Takhle měl vypadat nástupce BMW i8. Zařízl ho koronavirus?

BMW Vision M Next z roku 2019 bylo předobrazem nástupce modelu i8, nazvaného i16. Do sériové výroby se však nikdy nedostal, protože podle šéfdesignéra BMW „se svět v roce 2020 změnil“.

Automobilka BMW v letech 2014–2020 prodávala plug-in hybridní sporťák i8, který byl sice možná kontroverzní, ale poskytoval náhled do toho, jak by mohla vypadat sportovní auta budoucnosti. V současné době nemá nástupce, ovšem ten byl ve hře – a dokonce víc než to. BMW na jeho vývoji pracovalo.

Vyplývá to z příspěvku Domagoje Dukece, šéfdesignéra automobilky, na Instagramu. „Tohle je další dobře střežené tajemství: i16. Vznikla jako nástupce BMW i8 a osobně jsem se toho projektu účastnil,“ uvádí Dukec.

Vzpomenete-li si na koncept Vision M Next, který automobilka ukázala ve své centrále v Mnichově, není těžké vidět, že právě ten byl předobrazem pro vůz na Dukecem zveřejněných ilustracích. „Během necelých 12 měsíců bylo hotovo zvenčí i zevnitř. Klíčové bylo použít kompozitovou strukturu i8,“ doplňuje designér.

Jenže půl roku po odhalení konceptu přišlo něco, co celý svět ochromilo – pandemie koronaviru. Dukec ji jako důvod, proč i16 nespatřila světlo světa, výslovně neuvádí, ale naznačuje velmi silně: „Snažili jsme se, ale svět se v roce 2020 změnil, a tak práce na projektu musely bohužel být zastaveny.“