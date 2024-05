Tesla dramaticky snižuje výrobu Modelu Y. Zájem o něj klesá

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Po domácích Spojených státech je Čína pro Teslu druhým největším trhem. Letos zde očekává odbyt okolo 600 až 700 tisíc aut za rok. Automobilka zde navíc provozuje svou největší továrnu, z níž vyjíždějí výhradně vozy Y a 3.

Prvně zmíněný model je pro amerického výrobce naprosto stěžejní. O to větším překvapením je, že v období od letošního března do června produkce Modelu Y v Šanghaji klesne o významných 20 %. Jestliže v březnu z bran továrny vyjelo 49.498 aut, v dubnu jich bylo už jen 36.610. To je meziročně o 18, respektive 33 procent méně. Od ledna do dubna pak fabrika vyrobila 287.359 aut, což je proti roku pokles o pět procent.

Aby Tesla prodeje SUV Y v Číně podpořila, snížila v dubnu ceny na nejnižší úroveň od uvedení na tamní trh. U Modelu 3 pak nabízí nulový úrok v rámci financování. Přesto podíl americké automobilky v segmentu NEV (čisté elektromobily a plug-in hybridy) za první letošní čtyři měsíce meziročně klesl ze 7,8 na 6,8 procent.

Poptávka po teslách je nižší i v Evropě, kde odbyt v dubnu mírně klesl. Značka se totiž musí vyrovnávat s téměř celosvětově pomalejším nástupem elektromobility, kvůli kterému většina automobilek své plány na konec výroby spalovacích motorů přehodnocuje.