TEST Volkswagen ID.7 Pro – Proč to takhle nešlo hned?

Lokálně bezemisní modely koncernu Volkswagen již od začátku skvěle fungují jako automobily. Hezky se řídí a mají velmi komfortní podvozky. Jako elektromobily se už ovšem tak dobře neprezentovaly. Zpočátku jim chyběla vyladěná a funkční multimédia, jež jsou u elektrických aut výrazně důležitější než u aut se spalovacími motory. Ani s dynamikou to nebylo úplně ideální. Přece jen první elektromotory končily na 150 kilowattech, v kombinaci dvou trakčních jednotek jste se v případě platformy MEB nedostali nad 220 kW, kdežto konkurence v čele s Teslou a stále ambicióznějšími čínskými značkami nabízí výrazně silnější pohony.

To se však v posledních měsících mění. Volkswagen zavádí nový elektromotor APP550, s jehož výrobou má však aktuálně problémy, což se projevuje například omezením výroby Škody Enyaq. Volkswagenu ID.7, vlajkové lodi německé automobily, se ovšem tohle omezení příliš netýká, jelikož stojí v hierarchii na vrcholu.

Němci si na jeho vývoji dali záležet, byť po stránce designu se jedná o variaci na nemastný neslaný stylistický jazyk, který je rodině ID. vlastní (ID. Buzz budiž výjimkou). Jak jsem psal již několikrát, Volkswagen se chtěl přiblížit Tesle, povedlo se mu to ale pouze po estetické stránce. Osobně jsem spíše fanouškem charismatičtějších tvarů, které tolik nepodléhají snaze o co nejnižší aerodynamický odpor. Ten u ID.7 dosahuje pouze 0,23, ve spojení se zmíněným novým trakčním elektromotorem, který by měl být efektivnější, Volkswagen slibuje dojezd 621 kilometrů na jedno nabití.