Toyota Hilux 2.4 D-4D pro Armádu České republiky: Vojín Hilux se hlásí do služby

Soudě podle facebookového profilu Armády České republiky se vojáci na nová auta těší jak na smilování. „Konečně nová technika! Už zítra přebíráme první šedesátku hiluxů. A šedesát let staré vozy UAZ a land rovery můžeme konečně poslat do šrotu.“ Nebo: „Tak už je máme. Uazy do muzea!“ mohli jsme číst nadšené komentáře. Ještě než za volant usednou první čeští vojáci, prozkoumal novou armádní posilu exkluzivně Svět motorů.

Do boje nemíří

Čekali byste opancéřované a po střechu ozbrojené monstrum? Pak vás zklameme. Přebíráme klíčky od Toyoty Hilux, která se od běžně prodávaných specifikací na pohled moc neliší. Vysvětlení hledejme v samotném zadání zakázky.

Česká armáda vypsala výběrové řízení na servisní, podpůrná a zabezpečovací vozidla kategorie VN1-G (pick-up), jež mají nahradit letité vozy UAZ 463, kterých dosud slouží na šest set, a Land Rovery Defender, jichž provozuje o sto víc.

Vojáci požadovali terénní vozidla s pohonem všech kol, pevným rámem, celkovou hmotností do 3,5 tuny, výkonem alespoň 110 kW a prostorem pro náklad odděleným od pětičlenné posádky. Vzhledem k plánovanému provozu ze 70 % na silnici a z 30 % v terénu nebyly požadovány žádné speciální úpravy techniky, dokonce si vojáci ponechali i standardně dodávané pneumatiky.

Není tedy divu, že za volantem necítíme rozdíl. Základní diesel 2,4 litru jede tak akorát, komfort není vzdálený osobákům, zato v terénu jim hilux ukáže záda i bez dodatečných úprav. Stačí spínačem aktivovat čtyřkolku a v případě nouze uzamknout zadní diferenciál.

Svět motorů 33/2021

1200, možná víc

Do výběrového řízení vstoupilo deset nabídek zahrnujících různé úpravy čtyř typů pick-upů. Nakonec si 26. listopadu 2020 Ministerstvo obrany „pláclo“ s firmou Glomex MS na dodávce až 1200 kusů Toyoty Hilux do roku 2024, což je množství, které by mělo kompletně nahradit vysloužilou flotilu ruských a britských vozů.

Aut ale nakonec může být v rámci daného rozpočtu i víc. Při prvotních průzkumech trhu se počítalo s mnohem vyšší cenou, než je konečná částka 893.000 Kč s DPH, kterou si dodavatel za každý upravený hilux účtuje včetně servisních služeb na 24 měsíců a dílů pro údržbu a opravy. V čem se tedy vojenský speciál liší, když ne technikou?

Méně je více

Sedíme v jednom ze dvou prototypů, které se zúčastnily tendru. Po drsných zkouškách na autě zůstaly šrámy, bláto a třeba i rysky vyznačující požadovanou brodivost.

Tlačítko dálkového odemykání hledáme marně a vzápětí zjišťujeme proč. Vojenská služba má svá specifika a armáda si výslovně nadiktovala prvky, které představují zbytečné riziko komplikací. Třeba dálkový centrál, takže odemknout musíme ručně a následně otevřít každé dveře jednotlivě. Nežádoucí je i elektrické stahování oken a samozřejmě přepínač jízdních režimů Eco/Power. A pak rádio, které zadání označuje za prvek odvádějící pozornost.

Naše auto odpovídá finální specifikaci jen částečně. Oba prototypy byly původně standardními hiluxy, ze kterých Glomex vymontoval rádio a dodělal kličky stahování oken, mají ale třeba koberce a látkové sedačky. Auta určená pro armádu už se v jihoafrické továrně objednávala bez luxusní výbavy, s omyvatelnou gumu na podlaze a snáze čistitelným koženkovým čalouněním.

To by jednoho nenapadlo

Když jsme se dozvěděli, že se všech 1200 toyot musí odstrojit a nalakovat, nechápavě jsme zvedli obočí. „První problém byl odstín barvy. Česká armáda používá označení podle letité normy ČSN a nikdo nezná ekvivalentní kód dnes používané škály RAL. Museli jsme tedy nastříkat několik vzorků, vybrat správný a nechat si jej schválit,“ vysvětlují nám v Glomexu. „Když jsme měli odstín, bylo už zase pozdě řešit jeho aplikaci s továrnou. Ta by to potřebovala vědět tak rok dopředu. Auta tedy dostaneme bílá a podle zadání přestříkáme všechny viditelné díly.“

Veškeré úpravy se dějí v polských dílnách Glomexu, kde se mimochodem rodí i šest set speciálních Fordů Ranger pro tamní armádu. Přebarvené toyoty dostanou naviják, přední rám, a především nástavbu na korbu – mnohem odolnější, než jsou běžně prodávané skořepiny. Robustní zámek musí vydržet každodenní nešetrné zacházení, střešní ližiny jsou navržené tak, aby umožnily snadnou instalaci sítě držící batohy a jiný náklad.

Korba není navržena pro přepravu vojáků, najdeme tu ale držáky útočných pušek, třístupňové osvětlení LED a přidanou zásuvku na 12V.

Ve vaku se tu pak veze ještě odnímatelné tažné zařízení kompatibilní s univerzálním hákem používaným složkami NATO, zajišťovací klíny, popruhy, kladky, odolnější hever nebo třeba startovací kabely. I ty si vojáci v rámci výběrového řízení prověřovali.