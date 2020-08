Tahle jediná Corvette na světě je přímo určená do zimy. Má pohon předních kol

Příběh originálního zimního přibližovadla zahrnuje jedinou známou Corvette s pohonem opačné nápravy. Prakticky upravené kupé klasických tvarů pochází z roku 1979 a má tělo z odolného sklolaminátu. Pod lehkými panely vyčnívá kruhový vzduchový filtr sání motoru. Právě přívod vzduchu na konci čelní partie odpovídá použitému podvozku, který daroval Cadillac Eldorado.

Kříženec General Motors

Křížence z dílů General Motors si postavil John „JJ" Jacobi a zákulisní perličky kutilského projektu odhaluje dopis od dcery Tary Cobi, která darovala unikát do muzea National Corvette Museum v Kentucky. Dědička popisuje šikovného otce jako člověka, který nikdy nekoupil nic, co by nedokázal sám vyrobit. Pan Jacobi byl manuálně nadaným inženýrem a v té době přišel nápad postavit funkční zimní auto přezdívané El Vette.

Rodina Jacobi žila na Long Islandu, kde mohou být zimy obzvláště kruté, a John zjistil bezpodmínečnou potřebu zimního automobilu. Prototyp El Vette z vlastní produkce musel mít pohon předních kol kvůli lepší trakci a v úvahu připadlo pouze lehké sklolaminátové tělo odolné proti korozi. Kutil miloval modelovou řadu Corvette C3, proto nebylo jiné možnosti než modifikovat typický americký sporťák se sériovým pohonem zadní nápravy. Projekt byl přesně tak náročný, jak by se mohlo zdát, protože postup nebylo kde konzultovat vzhledem jedinečnosti nápadu i provedení.

John přemodeloval ryze sportovní typ na celoroční provedení. V roce 1985 stavitel zavítal na vrakoviště a koupil karoserii Chveroletu Corvette C3 z roku 1979 spolu s kostrou stejně starého Cadillacu Eldorado vybaveného čtyřmi kotoučovými brzdami a plně nezávislým zavěšením. V roce 1979 mělo Eldorado konzervativní rozměry a díly se správně hodily do garážové výroby zimního stroje.

Tara vzpomíná, že otec žádal podvozkového specialistu o doladění dílů Cadillacu tak, aby se všechny části vešly pod agresivnější tvary C3. Základ tak musel být zkrácen zhruba o 40 centimetrů a poté byl usazen do sériové světlé výšky továrního Chevroletu. Zadní část křížence byla spojena ocelovou výztuží kvůli ponechání původní benzínové nádrže, náhradního kola a upevnění zadního nárazníku.

Pohon El Vette zajistil malý blok Oldsmobile 350 V8 napojený na automatickou převodovku Cadillac. Vzhledem k úpravám sedí motor o 41 centimetrů vepředu, což přineslo potřebu dodělat rozšíření kabelového svazku, nové vedení střídavého proudu a přemístění kompresoru i alternátoru. Technické tetris nastalo kvůli poskládání všech součástek pod zavřenou kapotu. Relokace elektrických komponentů se povedla a části pohonného systému se ukryly pod svažující se kapotu. Profesionálně odvedená práce byla dokumentována samotným panem Jacobim, trvalo pět let nočních směn, než byl majitel spokojen s finální verzí originálního konceptu.

Registrace kradeného vozu

Větší drama nastalo ve snaze registrovat El Vette. Úřadům se nezdálo špatné číslo VIN a policie začala vyšetřovat možnou dřívější krádež vozu. Tara zrovna studovala vysokou školu, když před dveřmi zazvonili kriminalisté. Noční návštěva ze služebny přišla i s rozkazem zabavit podezřelé auto zaparkované v garáži. Dcera se snažila telefonicky dovolat otci, ale policejní přesila jí nedala na výběr.

Byrokratický aparát USA zabavil jedinečnou Corvette a následovala dražba. Dotčený JJ nezahálel a koupil auto zpět. Staronový vlastník konečně splnil všechny náležitosti americké registrace osobních aut a v roce 1993 přesvědčil úřady o legitimním nabytí a provozování tehdy čtrnáctiletého Chevroletu s podvozkem z Cadillacu.

Dopis končí úmrtím cílevědomého konstruktéra. Tvůrce jediné Corvette do zimy zemřel v dubnu roku 2018 a jedním z jeho posledních přání bylo věnovat automobil do depozitáře národního muzea značky. Vůz se dostal do nejlepších rukou a mohou se inspirovat podobně zapálení jedinci. Černá El Vette s motorem Oldsmobile na podvozku Cadillacu je pocta General Motors, na světě není ani jen podobná kopie protáčející přední hliníková kola.