Neočekávaný požadavek uživatelů invalidního vozíku se přičinil o vývoj mobilní toalety, díky kterému mohou vozíčkáři cestovat jako zdraví lidé. Toyota nelenila a na základě filozofie Genchi Genbutsu vyrobila mobilní toaletu.

Poznávacím znamením filosofie Genchi Genbutsu je dojít ke zdroji a nalézt fakta umožňující přijmout správná rozhodnutí, docílit konsensu a dosáhnout vytyčených cílů. Tuto vizi potvrzuje svými slovy Noriyo Inagaki, generální ředitel Toyoty pro projekty.

“Když jsme od divize Corporate Citizenship Division obdrželi požadavek na mobilní toaletu, naším cílem nebylo jen uskutečnit tento koncept. Chtěli jsme jít o krok dál a zkoumat, jak by mohlo toto řešení mít přidanou hodnotu. Podle mého názoru je tento druh zkoumání do hloubky tím, co skutečně definuje design”, řekl Inagaki.

Jednou z podmínek bylo, aby mohla být toaleta připojitelná za běžné osobní auto, tedy pro majitele klasického řidičského průkazu. V souladu s požadavky zákazníků vytvořili designéři Toyoty prostorově efektivní karavan. Příkladem toho jsou vně zakřivená madla pro křeslo, které se tak může otočit o 360 stupňů.

Projekt na tvorbu mobilní toalety byl zahájen v roce 2019. Prototyp měl několik problémů, které bylo třeba napravit. Neuchytila se světle šedá podlaha, na které byly příliš viditelné stopy od kol vozíku. Následně dostala podlaha texturu, aby sloužila pro bezpečnější přesun z vozíku na toaletu.

Účinnou testovací zkouškou byla pro mobilní toalety účast na paralympijských hrách v Tokiu v roce 2020. Vývoj trval až do minulého roku, kdy se toaleta vylepšená o úspornější odpadní systém a lehčí materiály objevila u továrního týmu Toyota GAZOO Racing v rallyeovém šampionátu WRC.