Toyota GR Corolla prozrazena únikem! Podívejte se nejen na netradiční výfuky

Před časem japonská automobilka potvrdila, že Toyota GR Corolla, další produkt sportovní divize Gazoo Racing, bude odhalena 1. dubna ve 3:30 ráno našeho času. Minimálně vnější vzhled však už není tajemstvím, první fotografie se objevily na instagramovém účtu wilcoblok. A ukazují vše včetně originálně řešených výfuků se třemi koncovkami.

Japonci pro GR Corollu zvolili zajímavou marketingovou strategii, kdy na nazlobenou novinku lákali „nechtěnými“ úniky, při kterých se auto například jen nenápadně objevilo někde v pozadí. Až s oznámením slavnostní premiéry přišlo i několik snímků nejrůznějších detailů karoserie poodhalujících sériové auto.

Na technické podrobnosti si musíme ještě pár hodin počkat. Hovoří se však o přeplňovaném 1,6litrovém tříválci, který už dobře známe z GR Yarisu. V prckovi disponuje výkonem 192 kW, hovoříme-li o evropské specifikaci. Japonci jsou na tom ještě o něco lépe, tam ze zážehového tříválce dolují rovnou 200 kW. Není ale vyloučeno, že s ohledem na vyšší hmotnost bude i síla nepatrně vyšší. Počítá se rovněž s pohonem všech kol a šestistupňovým manuálem, který by však mohl doplnit i osmistupňový automat.