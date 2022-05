Modernizovaná Mazda CX-5 dorazila na český trh a novinku rozhodně nepředstavuje jen nevšední lakování Zircon Sand. Co vše se změnilo?

Mazda CX-5 2.5 Skyactiv-G AWD AT

Ve zkoušené verzi se víko zavazadlového prostoru otevírá elektronicky, kufr má nízkou nákladovou hranu a skrz rozměrný otvor je do něj snadný přístup. Tvary jsou pravidelné, jen objem 506 litrů v rámci třídních poměrů nikterak neoslní. Zadní sedačky však můžete sklopit v poměru 40:20:40 rovnou zezadu, čímž získáte 1620 litrů a takřka rovnou ložnou plochu.

Vyjma limetkových ozdob ve výdeších topení a prošívání ve stejné barvě jsou inovací také přepracovaná sedadla, která teď mají vyhovovat širšímu spektru postav. To nerozporuji, přesto bych zejména za volantem ocenil o něco výraznější boční vedení. Jinak jsou ale sedadla příjemně tuhá a vhodná i na dlouhé cesty. Naštěstí se myslelo i na zadní cestující. Také tady je k dispozici komfortní sezení a solidní prostor. S výškou 178 cm mi zůstává rezerva několik centimetrů před koleny i nad hlavou.

Největší novinkou v kabině je multimediální systém s 10,25“ obrazovkou. Na rozdíl od drtivé většiny ostatních výrobců zůstává Mazda u nedotykového provedení, což má několik výhod. Předně může být displej umístěn hlouběji na přístrojové desce, protože na něj nepotřebujete dosáhnout, a tak je lépe na očích. A za druhé na něm nezůstávají otisky prstů. Systém se ovládá otočným ovladačem na středové konzole po vzoru BMW, což považuji za prima řešení. Pro teplotu či vyhřívání sedaček tu i nadále zůstává samostatný panel s fyzickými tlačítky a ovladači. Ať tohle vydrží Mazdě co možná nejdéle!

Vnější design se měnil jen velmi nenápadně. Všímáme si širší masky chladiče, poupravených nárazníků a přepracované grafiky světlometů, kterým v nejvyšších výbavách nechybí adaptivní funkce. Nová jsou taktéž světla vzadu, jinak ale tvarování CX-5 zůstává věrné předchůdci. Není se co divit, vždyť i po těch letech (druhá generace dorazila v roce 2017) vypadá auto šmrncovně.

Mazda CX-5 2.5 Skyactiv-G AWD AT

A tak není překvapením, že jsme si k testu pozvali právě kombinaci silného benzinu, automatu a čtyřkolky, což by u nás i po faceliftu měla být nejžádanější volba. Samotné omlazení totiž přináší hlavně decentní úpravy doprovázené přeskládanými výbavovými stupni. Ten zkoušený se jmenuje Newground a má outdoorovější charakter. Třeba díky interiéru odolnému vůči špíně či snadno omyvatelné podlaze zavazadlového prostoru. Specifikem dané výbavy je také pro Mazdu netypické lakování s názvem Zircon Sand, stejně jako 19“ černá hliníková kola. To vše dozdobené limetkovými akcenty v masce a kabině.

Když jsem na mezinárodních jízdách s omlazenou Mazdou CX-5 sáhl po 2,2litrovém turbodieselu s manuálem a pohonem předních kol, už tehdy mi bylo jasné, že zkouším exotiku. Čísla na českém trhu totiž hovoří jasně. Zájemci do showroomů Mazdy chodí v drtivé většině pro benzin s automatem a pohonem všech kol. Minimálně v modelu CX-5, který právě v takové kombinaci dorazil k testu.

