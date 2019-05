Tovární jezdec Ducati Andrea Dovizioso pojede DTM

Instruktorem 33letého motocyklového jezdce byl dlouholetý jezdec Audi a dvojnásobný mistr DTM Mattias Ekström ze Švédska. Dovizioso si potřeboval otestovat okruhový speciál o výkonu 448 kW (610 koní) před svým debutem v seriálu cestovních vozů DTM, který se odehraje o víkendu 8. a 9. června právě v italském Misanu. První zkušenosti získal na simulátoru v Kompetenčním centru Audi v Neuburgu na Dunaji a během krátké jízdy v závodním voze DTM společnosti Audi Sport.

720p 1080p REKLAMA

Popíšete důvody vaší přípravy?

„Pro mě bylo velmi důležité, že jsem mohl absolvovat testovací jízdy tady v Misanu, protože úroveň v DTM je extrémně vysoká a za volantem musí jezdec zvládat velmi mnoho věcí. S pomocí týmu a Mattiase Ekströma jsem ujel mnoho kol, abych se maximálně přiblížil nejlepším jezdcům.“

Co pro Vás znamená zažít debut v DTM?

Zejména pro nás italské jezdce je tento závodní okruh s jeho pozoruhodnou historií samozřejmě nesmírně důležitý. Vyrůstal jsem v jeho blízkosti. Loni se mi zde podařilo zvítězit v závodě MotoGP. Měl jsem velkou radost a pocítil i trochu hrdosti, když jsem byl požádán, zda bych se chtěl zúčastnit závodu DTM jako hostující jezdec.

Jak zábavné pro Vás bylo řízení vozu Audi RS 5 DTM?

Bylo to obrovské potěšení! Miluji nové výzvy. A řízení výkonného závodního vozu, jako je RS 5 DTM, na limitu na velkém závodním okruhu bylo pro mě zcela novou zkušeností. Opravdu jsem si to užíval.

V čem je největší rozdíl mezi závodním motocyklem Ducati Desmosedici GP a závodním vozem RS 5 DTM?

Pro mě bylo nejtěžší držet správnou stopu. Ta je samozřejmě v RS 5 DTM naprosto odlišná od jízdy na motocyklu Ducati Desmosedici.

Překvapilo vás něco?

Byl jsem ohromen, jak snadné je ovládat závodní vůz, když začne být přetáčivý. Motor má dokonce i v nízkých otáčkách dostatek výkonu pro kontrolu malých smyků.

Co vám přišlo náročné?

Největším problémem bylo dosáhnout limitu v rychlých zatáčkách, zejména v prvních šesti sedmi kolech. Vůbec jsem pro to neměl cit. Závodní vozy DTM vytvářejí tak velký přítlak, že teoreticky by asi bylo možné jet ještě mnohem rychleji. Je to naprosto odlišné od motocyklu MotoGP. Věděl jsem, že jezdci DTM zvládají některé zatáčky na plný plyn. Když jsem těmito úseky projížděl s vozem RS 5 DTM, napadlo mě, že je to nemožné. Ale pak mi Mattias hodně pomohl.

Jaká byla komunikace s Mattiasem (Ekströmem) a týmem?

Myslím, že jsme spolupracovali velmi dobře, ale ani jsem nečekal, že by to s Mattiasem mohlo probíhat jinak. To samé platí pro celý tým Audi Sport. Jejich podpora byla prostě ohromná. Perfektně se nám podařilo využít čas, který jsme měli k dispozici pro testování. Nejenže se povedlo ujet hodně kol, ale také jsme simulovali mnoho situací, k nimž dojde během závodu. Mám na mysli například starty, zastávky v boxech a rozhodování o pneumatikách.

Co očekáváte od svého debutu v DTM během závodního víkendu?

Pokud mluvíme o výsledku, nemám žádná očekávání. Obecně se ví, že konkurence v DTM je nesmírně tvrdá a na špičkové úrovni. Sledoval jsem hodně závodů a startovní pole je extrémně vyrovnané. Budu se snažit držet s nimi krok, ale to je asi tak všechno, na co mohu pomýšlet. V mnoha situacích jsou nezbytné zkušenosti, které nemám. Z toho důvodu si nedávám žádné cíle. Prostě si to chci pořádně užít!

Závodní víkend je přesně mezi dvěma závody MotoGP. Jak zvládáte tak nabitý závodní kalendář?

Uznávám, že to není snadné, ale už jsem si zvykl. Jinak bývám mezi závody MotoGP často na cestách, například na motokrosu. Mám rád změnu.

Budou závody v Misanu sledovat členové vaší rodiny a přátelé?

Zajisté ano. Mnoho členů mé rodiny a přátel sleduje moje závody a vášnivě se zajímají o motoristický sport. Doufám, že pro ně bude sledování mých závodů v DTM zábavné.

Andrea Dovizioso