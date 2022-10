The Fastest Woman On Earth: Upoutávka na dokument o nebojácné Jessi Combs je na světě

Jessi Combs byla profesionální závodnicí, televizní hvězdou a také konstruktérkou. Neobyčejná žena, která se převážně v mužském světě plného benzínu a spálených pneumatik nebála překračovat hranice, které byly pro ostatní (nejen ženy) na míle vzdálené.

V roce 2013 se Jessi podařilo překonat rekord “nejrychlejší ženy na čtyřech kolech”. O tři roky později svůj rekord sama překonala. Absolutní rekord pro nejrychlejší ženu světa však držela od roku 1976 Kitty O’Neil, která v závodním speciálu na třech kolech dosáhla průměrné rychlosti 825,11 km/h.

V roce 2019 se Jessi Combs se svolením kaskadérky a držitelky původního rekordu Kitty O’Neilové pokoušela překonat i tento rekord. Co však nikdo nechtěl, při pokusech o překonání rekordu došlo podle vyšetřování k najetí na nespecifický předmět na dráze, který závodní speciál rozhodil, a došlo k nehodě, při níž Jessi Combs zahynula.

Nakonec se jí povedlo to, o co se snažila. V obou jízdách (tam a zpátky) Jessi Combs původní rekord překonala, což znamenalo jediné - po zprůměrování obou jízd se s průměrnou rychlostí 855,93 km/h stala oficiálně nejrychlejší ženou světa in memoriam.

Díky kamerám, které celou cestu Jessi Combs za tímto rekordem doprovázely, mohl vzniknout dokument “The Fastest Woman On Earth”. Dokument ukazuje, jak moc pro ní znamená překonání nejen tohoto rekordu, ale překonávání a posouvání hranic nejen pro sebe, ale pro všechny ženy na celém světě. V této cestě jí doprovází ti nejbližší, kteří se podělí o své názory na životní styl Jessi. Dokument má premiéru 20. října 2022 na HBO Max.