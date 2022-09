Terénní koncept Dacia Manifesto má plastové tělo a omyvatelný interiér

Jednu věc si musíme říci hned na úvod. Koncept Manifesto rumunské automobilky Dacia nepředznamenává žádný budoucí produkční model. Ne, že by to bylo až takovým překvapením – těžko můžeme očekávat, že by Dacia vyráběla něco, co vypadá jako konkurence Jeepu Wrangler. Manifesto však představuje některá řešení, která se dostanou do budoucích modelů značky. A zároveň je příslibem Dacie, že se i nadále bude věnovat zákazníkům s dobrodružnými sklony.

Video se připravuje ...

Dacia vyzdvihuje spojení s přírodou, které ve voze zažijete, což je už podle fotek pochopitelné – auto nemá žádné boční ani čelní sklo, nemá dveře a místo zavazadlového prostoru Manifesto disponuje něčím, co značka nazývá pracovní plochou. Hlavní světlomet – dle fotek LED – je pouze jeden. Dacia říká, že přeci nejsou potřeba dva, když jeden poskytuje dostatek světla… Hlavním trikem je ale možnost jeho vyjmutí z přídě, kdy jej následně můžete použít jako výkonnou baterku.

Jízdu v terénu usnadní pohon všech čtyř kol, značná světlá výška, velká kola a tělo vozu, které je údajně připraveno zvládnout jízdu i nejnáročnějším terénem. Zajímavým řešením je konfigurovatelný střešní nosič, přizpůsobitelný různému nákladu. Dacia vyzdvihuje, že inovativní nosiče už nabízí pro Sandero Stepway a Jogger a brzy je má dostat také Duster. Nápaditý je také bateriový balík v zádi vozu, jehož jednu část je možné vyjmout a použít jako zdroj energie, což je umožněno zabudovanými domácími zásuvkami a USB porty.

Video se připravuje ...

Elektřina ale není jediným způsobem, jakým se Manifesto snaží profilovat jako vůz šetrný k přírodě. Dacia zmiňuje také nízkou hmotnost, což koresponduje s nízkou spotřebou energie, ale konkrétní hodnoty neznáme. Hlavní části karoserie vozu jsou navíc z velké části vyrobeny z recyklovaného plastu. Použitý materiál se nazývá Starkle a je vyráběn z již zpracovaného polypropylenu. Za další ekologické řešení Dacia považuje bezvzdušné pneumatiky – mají být odolné, nevadí jim proražení a údajně vydrží po celou dobu životnosti vozidla.

Uvnitř Manifesta Dacia zdůrazňuje absenci chromovaných dekorů a naopak přítomnost přírodních materiálů, například korku. A protože je auto otevřeno všem elementům, zásadní vlastností interiéru je jeho voděodolnost. Dokonce prý zvládne tlakové mytí. Vtipným detailem jsou snadno snímatelné potahy sedadel, které v případě potřeby mohou posloužit jako spací pytle.

Video se připravuje ...

Místo složitého systému infotainmentu dává Manifesto přednost využití vašeho vlastního chytrého zařízení, pro něž je připraveno uchycení uprostřed palubní desky. Toto řešení se prý bude v sériových Daciích rozšiřovat a vylepšovat. Další věcí, která se v budoucnu objeví v modelech rumunské automobilky, je systém YouClip, který slouží k přichycení vašich drobností či řady příslušenství.

Jak bylo řečeno již v úvodu, Dacia Manifesto není předzvěstí produkčního elektrického off-roadu. Byť by mohl být zajímavý, jeho cena by zřejmě neodpovídala standardům značky. Jako ukázka budoucích technických řešení je však tento koncept velice zajímavý. A byť by se to z fotek nemuselo zdát, Manifesto není pouhým digitálním návrhem. Fyzická podoba konceptu bude k vidění na pařížském autosalonu, který letos odstartuje 18. října.