TEST Volkswagen ID. Buzz Pro – Tohle retro funguje

Poslední přírůstek do čistě elektrické rodiny Volkswagen ID. kombinuje sympatický vzhled, moderní techniku a zajímavé jízdní vlastnosti. V oblasti nabídky, cen a vlastně i praktičnosti to ale zatím není tak slavné.

Design, interiér

Tak jsme se konečně dočkali, ID. Buzz je už i na českém trhu. Mnozí si přitom možná ještě vzpomenou, že koncept elektrického busíku pod tímto názvem byl prezentován již v roce 2016, kořeny projektu jsou však mnohem hlubší. Historie vozu se totiž začala psát již v roce 2001, kdy automobilka představila koncept s označením Microbus. Jak se postupem let měnilo vedení automobilky, měnil se i koncept – včetně pohonné jednotky. Některé prvky však zůstaly až do dnešního produkčního vozu. Stačí se podívat na tři horizontální „zářezy“ na D sloupku, které odkazují právě na koncept z roku 2001.

Od původního konceptu se sice ID. Buzz v mnohém odklonil, stále však působí velmi příjemně a vstřícně. Někdo by dokonce mohl říct, že se díky linii napojení přední kapoty na nárazník usmívá. Přední světla sází na klasickou grafiku modelů ID, v našem případě se však jednalo o šikovné IQ. Light LED Matrix světlomety, které prozrazuje osvětlená linka směřující k výraznému logu na kapotě. Světla byla součástí paketu Styling (+45.285 Kč), který dále obsahuje LED světla vzadu a nerezové kryty pedálů.

Přední kapotu sice lze vyklopit, žádné zázraky tu ale nečekejte. Namísto frunku, tedy předního kufru, je zde jen několik nádobek pro doplnění nezbytných kapalin a polystyrenová deska, chránící důležité komponenty elektrického systému. Bylo by milé, pokud by se sem automobilce podařilo vtěsnat alespoň prostor na nabíjecí kabely, na to ale nedošlo.

Čelní sklo je poměrně strmé, v jeho spodní části si pak můžeme všimnout modulu s kamerou a zřejmě i dalšími chytrými senzory, které jsou u jiných modelů umístěny naopak pod střechou. Další senzor je uprostřed předního nárazníku, který pracuje se zajímavým motivem.

Volkswagen ID. Buzz Pro

Testovaný vůz zdobilo elegantní dvoubarevné lakování, kombinující žlutou „Lemon“ ve spodní části karoserie a bílou Candy v horní části. Elektrická dodávka tak opět získává na retro stylu, ovšem za cenu 72.440 Kč. V podbězích jsou standardně 18“ kola, testovaný kousek však dostal 20“ disky Solna (+11.858 Kč), obuté do pneumatik s technologií Airstop a rozměry 235/50 vředu a 265/45 vzadu.

Celkově tedy busík působí velice sympaticky a hezky v sobě mísí retro i moderní přístup k designu. Rozměry jsme sice uváděli již v minulosti, přesto připomenu, že na délku měří ID.Buzz 4712 mm, rozvor náprav pak díky velice krátkým převisům činí 2989 mm.

Klasické ID., ale lepší

Po usednutí do kabiny řidiči okamžitě dojde, že sedí v dalším modelu z rodiny ID. Stačí se podívat na malou obrazovku přístrojového štítu na sloupku řízení, volant s proklínaným kapacitním ovládáním nebo 12“ obrazovku multimediálního systému s kapacitním ovládáním v liště pod ním. Tlačítek je zde jako šafránu, po představení ID. 7 ale nezbývá než doufat, že se nové obrazovky s upraveným menu (klimatizací stále na obrazovce) a podsvícenými posuvníky časem dočkají i další zástupci rodiny ID.

Video se připravuje ...

Plasty v kabině jsou výhradně tvrdé, působí však kvalitně a také zpracování je na velice solidní úrovni. U testovaného vozu s interiérovým paketem Style Plus (+90.894 Kč) potěší komfortní sedadla s elektrickým nastavením, vyhříváním, čalouněním Seaqual i možností prodloužit sedák. Sedadlo řidiče s funkcí Entry aid se navíc automaticky odsunuje a přisunuje pro pohodlnější nastupování a opouštění vozu.

Díky tomuto paketu jsou navíc sedadla vybavena loketními opěrkami i elektricky nastavitelnými bederními opěrkami. V obou případech se jedná o prvky, které výrazně zvyšují komfort na delších cestách. Příjemná je také imitace kůže ve dveřích a na vyhřívaném volantu – vše součástí paketu.

Za pochvalu stojí také obrovské množství odkládacích a úložných prostor, včetně velkých kapes ve dveřích, prostorné přihrádky před spolujezdcem nebo výklopného držáku na nápoje. Komfortní paket Plus pak přidává ještě zajímavou vyjímatelnou středovou konzolu Buzz Box s dalšími úložnými prostory, především ale obsahuje také 7x USB C rozhraní – 2x v přístrojové desce, 4x v prostoru pro cestující a nechybí ani výstup pro nabíjení palubní kamery u vnitřního zpětného zrcátka. Tomuto paketu vděčíme také za dešťový snímač, vyhřívání vrstveného čelního skla, vyhřívané ostřikovače, zadní dvojitou podlahu Multiflexboard a síťku v zavazadlovém prostoru.

