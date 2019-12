Toyota poodhaluje nadupaný Yaris GR-4, slibuje parádní zvuk i pohon 4x4

Koncept sportovně laděné Toyoty Yaris GR-4, za jehož stavbou stojí opět technici z divize Gazoo Racing, měl být původně odhalen již v průběhu Rallye Australia, konkrétně v období od 14. do 17. listopadu. Kvůli rozsáhlým lesním požárům v Austrálii však Toyota změnila plány a premiéru vozu posunula.

Na sociálních sítích divize Gazoo Racing však Toyota alespoň zveřejnila video, které o novém Yarisu prozrazuje několik zajímavých detailů. I když je samotné auto na záběru jen chvíli, a nikdy ne celé, přesto si můžeme všimnout výrazně vytažených blatníků, lehkých sportovních disků s all-terrain pneumatikami a obřích zástěrek, za které by se nemusel stydět ani rallye speciál.

Na začátku videa je navíc jasně slyšet výrazný zvuk nového Yarisu, který má hluboký a bublavý tón. Ke konci pak můžeme vidět i kratičký záběr z plné akcelerace, kdy si celý vůz přidřepne a všemi čtyřmi koly se zakousne do nezpevněného podkladu. Pohon všech kol tak můžeme považovat prakticky za jistou věc.

Jistotou je také přeplňování motoru, ačkoliv zatím není jasné, zda automobilka vsadí na turbo či kompresor, který se objevil pod kapotou Yarisu GRMN. Podle japonských automobilových magazínů se však nejčastěji spekuluje o turbodmychadlem přeplňovaném tříválci, což by byla celkem překvapivá volba. Fiesta ST s tříválcovým EcoBoostem však ukazuje, že i tříválec může řidiče pobavit.

Japonská média navíc často uvádí, že model GR-4 by mohl být klasickým produkčním modelem, zatímco GRMN vzniklo pouze jako limitovaná edice. Třešničkou na dortu by pak měla být speciální závodní verze Yarisu GR-4, určená pro závody WRC ve třídě R5 a japonský rallye šampionát, která by měla dostat dokonce 1.6 litrový turbem přeplňovaný čtyřválec.

Automobilka bohužel žádnou z výše zmíněných informací nepotvrdila ani nevyvrátila, to by se však mohlo brzy změnit. Titulek u videa totiž mluví o finálním testování a končí frází „Get ready for it.“ Odhalení novinky by tak mohlo být za dveřmi.