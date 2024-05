Toyota údajně pracuje na dalším sporťáku. Mohla by přímo zatopit Mazdě MX-5

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Za slušnou nabídku sportovních a vcelku dostupných modelů je dnes nutné japonské Toyotě projevit uznání. Nyní to přitom vypadá, že své portfolio sporťáků chce značka dále rozšířit. Nedlouho po zprávách o možném vývoji nového ostrého hatchbacku teď přichází zprávy o dalším potenciálním modelu, který upřednostní zábavu za volantem.

Zdroje japonského magazínu Best Car totiž uvádí, že Toyota už začala pracovat na produkční verzi malého sportovního modelu, jenž by přímo konkuroval Mazdě MX-5. Inspirací novince má být starší koncept S-FR uvedený v roce 2015 – drobné kupé vyznačující se nízkou hmotností, malým motorem, pohonem zadních kol a manuální převodovkou.

Projekt má pravděpodobně vznikat ve spolupráci se značkami Daihatsu a Suzuki, přičemž této informaci nasvědčuje i použitá technika. Ve sporťáku Toyoty by se měl objevit přeplňovaný tříválec o objemu 1,3 litru a výkonu 150 koní (110 kW) – tříválcový motor o stejném objemu již Daihatsu předvedlo loni v konceptu nové generace roadsteru Copen.

Stopadesátkou koní by Toyota přesně nakročila do nabídky Mazdy MX-5, která je v současnosti dostupná s patnáctistovkou (97 k/132 kW) nebo dvoulitrem (184 k/135 kW). Zároveň by si automobilka výrazněji nenarušila vlastní portfolio s výše umístěným kupé GR86 a jeho 2,4litrovým boxerem o výkonu 234 koní (172 kW).

Produkční verze konceptu S-FR dostane podle japonské publikace přepracovaný design s menší maskou, jinými světlomety a obecně stylingovými prvky zapadajícími do současného designového jazyku Toyoty.

S ohledem na sdílený vývoj hned trojice značek by nakonec mohla Toyota nabídnout i nižší cenovku než Mazda u své MX-5. Zda se ale nový sporťák podívá i mimo Japonsko a konkrétně tedy do evropské nabídky, to prozatím zůstává otázkou. Jak bylo řečeno, na poměry jiných japonských automobilek už má Toyota v dnešní době portfolio sportovních modelů v Evropě opravdu slušné.