Takto může vypadat nový Volkswagen Transporter. Vznikne z Fordu Transit

Již delší dobu je známo, že současný Volkswagen Transporter gen. T6.1 bude poslední v dlouhé řadě transporterů značky Volkswagen. V rámci spolupráce německé automobilky s Fordem přijde nástupce současných dodávek právě od modrého oválu jako Ford Transit s jiným designem.

Maskované prototypy už najíždějí testovací kilometry a ukazují právě tohle – že skříň transitu dostane příď a logo nikoliv nepodobné Volkswagenu Multivan, označovanému jako T7 a založenému na platformě MQB.

Návrhy grafika Jana Lušovského ukazují, jak by výsledek mohl vypadat. Zachovávají boky užitkového fordu, ale přidávají světlomety a příď volkswagenu. Vzadu se naopak změnilo jen logo a grafika světel.

Samozřejmě, jestli bude příští transporter vypadat skutečně takto, je zatím ve hvězdách – automobilka ho oficiálně zatím neodhalila. Slovy Carstena Intry, šéfa užitkových vozidel Volkswagenu, bude lepší než transit – ale co jiného by taky mohl říci, že ano.

Co do pohonných ústrojí se prozatím má za to, že novinka bude k mání v elektrickém provedení, jako plug-in hybrid i se vznětovými motory. Vyrábět se má v továrně Fordu v turecké provincii Kocaeli. Kdy se odhalí, zatím není jasné, ale vzhledem k probíhajícím testům maskovaných prototypů je pravděpodobné, že to bude někdy v příštím roce.