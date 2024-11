TEST Mini Cooper SE JCW paket – Hraboš městský s veselou funkcí

Elektrické Mini Cooper zakládá na čínské platformě od automobilky Great Wall Motor a sportovní výbava JCW je dostupná v obou verzích. Standardně má jeden elektromotor pro pohon předních kol o 160 kW (218 koních) a 330 newtonmetrech a elektřinu čerpá z vysokonapěťového lithium-ion akumulátoru s využitelnou kapacitou 49,2 kWh. A už teď prozradím, že elektrické mini má jednu z největších nevýhod elektromobilů s pohonem předních kol.

Mizerná trakce při akceleraci

Při testování sportovnějšího elektrického cooperu jsem se každým dnem potýkal s rozporuplnými pocity. Chvílemi mě bavil, chvílemi jsem jej proklínal pro jeho mizernou trakci. S intenzivním lineárním zátahem elektromotoru sice má solidní dynamiku, a když se zapomenete s plynem, tak se na dlouhých rovinkách umí přesouvat rychlým tempem, ale jakmile chcete pořádně zrychlit z nízkých rychlostí, ihned začne hrabat. Dokonce i se zapnutou stabilizací.

České zastoupení značky nám jej zapůjčilo na letních pneumatikách Michelin Premitra 5 ve továrním rozměru 225/40 R18, ale začínající podzim odhalil jejich slabiny v kombinaci s okamžitým přívalem točivého momentu, typického pro elektromotory. Ani nezáleželo na tom, jestli bylo sucho nebo mokro, protože v rychlostech pod stovkou jsem mini vždy rozhrabal, a to i při svižném zrychlení z padesátky nebo sedmdesátky, třeba při připojování se na pražskou Jižní spojku.

Současně je s tím spojeno další negativum, kterého si všímám u všech verzí nejnovějších mini s vysokým výkonem. Už jsem si myslel, že anglický pojem „torque steer“ je v dnešních autech minulostí, ale není. Ve chvíli, kdy mini razantně zrychluje, nebo mu začínají prokluzovat hnací kola, má tendence rovnat kola s volantem do přímého směru a vy cítíte, jak se vám řízení napíná v rukách. Naštěstí to ale není tak zákeřné, jak se to projevuje u sportovního spalovacího countrymanu.

Mini Cooper SE JCW paket | auto.cz/David Rajdl

S tímhle elektromobilem musíte při dynamičtější jízdě pracovat trochu citlivěji, zvláštně na vlhkém nebo mokrém povrchu. Plyn musíte ovládat plynule, nikoliv na něj zbrkle dupat a vytvářet razantní nárůst točivého momentu na předních kolech. Bohužel je to charakteristická vlastnost snad všech elektrických předokolek, za kterou nemůže nic jiného než fyzika. Mini se při akceleraci zaklání a sedá si na zadní kola, kvůli čemuž odlepuje ta přední a omezuje jejich trakci.

Elektrická simulace střílení do výfuku

Jakmile se však s elektrickým cooperem trochu rozjedete, začne příjemně fungovat. V rukách sice máte volant s pořádně tlustým věncem, ale s relativně strmým řízením i tuhým podvozkem jej snadno poskládáte do pomalejších a rychlejších zatáček. Okamžitá reakce elektromotoru na plyn zlepšuje akceleraci ven ze zatáček, a pokud v nich přidáte, pod plynem se ochotně stáčí dovnitř do oblouku. Najednou je z něj jiné auto.

To vše můžete ještě zintenzivnit s s dynamickým jízdním režimem Go Kart, kdy řízení uměle ještě trochu víc ztuhne. V běžných kultivovanějších jízdních režimech je přitom lehoučké a jednoduché na manévrování i parkování. Pro každodenní pohyb ve městech se byste se ale měli připravit na skutečnost, že je elektrický cooper docela tvrdý a nepomáhají tomu ani relativně velká 18“ kola s nízkoprofilovými pneumatikami

A než se přesuneme k reálné spotřebě, dojezdu a nabíjení, chtěl bych poukázat na jednu vtipnou funkci. S volitelným syntetickým zvukem Mini Iconic Sounds má Mini Cooper SE až nepříjemný pronikavý vysokofrekvenční projev, který navíc simuluje střílení do výfuku. Stačí razantně zrychlit a trochu ubrat, aby zabrblal do reproduktorů. Nedává to žádný smysl, ale je to docela veselá funkce. Vážně jsem se u toho pousmál.

Mini Cooper SE JCW paket | auto.cz/David Rajdl

Dojezd stačí, ale nabíjení zklame

Značka uvádí, že Mini Cooper SE s čínskou architekturou umí ujet až 402 kilometrů na jedno nabití v režimu WLTP a udávaná kombinovaná spotřeba elektrické energie je 14,1 až 14,7 kWh/100 km, ale s jakou efektivitou tenhle malý cooper jezdí v reálném provozu?

Začněme reálnou spotřebou. Během týdenního testování jsem s ním jezdil za 17,8 kWh/100 km a pohyboval jsem se v městských dopravních špičkách, na dálnicích i jsem vyrazil za troškou řidičských radostí na okresky. S klidnějším tempem jsem občas cestoval i za 16 kWh/100 km, ale jakmile ranní teploty klesly k nule, spotřeba energie vzrostla.

V ranní špičce na dálnici a kolonách si se zapnutým topením a výhřevy a volantu obou předních sedadel najednou řeklo o 20 kWh/100 km. I to je akceptovatelné, stejně jako můj reálný maximální dojezd pohybující se od 290 do 330 kilometrů na jedno nabití. Bohužel však cooper se je autem, jež se vám vyplatí nabíjet především přes noc na domácích wallboxech – ze 45 na 100 procent jsem jej nabil za zhruba 3,5 hodiny.

Mini říká, že architektura elektrického cooperu zvládá maximální stejnosměrný výkon až 95 kW, ale toho dosáhne jen krátkodobě v téměř vybitém stavu. Při nabíjení v deseti stupních na DC 75 kW nabíječce mi v 50 procentech baterie poskytla jen 67 kW, při 80 procentech 31 kW a dobíjení do plného stavu na veřejných rychlonabíječkách snad ani nedává smysl. V 83 procentech jsem jej odpojoval s dojezdem 252 kilometrů (při spotřebě 16,9 kWh/100 km) a infotainment vozu ukazoval, že se na maximum dostane až za 1 hodinu a 22 minut. Nabíjení ze 48 na 83 procent přitom zabralo jen 23 minut.