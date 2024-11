TEST Hyundai Santa Fe PHEV – Komfortní křižník pro rodinu

Nová, pátá generace Hyundai Santa Fe se mi už dostala do rukou coby hybrid při krátkém svezení na konci letošního léta. Když mi měla dělat společnost v plug-in hybridním sedmimístném provedení po téměř tisíc kilometrů napříč Českem, docela jsem se těšil.

Designovou novinkou už ani zdaleka není, ale pořád se mi nové santa fe opravdu líbí – zepředu a ze strany. Vpředu to dělá dojem mohutnosti a horizontálních linie, které auto opticky zvětšují, ze strany je zas fajn kratší přední a delší zadní převis oproti minulé generaci, takže by jednoho napadlo, zda tohle auto náhodou nepřešlo na klasickou koncepci motoru vpředu podélně s pohonem zadních kol. Sice bych si vybral lesklý lak, ale tenhle hnědý odstín mu zejména se světle hnědým interiérem neskutečně sluší.

Hyundai Santa Fe zpoza volantu • Marek Bednář/Auto.cz

Zezadu už to taková paráda není; nemůžu se zbavit dojmu, že to u zadních blatníků designéry trochu přestalo bavit. Chápu motiv písmene H v zadních světlech, stejně jako je v předních, a chápu taky snahu o co nejvíc horizontálních linek pro zdůraznění šířky auta. Dalo by se hovořit také o potřebě udělat vrata co nejširší, aby byl přístup do zavazadelníku co nejlepší.