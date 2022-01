Tesla Cybertruck má zase o krok blíže sériové verzi. Jak se liší od originálu?

Elektrický pick-up od Tesly se poprvé představil v roce 2019, zahájení sériové verze se však postupně odsouvá. To však neznamená, že by se na voze čile nepracovalo.

Automobilka Tesla od svého založení postupně rozšiřuje svoje výrobní portfolio, aby k sobě přilákala stále různorodější klientelu. Aktuálním klíčovým projektem je Tesla Cybertruck, pick-up s elektrickým pohonem a velice netradičním vzhledem, který má zaujmout nejen na americkém trhu.

Cybertruck se světu poprvé představil v roce 2019 s tím, že k prvním zákazníkům dorazí v roce 2021. Jenže jak už to tak u tohoto výrobce elektroaut bývá, sliby Tesla znovu nesplnila a start produkce tohoto modelu postupně odsouvá. Nejnovější informace naznačují, že se Cybertrucku dočkáme v roce 2023.

To však neznamená, že by americká automobilka na voze čile nepracovala. Důkazem toho jsou i nejnovější snímky jednoho z prototypů, který zachytil jeden z pracovníků Tesly. Z nich přitom vyplývá, že se prototyp Cybertrucku od studie prezentované v roce 2019 v lecčems změnil.

Futuristický design s přísně navrženými hranami sice zůstává, Cybertruck však dostal nový stěrač jehož klidová poloha se podle všeho nachází u levého A-sloupku. Novinkou jsou též vnější zpětná zrcátka, konvenčně ztvárněná proti zbytku vozu.

Jinak ztvárněná je ostatně celá příď. Čelní okno se zdá větší než u originálu, protažené níže. Příď má přitom podle zákulisních zpráv ukrývat přední zavazadelník, což je překvapivá informace, s ohledem na to, že tu nejsou viditelné žádné spáry. Že by se pro vstup do něj odklápěla celá příď? Odlišná jsou též kola, byť není vyloučeno to, že jen postrádají aerodynamické kryty, které se objevily na původní studii.

Znalci si pak povšimli i menších rozměrů prototypu proti originálně představenému vozu, což opět rozdmýchalo spekulace, že k dispozici budou hned dva deriváty Cybertrucku, právě s odlišnou velikostí.

Sama automobilka posunutí zahájení výroby Cybertrucku nijak oficiálně nekomentovala. Podle všeho se ale snaží doladit vůz tak, aby byl opravdu konkurenceschopný. Jinak na domácím americkém trhu propadne, protože tamější zákazníci pick-upu vyžadují opravdu poctivý stroj. A co víc, Tesla už tentokrát není průkopník, ale kvůli zdržení prací se bude muset potýkat i s konkurencí. Na trh totiž již dorazil Rivian R1T nebo GMC Hummer EV, za dveřmi je i Ford F-150 Lightning, elektrický derivát dlouhodobě nejprodávanějšího vozu v USA.