Toyota a Subaru prý chystají hot-hatch s pohonem 4x4, dorazit má v roce 2022

Podle informací japonských kolegů z webu Best Car prý automobilky Subaru a Toyota spolupracují na novém modelu, který by měl být "extrémním WRC strojem". Vůz by měl mít tvary současné Imprezy, pod jeho kapotou by měl být podélně uložen motory typu boxer a výkon by měl putovat na systém symetrického pohonu všech kol.

Kolegové z Best Cars pak ještě zdůrazňují, že systém pohonu všech kol v novém modelu by tedy měl být jiný, než jaký Toyota v současnosti nabízí u GR Yaris nebo jiného modelu. Premiéra novinky se pak očekává někdy v průběhu listopadu příštího roku.

V souvislosti s vývojem nového hot-hatche, na kterém se mají podílet automobilky Toyota a Subaru, se nejspíš většině z nás vybaví očekávaná Toyota GR Corolla. Ta by však měla dostat přeplňovaný 1,6litrový tříválec z nového GR Yarisu a navíc není jisté, zda dostane pohon všech kol. Začíná to tedy vypadat, že se nabídka sportovních Toyot v budoucnosti ještě pořádně rozroste.

Povzbuzující je navíc i ochota Toyoty podílet se na vývoji sportovních modelů s dalšími výrobci, jak ostatně dokazují dvojčata Subaru BRZ/Toyota GT86 nebo BMW Z4/Toyota Supra. Japonci si zkrátka nebojí přiznat, že spolupráce s konkurencí je jedinou schůdnou cestou, jak udržet při životě auta pro radost.

Jen se jako vždy obáváme, zda se nové sportovní modely dostanou i do Evropy. Ostatně již nyní víme, že nové Subaru BRZ na starý kontinent nedorazí. Toyota si ale snad díky své bohaté flotile hybridů dokáže výjimečné modely ještě chvíli uhájit.