Co můžeme pilotům formule 1 závidět kromě toho, že mají přes 20 víkendů v roce možnost řídit jedny z technologicky nejvyspělejších a nejrychlejších vozidel na světě? Možná to, že díky svému působení v královně motorsportu mají tu čest řídit nebo dokonce vlastnit speciály, které jsou nejen drahé, ale také kusově omezené.

Jeden takový vlastní i dvojnásobný šampion formule 1 Fernando Alonso, tedy alespoň do chvíle, než se 25. listopadu prodá během aukce konané společností Bonhams v Dubaji. Jedná se o McLaren Elva, který si Alonso objednal v rámci tehdejšího působení u McLarenu. Zda si ho pořídil za vlastní finance, nebo ho dostal jako dárek od stáje, to bohužel nevíme.

Dvoumístného speedsteru z Wokingu bylo vyrobeno v celkem149 kusů. Tento kousek se pyšní výrobním číslem 114. Vůz byl naspecifikován podle představ slavného jezdce a podle tachometru má najeto pouhých 5 kilometrů!

Připomeňme si základní údaje vozu McLaren Elva. O pohon speedsteru se stará uprostřed uložený čtyřlitrový osmiválec se dvěma turbodmychadly s celkovým výkonem 815 koní a 800 Nm točivého momentu. Stovku zvládne Elva za 2,8 sekundy a dvoustovku za 6,8 sekundy. Pořádný hukot bez čelního skla pokračuje do maximální rychlosti 326 km/h.

Vůz se bude dražit v sobotu 25. Listopadu - během Velké ceny Dubaje v rámci akce “On The Grid: The Abu Dhabi Auction”. Podle očekávání by se cena tohoto McLarenu Elva mohla vyšplhat až k 70 milionům korun.

Ba co více, Fernando Alonso se ve videu na Instagramu zmínil, že úspěšnému kupci v rámci zmíněné akce v Dubaji předá klíčky od modelu Elva osobně. Skvělá příležitost pro fanoušky dvojnásobného mistra světa, tedy pokud mají jen tak bokem 70 milionů korun.