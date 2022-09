Tata představila nejlevnější elektromobil. Cenou strčí do kapsy i Dacii Spring

Indická automobilka Tata Motors představila elektrickou verzi levného hatchbacku Tiago, o němž jsme psali naposledy v roce 2016. Aktuálně cena modelu Tiago se spalovacím motorem startuje v přepočtu na přibližné částce 165 tisíc korun. Cena nové elektrické verze Tiago.ev se má v přepočtu pohybovat kolem 261 tisíce korun.

S cenou lehce přes čtvrt milionu korun se Tiago.ev stává nejlevnějším elektromobilem v Indii. Druhý nejlevnější vůz na tamním trhu – elektrická verze modelu Tata Tigor ve výbavě XE – startuje v přepočtu na částce 384 tisíc korun, je tedy o více než 120 tisíc korun dražší. Pro srovnání, nejlevnější elektromobil na českém trhu je Dacia Spring, za níž aktuálně utratíte minimálně 511.900 Kč.

Video se připravuje ...

Co za nějakých 261 tisíc korun indičtí zákazníci dostanou? Hatchback na délku měřící 3.765 milimetrů, na šířku 1.677 mm, na výšku 1.535 mm a s rozvorem o délce 2.400 mm. Za základní cenu odjede nový majitel z prodejny s výbavou XE (v nabídce je sedm dalších výbavových stupňů), baterií s kapacitou 19,2 kWh a možností nabíjet střídavým proudem (AC) maximálním výkonem 3,3 kW.

Nejvyšší výbava XZ+ Tech LUX v přepočtu stojí 362 tisíc korun a její součástí je větší 24kWh baterie a možnost nabíjet výkonem až 7,2 kW. S menší baterií má Tiago.ev na jedno nabití ujet až 250 kilometrů, s větší pak až 315 km. Na baterii je poskytována osmiletá záruka, omezená nájezdem 160.000 kilometrů.

Při nabíjení výkonem 7,2 kW trvá nabití baterie z 10 na 100 % 3 hodiny a 36 minut, přičemž 30 minut nabíjení má přidat zhruba 35 kilometrů dojezdu. Rychlonabíjení stejnosměrným proudem (Tata neuvádí maximální podporovaný výkon) dodá za 30 minut 110 kilometrů dojezdu, respektive nabije baterii z 10 na 80 % za 57 minut.

Synchronní elektromotor produkuje maximální výkon 55 kW (75 k) a točivý moment 114 Nm. Čas potřebný na zrychlení Tata udává pouze pro sprint z 0 na 60 km/h, a to 5,7 sekund. K dispozici jsou dva jízdní režimy (City a Sport), přičemž v každém z nich jsou dostupné čtyři úrovně rekuperace energie. S maximální úrovní rekuperace přichází do hry také jízdní zážitek podobný tomu, kdy je elektromobil možné ovládat jedním pedálem. Ať už to znamená cokoliv, plnohodnotné ovládání jedním pedálem to zřejmě nebude.

Uvedená cena přibližně 261 tisíc korun má ale háček. Platí totiž pouze pro prvních 10.000 zákazníků, z čehož 2.000 vozů je rezervováno pro stávající majitele elektromobilů značky Tata. Automobilka zatím neuvádí, jak se následně cena změní. Tiago.ev bude možné rezervovat od 10. října 2022, přičemž podmínkou bude úhrada poplatku ve výši přibližně 6,5 tisíce korun. Dodávky zákazníkům začnou v lednu 2023.