Supersport SSC Tuatara prý pokořil rychlostní rekord, ale jaký?

Podle neoficiálních informací lokální televizní stanice KPVM-TV z Las Vegas se americké automobilce SSC North America podařilo s novým extrémním modelem Tuatara stanovit nový rekord pro nejrychlejší produkční automobil na světě. Samotná automobilka zatím mlčí, již brzy bychom se ale měli dočkat oficiálního prohlášení.

Nabízí se ovšem otázka, jaký rekord vlastně model Tuatara překonal. Pokud byste si totiž mysleli, že držitel titulu pro nejrychlejší sériové auto je jasný, musíme vás zklamat. O tento titul se v současnosti přetahují dva modely.

Guinnessova kniha rekordů uznává jako nejrychlejší sériově vyráběný automobil Koenigsegg Agera RS, který v roce 2017 dosáhl na dálnici ve státě Nevada (USA) nejvyšší kombinované rychlosti 277.9 mil za hodinu (cca 447 km/h). Koenigsegg byl ve skutečnosti ještě rychlejší, Guinnessova kniha rekordů však vyžaduje dvě jízdy (v opačném směru), ze kterých se nakonec vypočítává průměr.

Minulý rok se ale o stejný titul přihlásila automobilka Bugatti, jejíž speciální model Chiron Super Sport 300+ dosáhl na testovací dráze v Ehra-Lessien nejvyšší rychlosti 304,7 mil za hodinu (cca 490 km/h). Lidé z Bugatti ovšem nepodnikli pokus v opačném směru, což odůvodňovali specifickým povrchem na testovací dráze, který by v protisměru mohl být nebezpečný.

Rekord je tak neoficiální a navíc stále vzbuzuje řadu vášní. Ve chvíli, kdy automobilka rekordní jízdu uskutečnila, ještě ani nebylo jisté, zda se model objeví v nabídce. Až poté automobilka oznámila speciální limitovanou edici Super Sport 300+, jejíž maximální rychlost však byla omezena na „pouhých“ 275 mil v hodině (cca 442 km/h).

Lidé z SSC North America si pro svůj pokus vybrali stejný úsek dálnice, na kterém svůj rychlostní rekord stanovila automobilka Koenigsegg. Vzhledem k parametrům modelu Tuatara je však pravděpodobné, že se na uzavřeném úseku veřejné dálnice útočilo na rekord neoficiální – tentokrát ale oficiálním způsobem.

Pokud tedy všechno vyšlo podle plánů, pak by měl být SSC Tuatara prvním vozem, který oficiálně pokořil hranici 300 mil v hodině (482,8 km/h). Jenže tím by rekordní tažení nemuselo končit. Dvojicí turbodmychadel přeplňovaná 5,9 litrová V8 o výkonu až 1305 kW (cca 1775 k) by totiž měla být schopná auto vyhnat až k rychlosti 312 MPH (502 km/h), což by znamenalo první překročení rychlosti 500 km/h v sériově vyráběném autě.

Z reportáže televizní stanice KPVM-TV je přitom patrné, že SSC North Ameria rozhodně nepodcenilo přípravu. Uzavřenou dálnici hlídala policie a samotný pokus byl natáčen ze speciálně upraveného sportovního auta, vrtulníku i proudového letadla s připevněnou kamerou.