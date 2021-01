Toyota je opět nejprodávanější značkou, koncern VW porazila po pěti letech

Uplynulý rok byl náročný pro všechny automobilky. Nastupující pandemie nejprve komplikovala výrobu kvůli chybějícím součástkám a následně došlo v rámci pandemických opatření k zastavení výroby v mnoha závodech i opakovanému uzavírání showroomů.

Prodeje tak začaly citelně padat, což se nevyhnulo ani gigantům, jako je Toyota a koncern Volkswagen. Jeden z nich ale přesto vyšel ze situace o něco lépe. Zatímco koncernu Volkswagen klesly prodeje o 15 procent na 9,31 milionu vozů, Toyotě klesly „jen“ o 11 procent na 9,53 milionu vozů.

Rozdíl to není zrovna velký, jenže to by nás ani nemělo překvapovat. Ostatně v roce 2019, kdy byl úspěšnější koncern Volkswagen, byl rozdíl 10,97 milionu vs. 10,75 milionu prodaných vozů. Úspěch Toyoty ale nejspíš nebude mít dlouhého trvání a již v příštím roce by opět mohla uvolnit pozici Volkswagenu, domnívají se odborníci z Automotive News, kteří na úspěch japonské značky upozornili.

Zřejmě hlavní příčinou vítězství Toyoty pak bude rozdílné cílení na trhy. Zatímco VW se soustředí především na Evropu, kde je prodej silně omezen opakovanými lockdowny, Toyota se více soustředí na americký trh, který je navzdory vysokému počtu nakažených i mrtvých stále poměrně benevolentní co se pandemických opatření týče.