Tak přeci: Benzínky si v březnu zvýšily marže za benzín až o 92 %, za naftu o 62 %

Na webových stránkách ministerstva financí se včera večer objevila nová tisková zpráva, která přináší vyhodnocení monitoringu prodejních cen pohonných hmot, které jsou zpětně hodnoceny od 15. února. Ministerstvo financí přitom pracovalo s daty více než 2500 veřejných čerpacích stanic, což představuje přes 90 procent českého trhu.

Z monitoringu prodejních cen benzínu a nafty v období od 15. února do 31. března prý vyplývá, že slovní intervence ministerstva financí zafungovala. Od 14. března, kdy bylo oznámeno zahájení kontrol marží, totiž měly ceny výrazně poklesnout.

Přesto měla být průměrná hrubá marže v březnu oproti únoru vyšší o 1,88 Kč u nafty a dokonce o 2,10 Kč u nafty. Jinými slovy tak ceny benzínu průměru povyrostly o 91,7 procenta, zatímco ceny nafty o 62 procent.

„Podle našich dat činila průměrná marže u litru nafty v únoru 3,03 koruny, zatímco v březnu 4,91 koruny. U litru benzínu dosahovala průměrná marže v únoru 2,29 koruny a v březnu 4,39 koruny. Průměrné marže na počátku kontrol sice klesly, ale následně už stagnovaly. Myslím tedy, že zde určitě je prostor pro jejich další snížení. O zavedení připravované regulace marží prodejců paliv rozhodneme nejpozději koncem dubna," uvedl ministr financí Zbyněk Stanjura.

Ministerstvo financí tak podle tiskové zprávy připravuje cenovou regulaci stanovující maximální výši marží, kterou je připraveno zavést v případě, že marže během dubna adekvátně neklesnou. Ministerstvo navíc plánuje rozšířit cenovou kontrolu o reálné nákupní ceny, aby bylo schopno monitorovat také velkoobchodní rafinační marže.

„Kontrolu distributorů považujeme za nezbytnou i proto, abychom v období od června do září tohoto roku dokázali ohlídat promítnutí snížené spotřební daně o 1,50 Kč do konečné ceny nafty a benzínu pro řidiče. Takto rozšířená kontrola ministerstva bude pokračovat až do konce září,“ uvádí tisková zpráva ministerstva financí.