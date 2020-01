Tesla ukázala oficiální náčrt malého elektromobilu, který chce vytvořit v Číně

Když Elon Musk před pár dny uváděl vozy Tesla na čínský trh, zmínil se o tom, že by v této zemi rád navrhl a vyráběl nový globální vůz. Teď představil jeho náčrt.

Automobilka Tesla představila plány na výstavbu nového designového studia a výzkumného a vývojového centra v Číně. Součástí oznámení byla rovněž skica kompaktního elektromobilu, což by mohl být první produkt vytvořený v nově vzniklých prostorách. Novinka by v hierarchii společnosti spadala pod Model 3 a tvořila by konkurenci například Volkswagenu ID.3.

Už teď je jisté, že nejde jen o náhodnou kresbu, která se zase rychle schová do šuplíku. V roce 2018 se lídr značky Elon Musk nechal slyšet, že Tesla vyrobí konkurenta elektrického Golfu (respektive modelu ID.3) za méně než pět let. A nové čínské zázemí by automobilce s naplněním plánů určitě mohlo pomoci.

A na nedávné akci, kde mimo jiné předvedl poněkud nevšední taneček, své plány opět potvrdil: „Myslím, že něco takového by bylo super, a tak to uděláme. Pokusíme se ve v našem novém čínském centru navrhnout a vytvořit originální elektromobil, jenž by se prodával po celém světě,“ uvedl Musk na oficiální tiskové konferenci.

„Myslím si, že to bude velmi vzrušující. Čína má jedny z nejlepších návrhářů na světě a věřím, že jejich výtvor bude doceněn po celém světě. Něco takového by se zkrátka mělo udělat, a právě proto to uděláme,“ řekl dále Elon Musk.

Pokud se Tesla skutečně vrhne do segmentu kompaktních elektromobilů, musí počítat s početnou konkurencí, která se v posledních měsících rozrostla (a ještě rozroste o nové přírůstky). Není to jen Volkswagen ID.3, Tesla bude dále soupeřit s vozy jako BMW i3, Nissan Leaf či připravovaným elektromobilem Seatu (fakticky sourozenec ID.3), na nějž by mělo posléze navázat i luxusnější provedení Audi.