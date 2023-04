Mistři volantu radí, jak jezdit na asfaltu, šotolině i sněhu. Rady využijete i v běžném provozu

Mistr světa v kategorii WRC2 Emil Lindholm a zkušený závodní jezdec Kris Meeke jsou bezpochyby mistry volantu, kteří zvládají krotit své soutěžní speciály za extrémních. Ve spolupráci s mladoboleslavskou automobilkou ale přinášejí tipy, jak v praxi jezdit plynuleji a bezpečněji. Jak ostatně říká Kris Meeke: „Možná vás překvapí, kolik technik, které používáme v rally, má využití i v každodenním řízení.“

Kris Meeke, severoirský závodník narozený v roce 1979, je šampionem Intercontinental Rally Challenge z roku 2009 a mezi lety 2015 – 2017 získal celkem pět vítězství v nejvyšší třídě šampionátu WRC. Vyhrál v Argentině, Portugalsku, Finsku, Mexiku a Katalánsku, což ukazuje, že nejlépe se cítí na šotolině, na úvod se ale s řidiči podělí o tipy, jak správně a bezpečně jezdit na asfaltu.

Jeho první tip souvisí se správnou pozicí za volantem. Řidič by se měl usadit vzpřímeně a držet volant oběma rukama v pozici "třičtvrtě na tři". Získá tak totiž mnohem lepší kontrolu nad vozem. Za volantem pak doporučuje dívat se co nejdál před sebe, aby mohl řidič správně číst silnici, předvídat a jezdit plynule.

„Do zatáčky volte spíš pomalejší nájezd, na mokru buďte opatrnější. Brzděte až do začátku zatáčky,“ radí Meeke. Brzděním se totiž hmotnost auta přesouvá více na přední nápravu, takže řízení bude lépe reagovat. Práce s volantem a pedály by pak měla být především plynulá. „Začněte plynule zrychlovat už v zatáčce, jak se cesta narovnává, můžete postupně přidávat plyn,“ radí Meeke. Bez ohledu na množství bezpečnostních asistentů je pak důležité i dodržování bezpečné vzdálenosti, zdůrazňuje ve videu.

S jízdou na šotolině pak řidičům radí Emil Lindholm, finský rallyový jezdec narozený v roce 1996, který se v roce 2021 stal rallyovým šampionem Finska za volantem vozu Škoda Fabia Rally2 evo, a v roce 2022 se stal dokonce mistrem světa v kategorii WRC2. S jízdou na šotolině má tedy zkušeností víc než dost.

Pro většinu řidičů však jízda na šotolině není každodenní záležitostí, proto Lindholm doporučuje si povrch nejprve „osahat“. Na tvrdším povrchu má totiž vůz lepší přilnavost, zatímco na měkkém horší. „Měkkou šotolinu poznáte nejen při brzdění, ale také během zatáčení tím, že volant bude mít lehčí a méně citlivý chod,“ říká Lindholm. V takových případech radí zvolnit.

Lindholm také radí vyhýbat se vyjetým kolejím, které jsou často plné bláta a kaluží. V takovém případě je lepší vyjet ze stopy a držet se mimo koleje. Když už musí řidič vjet do bláta, měl by jet plynule a nezastavovat. V náročných podmínkách navíc výrazně pomáhá systém pohonu všech kol, ideálně v režimu off-road. Lindholm se navíc ve videu podělí o jeden rally trik.

S radami pro bezpečnou jízdu na sněhu se vrací Kris Meeke, který opět doporučuje nejdřív zjistit, jak moc to vlastně klouže. To lze udělat například brzděním při jízdě v přímém směru, pozor však na řidiče za vámi, které by mohl takový manévr zaskočit. Dvojnásob by pak měl platit důraz na plynulou jízdu.

„Panické zásahy do řízení situaci obvykle ještě zhorší a pošlou vůz do směru, kterým rozhodně nechcete jet,“ vysvětluje Meeke. S pedály i volantem je třeba pracovat opatrně a jemně. „Pokud se auto začne při rozjezdu smýkat, povolte plyn a zkuste se rozjet znovu a plynuleji. Každý milimetr chodu pedálu se počítá.“ Řidiči by také měli snížit rychlost a ideálně zvětšit bezpečný odstup od vozidel před sebou.