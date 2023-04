Spousta řidičů v Česku neví, kdo má v této situaci přednost. Řešení je přitom snadné

Pokud se dva řidiči na tříproudé silnici snaží dostat do prostředního pruhu, kdo bude mít přednost? V této otázce chybují mnozí, vysvětlení je však poměrně jednoduché.

Než se dostaneme k samotnému přejíždění z krajních pruhů do středního, pojďme si něco ujasnit. Nejspíš všichni už víme, že při jízdě v obci může řidič využívat kterýkoliv z pruhů ve svém směru. Horší je to ale s jízdou po víceproudých silnicích mimo město, jak ukazuje každodenní realita českých dálnic.

Mnoho řidičů si totiž stále nepamatuje, že pří jízdě po komunikaci o dvou a více pruzích ve stejném směru (mimo obec) by se řidiči vždy měli držet pouze v pravém jízdním pruhu. Ostatní pruhy jsou určeny pro objíždění, předjíždění, otáčení nebo odbočování, jak říká zákon č. 361/2000, tedy zákon o silničním provozu, konkrétně § 12.

Video se připravuje ...

V běžném provozu ale často dochází k situaci, kdy se řidiči na tříproudé silnici chtějí současně dostat z pruhů krajních do pruhu prostředního. Kdo má ale v takové situaci přednost? Pokud si myslíte, že přednost má stejně jako při najíždění na dálnici řidič v levém (rychlejším) pruhu, pak se mýlíte. I na tuto situaci totiž myslí zákon č. 361/2000, konkrétně § 12 v šestém odstavci.

Ten totiž jasně říká: „Na pozemní komunikaci o třech jízdních pruzích vyznačených na vozovce v jednom směru jízdy smí řidič přejíždět z levého jízdního pruhu do středního jízdního pruhu jen tehdy, neohrozí-li řidiče přejíždějícího do středního jízdního pruhu z pravého jízdního pruhu; obdobně se postupuje při přejíždění z levých jízdních pruhů do středních jízdních pruhů na pozemní komunikaci o čtyřech a více jízdních pruzích vyznačených na vozovce.“

Video se připravuje ...

Jednoduše řešeno – přednost má řidič najíždějící do středového pruhu z pruhu pravého, tedy pomalejšího. Bavíme se tak vlastně o přednosti zprava.

Jiná situace ale platí při již zmiňovaném najíždění na dálnici za využití připojovacího pruhu. Řidič v připojovacím pruhu by měl totiž využívat jeho dostupnou délku, nabrat dostatečnou rychlost a poté se plynule připojit do průběžného (levého) pruhu. Při zařazování přitom nesmí ohrozit řidiče jedoucí v pruhu průběžném.

Zde se také sluší zmínit, že při využití připojovacího pruhu může řidič klidně „podjíždět“ pomalejší auta v průběžném (levém) pruhu a nejedná se o přestupek. K tomu dochází například v momentě, kdy v průběžném pruhu jede třeba pomalejší nákladní vůz.