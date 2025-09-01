TEST Dacia Bigster TCe 130 4×4 – Větší všeuměl
Největší SUV značky Dacia jsem vzal na dlouhý výlet na sever Polska a otestoval jak jeho spotřebu na dálnici, tak i jízdu po nezpevněném povrchu. Bigster obstál skvěle, ovšem není prostý problémů menšího dusteru, z nějž technicky vychází.
Design, interiér
„Je to jenom větší duster,“ slyším škarohlídy dívat se skrz prsty na Dacii Bigster. Do značné míry budou mít pravdu – ale ne zcela. Nejde ani tak o drobné změny v designu či třeba fungování světel při jízdě „na denní“, ale i o jisté změny v technice. Nicméně, pravda, největší změny, které na bigsteru oproti dusteru najdete, souvisí s jeho většími rozměry.
Začněme ale zvenčí. Rozdílům v designu jsem se věnoval, už když se novinka představila, nebudu se tedy opakovat. Zmíním však rozdíly ve funkčnosti osvětlení, které jsou dva a nejsou úplně zanedbatelné. Jednak, zatímco duster má přední mlhovky žárovkové a níž nad asfaltem, bigster dostal LEDky umístěné výš. Ty pomohou i v řadě jiných jízdních situací, než je mlha, ovšem teplé bílé světlo žárovky je do mlhy lepší.
A také, duster vzadu svítí žárovkami, kdežto bigster LEDkami, takže ten svítí vzadu i při jízdě na denní svícení. Naopak couvací světlo mají oba jen jedno v rohu zadního nárazníku. Obecně u všech aut to je chyba, protože okolí nevidí tak dobře, že couváte, ovšem u SUV je to nevýhodou také v situaci, kdy se potřebujete otočit ve tmě v nějakém stísněném prostoru. Nevidíte totiž tak dobře za sebe a musíte si pomoci rozsvícením zadní mlhovky; červené světlo na levé straně je lepší než žádné.