0; 18. J. Jonasson, N. Jonasson (Švéd./Škoda Fabia Rally2 evo) +5:48,1; 19. Joona, Korhonen (Fin./Ford Fiesta Rally3) +5:57,3; 20. Armstrong, Hoy (Brit./Ford Fiesta R5 MkII) +6:05,0.

Zbývající program Švédské rallye

Sobota (26. 2.) – 8.57 RZ8 (10,49 km), 9.29 RZ9 - zrušena, 10.54 RZ10 (19,49 km), 12.08 RZ11 (11,17 km), 15.27 RZ12 (10,49 km), 15.59 RZ13 – zrušena, 17.24 RZ14 (19,49 km), 18.38 RZ15 (11,17 km). Celkem 82,3 km rychlostních zkoušek.

Neděle (27. 2.) – 7.00 RZ16 (14,19 km), 8.08 RZ17 (14,23 km), 9.37 RZ18 (14,19 km), 12.18 RZ19 (14.23 km), 14.30 Vyhlášení vítězů. Celkem 56,84 km rychlostních zkoušek.