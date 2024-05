Toyota GR bude stavět zábavná spalovací auta, dokud to půjde

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Nejedna automobilka se v posledních letech začala promptně odvracet od spalovacích motorů, a to i u aut pro řidičské nadšence. Toyota k nim však nepatří. Navzdory tomu, že se s novým šéfem Kodžim Satem už nestaví tak ostře proti elektromobilitě, jako za dob Akia Tojody, bude vyrábět zábavná auta se spalovacími motory, dokud to jen bude možné.

Tomoja Takahaši, šéf divize Toyota Gazoo Racing, v rozhovoru pro australský magazín Car Expert uvedl, že neexistují plány pro vysokovýkonný elektromobil. Místo toho bude divize „používat spalovací motory tak moc, jak to jen půjde. V budoucnosti může nastat doba, kdy motory budou zakázané, ale spalovací motory nejsou špatné, nepřítelem je uhlík“.

„Investujeme do budoucích motorů,“ dodal Takahaši, ovšem neřekl nic konkrétního. Je možné, že ve vozech GR uvidíme nějakou hybridizaci. „Použitím hybridních technologií můžeme snížit uhlíkové emise, také můžeme používat uhlíkově neutrální paliva,“ pokračoval manažer.

„Nejsme si jisté elektrifikací a kdy k ní dojde. Globálně se diskutuje o tom, že všechna auta nebudou jen elektrická. Nikdo nedokáže vidět deset let do budoucnosti. Vyznáváme postup různými cestami, nikoliv jen tou elektromobilní,“ rozvedl Takahaši a dodal, že cílem je „nevyrábět rychlá auta, nýbrž zábavná auta. Je rozdíl mezi rychlým a dobrým autem a my chceme dělat lepší auta.“

Absence plánů na elektrické auto může znamenat, že zajímavý koncept FT-Se, který by mohl být duchovním nástupcem sporťáku MR2 a světu se ukázal v říjnu 2023, buď přijde s jiným než plně elektrickým pohonem, anebo vůbec. Hideaki Iida, projektový manažer GR Design Group, se dříve nechal slyšet, že produkční vůz založený na konceptu FT-Se by mohl být na světě po roce 2026.

Objevily se také spekulace o tom, že Toyota pracuje na menším sporťáku, než je model GR86. Mohl by vzejít z konceptu S-FR z roku 2015 a mohl by sdílet přeplňovanou třináctistovku s hatchbackem Starlet, o jehož návratu v ostré verzi se v poslední době také spekuluje. Patrně by však měl spíš pohon zadních kol, což znamená, že by se stal konkurentem Mazdy MX-5. A není vyloučeno, že by se mohl prodávat i pod značkou Suzuki. To v poslední době s Toyotou některé modely sdílí.