Volkswagen ID. Buzz Pro

Osobně jsem tak byl z kabiny ID. Buzz a její výbavy docela nadšen, při pohledu do ceníku mě ale zamrzelo, kolik si toho vlastně musí posádka připlácet. Při základní ceně kolem 1,5 milionu korun je toho poměrně dost. Některé věci přitom rozhodně šly udělat lépe.

Za zmínku stojí například nevyužití prostor na vrchu palubní desky, kde má užitková verze ID. Buzz Cargo praktickou odkládací poličku, USB-C konektor a 12V zásuvku. Ta by sice v rámci příplatku 10.441 Kč měla být společně s 230V zásuvkou také v prostoru řidiče i u testovaného vozu, ani s pomocí zástupců VW a kolegů ze Světa motorů se ji ale nepovedlo objevit. Zásuvka na 230 V je pak prakticky schovaná pod sedadlem spolujezdce.

Osobně jsem nebyl příliš nadšený ani ze světlého čalounění, které sice působí hezky, ovšem navzdory relativně nízkému nájezdu zapůjčeného vozu už na sobě neslo poměrně dost stop po používání. Preferoval bych tmavší barvy.

Dostatek světla i prostoru

Dostatek světla v kabině totiž pohodlně zajistí jak ambientní osvětlení s třiceti odstíny, tak bohaté prosklení, díky kterému je z auta velice slušný výhled. Ostatně příjemná je i vyšší pozice za volantem, z níž máte dobrý výhled prakticky do všech směrů. Život navíc usnadňuje i světelná lišta v přední části palubní desky, připomínající uspořádání u vozů Seat, která se rozsvěcí například při nabíjení, používání hlasového asistenta, varování a dalších příležitostech.

Místa vpředu je víc než dost ve všech směrech, totéž pak můžeme říci o místě v druhé řadě sedadel. Při svých 183 centimetrech jsem neměl nejmenší problém posadit se sám za sebe, místo mi přitom zbývalo ve všech směrech. Trochu ale zamrzí, že prostřední sedadlo není plnohodnotné – je sice široké, má ale tužší čalounění, které není tak pohodlné. Úchyty ISOFIX pak byly podle všeho jen v krajních zadních sedadlech, což mi u podobně velkého vozu přijde trochu málo.

Je také docela smutné, že zadní sedadla nemohou být vyhřívána ani uživatelsky snadno demontována. K vyjmutí by bylo potřeba nářadí a asistence dalšího člověka. Problém by pak ale mohly dělat zátěžové senzory vzadu, které jsou napojeny na systém e-Call. V případě nehody je totiž vůz schopen automaticky nahlásit i počet pasažérů. Zástupci automobilky ale zatím nevědí, jak by se systém choval po vyjmutí sedadel a případně jejich opětovné instalaci, proto doporučují sedadla nevyndávat a spokojit se pouze s jejich podélným posuvem o patnáct centimetrů. Potěší ale možnost elektrického ovládání bočních posuvných dveří, včetně jejich osvětlení. Cena 49.858 Kč za paket Easy open & close ale jen podtrhuje trochu rozpačité dojmy ohledně cen a příplatků.

Volkswagen ID. Buzz Pro

Dostatečnou variabilitu nákladového prostoru, včetně možnosti vytvoření rovné plochy po sklopení zadních opěradel (dělených v poměru 60:40) by měla zajistit již zmiňovaná zvýšená podlaha Multiflexboard. Díky ní lze po sklopení opěradel získat rovnou plochu s délkou až 223 centimetrů a šířkou lehce přes 120 centimetrů mezi podběhy. Kempovat s ID. Buzz tak bude možné ještě před příchodem modelu California.

Dvojitou podlahu lze snadno demontovat, osobně se mi líbilo, že díky ní alespoň vznikl prostor pro snadné uložení nabíjecích kabelů tak, aby nebyly na očích. Za zmínku stojí také jednoduché „zarážky“ umístěné v bočním obložení zavazadelníku, které se pomocí suchého zipu přichytí k podlaze a zabrání tomu, aby se v kufru něco zbytečně pohybovalo.

Úsměvné je, že v zadním obložení už vidíme i přípravu na třetí řadu sedadel, na kterou si ale budeme muset ještě chvíli počkat. Ostatně nabídka modelu ID.Buzz je zatím dost omezená, časem se ale dočkáme i prodloužené verze, širší nabídky pohonných ústrojí a dokonce i ostré verze GTX s pohonem všech kol. Už nyní ale můžeme přepravní schopnosti ID.Buzz rozšířit elektricky výklopným tažným zařízením, které vyjde na 25.091 Kč.