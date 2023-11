The Grand Tour zřejmě skončí. Kapitán Šnek si myslí, že potřebuje nový formát

Britské zpravodajství BBC News spekuluje o blížícím se konci populárního televizního pořadu The Grand Tour s Jeremym Clarksonem, Richardem Hammondem a Jamesem Mayem. O potenciálním konci se už dříve rozpovídal i sám James May.

Populární televizní show The Grand Tour se zřejmě blíží k oficiálnímu konci. Nejnovější informace zveřejněné zpravodajstvím BBC News uvádějí, že slavné trio britských moderátorů se zrovna vrátilo z natáčení posledního dílu, který má být poslední epizodou úspěšné motoristické show. Blížící se konec pořadu naznačil i sám James May v podcastu Fueling Around už začátkem letošního roku.

Jeremy Clarkson, Richard Hammond a James May se teprve před pár dny vrátili z natáčení nejnovějšího pokračování v Zimbabwe a ke spekulovanému brzkému ukončení pořadu se zatím oficiálně nevyjádřili. O budoucnosti populární automobilové show zatím mlčí i internetová televize Amazon Prime a nejnovější informace od BBC uvádějí, že v zákulisí se mluví o hledání nového formátu pořadu.

O budoucnosti The Grand Tour se v poslední době nejvíce rozpovídal moderátor a technický nadšenec James May. Začátkem roku uvedl, že doufá, že tohle nebudou chtít dělat dalších dvacet let. Natáčení po celém světě je nepochybně náročné a ruku na srdce, legendární moderátorské trio už není nejmladší.

Minulý týden se pak v podcastu Today Podcast od BBC zmínil, že si myslí, že The Grand Tour potřebuje nový formát a nový přístup k motoristickým tématům. I s nástupem elektromobility se automobilový svět výrazně mění a Clarkson, Hammond a May spolu natáčí motoristické pořady Top Gear a The Grand Tour už od roku 2003. Je tedy možné, že tvůrcům začínají chybět nové nápady.

Televizní pořad The Grand Tour vzniká od roku 2015 a zatím se na našich obrazovkách objevil v pěti sériích. Amazon Prime tehdy využil „nezaměstnaných“ moderátorů poté, co Jeremy Clarkson praštil producenta kvůli hádce o dostupnosti teplého jídla během natáčení Top Gearu. Kolegové Richard Hammond a James May jej poté následovali, když dobrovolně opustili britskou televizi BBC.

Nejnovější informace současně uvádějí, že se na streamovací platformě Amazon Prime můžeme těšit na pokračování dalších úspěšných televizních pořadů Clarkson's Farm od Jeremyho Clarksona a Our Man In… od Jamese Maye.