Tesla již oficiálně žádá designéry o návrh čínského elektromobilu

Elon Musk během slavnostního otevření čínské Gigafactory zmínil, že by automobilka mohla do budoucnosti přijít s elektromobilem inspirovaným čínským designem, který by nabídla na globálních trzích. A nyní, jak se zdá, přešla automobilky od slov k činům.

Jak totiž prostřednictvím Twitteru upozornil uživatel Ray4Tesla, čínské zastoupení automobilky na čínské sociální síti WeChat oznámilo, že začíná přijímat návrhy na nový elektromobil v čínském stylu. Nejen profesionální designéři tak mohou posílat své návrhy na chinadesigner@tesla.com k posouzení. Nikde v inzerátu by přitom nemělo být zmíněno, že autor musí být přímo z Číny.

„Myslím si, že by bylo super cool – a tak to taky uděláme, pokusíme se to udělat – vytvořit čínské designové a technické centrum, které by v Číně navrhlo originální vůz pro celosvětovou potřebu,“ uvedl v lednu Elon Musk během slavnostního předávání prvního v Číně vyrobeného modelu 3.

„Myslím si, že to bude velmi vzrušující. Myslím, že Čína má jedno z nejzajímavějších umění a domnívám se, že to je něco, co by mělo být oceněno na globální úrovni. Myslím, že by to mělo být uděláno, a my to uděláme,“ dodal tehdy Musk.

Detaily o novém v Číně navrženém elektromobilu jsou zatím neznámé. Očekává se ovšem, že by se mělo jednat o poměrně malý model, který bude velikostně zařazen ještě pod Modelem 3. Jeho design by pak opět mohl být poměrně neobvyklý.

To ostatně Musk naznačil již v lednu, kdy se vrátil k futuristickému pick-upu Cybetruck. Čínská novinka by tak opět mohla nabídnout design, jaký nikdo nečeká.