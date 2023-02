TEST Toyota Hilux Double Cab 2.8 D-4D 6A/T Active – Expediční úprava

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Většina aut, která projdou naším redakčním testem, se v ideálním případě snaží zaujmout co nejširší publikum. Speciálně upravených vozidel, která jsou určena omezenému počtu jedinců nebo dokonce jedinému člověku, se nám do rukou moc nedostává. A je to škoda, protože podobné výtvory v sobě koncentrují většinu důvodů, proč máme auta rádi. Tentokrát jsme testovací týden strávili s Toyotou Hilux v expediční úpravě.

Už z úvodní fotky vám určitě bylo jasné, že tenhle Hilux má od standardního provedení daleko. Tuhle specialitku, která představuje jednu z mnoha podob, jakou na sebe při troše představivosti může model vzít, si postavilo české zastoupení Toyoty. Úpravy zahrnují nejen obytnou nástavbu, ale také změny zvyšující průchodnost vozu terénem. Tohle zkrátka není leštěnka, jejímž maximem by byla štěrková cesta.

Začněme ale popořadě. Model Hilux na českém trhu pořídíte s karoserií Single Cab, Extra Cab nebo námi testovanou Double Cab. Kromě provedení Live Chassis určeného k přestavbám pak máte na výběr z pětice verzí. Jediná dostupná pro všechny karoserie je výbava Live a vždy se pojí výhradně se základní motorizací 2.4 D-4D s šestistupňovým manuálem. Pokud chcete větší a výkonnější motor 2.8 D-4D, musíte sáhnout po výbavě Active, v níž byl vyroben i náš Hilux.

V testovaném voze byl čtyřválec spojen s šestistupňovou automatickou převodovkou a Hilux se kromě metalického laku karoserie (Stříbrná zirkonová za 15.730 Kč) obešel bez příplatků. O to víc se pak v Toyotě vyřádili při úpravě pick-upu do jeho expediční podoby. Podle českého zastoupení značky se cena těchto úprav vyšplhala zhruba na 1.118.000 Kč.

Toyota Hilux Double Cab 2.8 D-4D 6A/T Active

Obytná nástavba

Začněme od obytné nástavby, kterou vyrobila společnost Alu-Cab. Firma se sídlem v Jižní Africe se na svých oficiálních webových stránkách chlubí více než dvacetiletou zkušeností s produkcí výbavy pro dobrodruhy a cestovatele. Alu-Cab má i české zastoupení, na jehož webových stránkách hliníkovou nástavbu použitou na Hiluxu najdete pod názvem Canopy Camper.

Nástavba Canopy Camper je dostupná v několika verzích a s různým příslušenstvím, v každém případě jsou jejími základními součástmi zadní přístupové dveře, otevíratelné boky a výklopná střecha, pod níž je prostor pro přespání krytý dvouvrstvým plátěným stanem. Ve výbavě Canopy Camperu na našem Hiluxu bylo také vnitřní osvětlení LED světly s dotykovým ovládáním, včetně světla na čtení s USB připojení ve střešním stanu, systém úložných kapes a markýza otevírající se z levé části vozu do úhlu 270°.

Mezi doplňky patřily sítě proti hmyzu ve dveřích a oknech nástavby, z vnějšku nad střechou Hiluxu uchycený skládací hliníkový stůl, příčníky na střeše nástavby s držáky, držáky v zadní části vozu na kanystr a propanbutanovou lahev a dokonce sprchový kout uchycený z vnějšku na pravé straně nástavby. Ten navíc může být – a v našem případě také byl – doplněný šestilitrovým bojlerem, takže se budoucí majitel tohoto vozu může na cestách osprchovat teplou vodou.

Aby vůbec byl podobný luxus možný, auto bylo rovněž vybavenou 60litrovou nádrží na vodu a sprchovou hadicí se směšovacím ventilem. Energii na cesty pak nabírá střešní solární panel a ukládá ji do 100Ah akumulátoru. K co největší pohodě na cestách přispěje také nezávislé topení Plannar a 42litrová lednice Snowmaster. Ta je instalována do Hiluxu, nikoliv do nástavby. Umístěna je za řidičovým sedadlem, takže částečně omezuje možnosti jeho nastavení (přesto jsem se svými 184 polohu našel) a zároveň interiéru ubírá dvě místa na sezení. Pokud ji chcete mít, můžete cestovat maximálně ve třech, ale vzhledem k tomu, že nástavba nabízí místo na přespání pro dvě osoby, nám to nepřišlo jako něco, co by využití vozu skutečně limitovalo.

Na fotkách si můžete také všimnout, že byl Hilux i s nástavbou ověšen přídavnými LED světly, vyprošťovacími deskami Max Trax a vybaven vyprošťovacími pásy (3m/12t a 20/4,5t) a kladkou (8 tun). Toyota z vlastního katalogu autu dodala rozšíření blatníků, deflektory nad okny a inklinometr na vrcholu palubní desky.

Využití nástavby

Na nástavbě zaujme její bytelnost a podle výrobce je natolik dobře utěsněna, že dovnitř nepronikají žádné nečistoty, což se v průběhu testu potvrdilo. Na druhou stranu část nástavby přesahující nad kabinu vozu způsobuje, že za deště dostane po otevření dveří řidič i spolujezdec slušnou sprchu, protože zrovna v oblasti předních bočních oken odkapává či stéká voda. To je asi v podstatě jediné a nejzávažnější negativum. Dobře, ještě zámky bočních výklopných částí nástavby mají tendenci lehce přimrzat, ale pokud si na jejich ošetření proti přimrznutí dáte záležet, nebo si s nimi budete chvilku (jemně!) hrát, tak nakonec povolí.

Vzhledem k výšce vozu je nutné počítat s obtížnějším přístupem jak do interiéru, tak do nástavby na korbě, především pro osoby s omezenou pohyblivostí nebo malým vzrůstem. Manipulace se skládacím hliníkovým stolem a s výklopným střešním dílem vyžaduje sílu, zatímco přístup do prostoru pro spaní opět trochu obratnosti. Vypíchnout to zaslouží jen proto, že obytné vozy svébytné konstrukce nebo využívající základ dodávek umí být v tomto ohledu o něco vstřícnější. Na druhou stranu zase nenabídnou takovou bytelnost a průchodnost terénem.

Uvnitř v nástavbě si můžete prostor do určité míry přizpůsobit svým potřebám, přičemž přídavné LED osvětlení a sada úložných kapes přispívá k jeho plnohodnotnému využití. Máte-li navíc zvednutý střešní díl, dá se vzhůru vyklopit také část střešního lůžka, čímž v nástavbě získáte více prostoru na hlavu. Naopak když jdete spát, dá se vstupní otvor do spací části zaklopit, čímž získáte delší ložnou plochu. Ne, že byste ale bez toho strádali. Místa je tu relativně dost i na šířku, takže přespání ve dvou by neměl být problém. Praktickým detailem je také možnost nástavbu uzamknout zevnitř, což dopomůže ke klidnějšímu spaní.