Motor, jízdní vlastnosti

Ta nejvýkonnější

Jak už jsem avizoval, pod kapotou testovaného exempláře je uschován silný benzinový motor Skyactiv-G, konkrétně atmosférický 2,5litrový čtyřválec s výkonem 143 kW (194 k) a 258 newtonmetry točivého momentu. Tento agregát se pojí výhradně se šestistupňovou samočinnou převodovkou s hydrodynamickým měničem a pohonem všech kol řešeným mezinápravovou spojkou. Čtyřkolky se týká ještě jedna novinka, a sice jízdní režim Off-Road.

Ale zpět k samotnému motoru, který auto rozpohybuje na stovku za 9,3 sekundy a pokračovat může až na 195 km/h. Motor je vybaven systémem vypínání poloviny válců v nižších zátěžích, kde pracují pouze dva vnitřní válce. Coby řidič to ale nemáte šanci vypozorovat, třeba oproti koncernu VW deaktivaci Mazda v palubním počítači nikterak nezmiňuje. Na rozdíl od novějších motorizací japonské automobilky se tento kousek ještě obejde bez elektrifikované výpomoci. Takže žádný mild-hybrid, ale plnotučná atmosféra ze staré školy.

Mazda CX-5 2.5 Skyactiv-G AWD AT

A líbí se mi i svým projevem. Jasně, oproti turbomotorům nenabídne takový zátah od nejnižších otáček. Tady je akcelerace spíše lineární a pro to nejlepší se musíte vydat vstříc červenému pásmu otáčkoměru. Aby ne, když je maximum výkonu k dispozici až při 6000 ot/min. Charakterem se však motorizace zcela vymyká tomu, na co jsme u vozů SUV podobného střihu v posledních letech zvyklí. Snad právě proto mě omlazená novinka motorově bavila, aniž by přinášela kdovíjaké dynamické výkony.

Až výraznější snaha o ekonomický provoz dokázala stlačit apetit k 7,5 litrům. Spíše počítejte s průměrem kolem 8 l/100 km, na dálnici si pak CX-5 vezme ještě o litr více. Tady už výše popsané vypínání válců nemá jak pomoci, neb funguje pouze v ustáleném tempu do rychlosti 130 km/h. I tak jsem byl ale s naměřenými hodnotami spokojený.

Vážně SUV?

Obrovskou předností největšího SUV v tuzemské nabídce Mazdy (alespoň do příjezdu větších CX-60 a CX-80) jsou jízdní vlastnosti. Ano, pohotovostní hmotnost 1,7 tuny nelze zcela zamaskovat, přesto se ji daří poměrně zdařile eliminovat. Auto na rychlé změny směru ve vyšších rychlostech reaguje ochotně a navzdory všem těm kilům působí obratným a lehkonohým dojmem. Řízení je sice lehčí, ale přesné. Celkový jízdní projev zkoušené mazdy patří k tomu nejlepšímu, co může řidič-požitkář v daném segmentu dostat.

Platí to i po stránce podvozku. Připomeňme obouvané devatenáctky (ještě na zimních pneumatikách s rozměrem 225/55 R19), víceprvkovou zadní nápravu a klasické tlumiče, neboť Mazda (překvapivě ani u chystaných luxusnějších SUV) adaptivní podvozek nenabízí. Přesto mi to během testovacího týdne ani trochu nevadilo. Podvozek je sice tužší, ale 19“ obutí nemlátí, na větších dírách se tu a tam ozve jen nenápadný dusot. Celkově je odhlučnění na velmi dobré úrovni, což platí i pro aerodynamický svist a valivý hluk v dálničním tempu.

Mazda CX-5 2.5 Skyactiv-G AWD AT

Skoro mi přišlo, že čím rychleji CX-5 jede, tím lépe začíná její podvozek fungovat. U vozu takového střihu, jehož ambice jsou především rodinné, je to obzvlášť milé překvapení. Připočtěme k tomu jistý průjezd zatáčkou na rozbitém podkladu (kde vás auto nepřekvapí nečekaným úskokem), minimální náklony karoserie a již zmiňovanou ochotu zatáčet… a dostaneme opravdu jedno z nejlépe jezdících SUV na trhu.