Novinka by se mohla stát zajímavým hráčem ve světě luxusních SUV.

Toyota Century je pro automobilku již od šedesátých let vlajkovým sedanem, kterým jezdí vysocí představitelé značky i státníci – a to pouze v Japonsku. Tradiční sedany to však v dnešní době nemají lehké, což platí i pro ty nejluxusnější, takže se nemůžeme divit nedávným spekulacím o možném konci vlajkového modelu. Tedy minimálně ve stávající karoserii.

Toyota Century: Vlajkový sedan se změní na SUV?

Trochu více světla do situace vnesla nedávná prezentace značky, která se týkala primárně dvojice MPV modelů Alphard a Vellfire. V závěru on-line prezentace, jejíž záznam je na YouTube, totiž člen představenstva Simon Humphries nakousl právě téma modelu Century, který se s posunem automobilky do dál budoucnosti rovněž bude muset „vyvinout“.

Video se připravuje ...

Silueta klasického sedanu, která byla v té době promítána na pozadí, pak byla nahrazena obrysem vozu s tvary typickými pro SUV. Premiéra by měla proběhnout ještě v tomto roce, přičemž podle Humphriese půjde o významný krok automobilky v její misi „změnit budoucnost automobilů“.

Zatím není zcela zřejmé, zda SUV model Centruy pouze doplní nabídku, ve které se tak bude i nadále objevovat klasický sedan Century, nebo zcela převezme roli vlajkového modelu. Všichni ale doufáme především v první možnost a tedy zachování klasické limuzíny Century pro další desetiletí.

K designu SUV modelu Century zatím nemáme bližší informace, ze záznamu je totiž vidět jen velmi málo. Na internetu se ovšem začaly objevovat snímky údajně pořízené účastníky prezentace, na kterých je vidět robustní SUV reprezentativních tvarů. V jednoduchosti by sedalo říct, že může jít o japonský ekvivalent modelu Rolls-Royce Cullinan.

Toyota má přitom k dispozici celou řadu velkých a reprezentativních SUV, na jejichž základech by nový SUV model Century mohl být postaven. Novinka přitom nejspíš zcela vynechá důraz na terénní schopnosti, což ze hry víceméně vylučuje řadu Land Cruiser.

Délka okolo 5,2 metru

Podle spekulací, na které upozornili kolegové z Motor1, by se základem mohl stát model Toyota Highlander či Grand Highlander. SUV Century by ale bylo větší, s délkou údajně kolem 5,2 metru, a honosnější. Pod kapotou se pak očekává hybridní pohon, možná se systémem pohonu všech kol AWD-i.

Century přitom není jediným prémiovým modelem značky Toyota s dlouhou tradicí, který bude transformován. Model Crown, druhý nejluxusnější model v nabídce, automobilka proměnila v modelovou řadu se čtyřmi modely, kdy kromě tradičního sedanu nabízí i SUV, sedan na zvýšeném podvozku a menší crossover.