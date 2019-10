Prohlédli jsme si novou Toyotu Yaris. Je maličká! Ale nečekaně dospělá

Toyota Yaris je pro japonskou automobilku klíčovým modelem. První jeho generace vstoupila na trh v roce 1999 a v Evropě dodnes nejžádanějším segmentu ihned způsobila poprask, vždyť se stala Evropským autem roku 2000! Druhá generace z roku 2005 zase zaujala tím, že jako první auto segmentu obdrželo pětihvězdičkové hodnocení v crash testech Euro NCAP, a to i díky použití kolenního airbagu. A třetí jako první vůz kategorie dorazila s hybridním pohonem. Trojkový Yaris na trhu vydržel už devět let, konečně však nastal čas mezigenerační proměny. Čím bude chtít zaujmout nastupující čtvrtá generace?

Bezesporu designem. Yaris doposud býval konzervativně pojatým hatchbackem, což mu přineslo množství fanoušků mezi starší klientelou, novinka ale jednoznačně chce nalákat více zákazníků z řad mladší klientely. Tým šéfdesignéra Takayukiho Nakajimy i pod vlivem hesla šéfa Toyoty, Akia Toyody, „žádná další nudná auta“ navrhnul hodně výrazný automobil.

Nečekaná stylovka

Z poněkud nudného vozu je tak najednou něco, co chce lákat stylem jako třeba Mazda 2 nebo Ford Fiesta. Příď s výraznou maskou chladiče nepochybně inspirovaná modelem RAV4 okamžitě přitahuje oči, zároveň však rozděluje názory. Jedněm nepřijde moc po chuti, jiní naopak oceňují osobitou vizáž. Mně se spíše nový Yaris líbí zezadu, díky svalnatým zadním podběhům nebo originálnímu propojení koncových světel vodorovnou linkou.

Co mně však při prvním setkání s novým Yarisem zaujalo nejvíce je to, jak působí kompaktně. Na základě boční siluety jsem se podivoval nad tím, jestli to není Aygo, zadní boční dveře dokonce evokují pětidveřovou verzi miniauturní Toyoty.

A není to jen pocit, Yaris opravdu relativně malý je. Zatímco ostatní malé hatchbacky v současných generacích přerostly čtyřmetrovou hranici, Yaris se naopak v mezigeneračním srovnání zkrátil, a to konkrétně o pět milimetrů. Matt Harrison, výkonný viceprezident evropské divize Toyoty, to vysvětluje zaměřením auta pro provoz ve městě. Při parkování v přeplněných ulicích se podle jeho slov hodí každý milimetr.

Toyota Yaris - Mezigenerační srovnání rozměrů Model Yaris IV (2020) Yaris III (2011-) Yaris II (2005-2013) Yaris I (1999-2006) Délka (mm) 3940 3945 3785 3775 Šířka (mm) 1745 1695 1695 1680 Výška (mm) 1470 1510 1530 1485 Rozvor (mm) 2560 2510 2460 2370

Zároveň se však Yaris snaží být prostorný uvnitř, přesně v duchu hesla malé velké auto, podle kterého byl vyvíjen. Tomu pomáhá natažení rozvoru o 50 mm nebo rozšíření karoserie o stejnou hodnotu, uvnitř tak je podle Toyoty stejně místa jako v předchůdci, který byl přitom delší a o 40 mm vyšší.

A opravdu, když si nastavím sedačku podle sebe a sednu si „za sebe,“ nemám se svými 185 centimetry na zadních sedadlech nějaký zásadní problém. Koleny se přesně dotýkám přední sedačky (která prostor pro cestující vzadu zvětšuje výrazným vykrojením), nad hlavou mám dostatečnou rezervu, což je v rámci segmentu pohoda. Vzdušnosti navíc pomáhá rozměrná panoramatická střecha, vedoucí až nad hlavy posádky na zadních sedadlech. Její roletka se roztahuje ručně směrem k B sloupkům, a tak je klidně možné proslunit jen zadní část.

Parádní kabina

Při přesunu dopředu pak zaujme minimalistická palubní deska. Ta kráčí v duchu doby, když rozměrnou dotykovou obrazovku multimediálního systému umisťuje na vrchol středového panelu. Displej je hezky na očích, navíc vytažen blíže k řidiči, a tak jsou výdechy ventilace pod ním poněkud utopené. Toyota si navíc nadále uchovává konvenční tlačítka po stranách obrazovky multimediálního systému pro přímý vstup do menu. Jsou tu i konvenční ovladače klimatizace, ve vodorovné řadě na středovém panelu.

Přístrojový štít je digitální, působí však mnohem luxusněji než v mnohem dražších automobilech (takové BMW by se mělo co učit!). Zachovává si totiž dva tubusy, v nichž se nachází třeba tachometr, což vypadá originálně a na první dobrou to působí přehledně. Líbí se nám i head-up displej, žádné sklíčko nad kapličkou přístroji, ale hezky promítání na čelní sklo, což je v segmentu malých vozů věc nevídaná. V tomto ohledu se nám líbí rovněž vynikající výběr použitých materiálů.

Oceňujeme také posaz za volantem, který svým tvarem působí hodně sportovně. V dosavadním Yarisu se sedělo jak na bidýlku, což obzvlášť vadilo u sportovního derivátu GRMN, v novince je ale všechno v pořádku. V rámci přechodu na novou platformu TNGA (o té bude ještě řeč) se totiž snižovalo těžiště, a to i pomocí snížení posazu. Sedadlo (výtečné, s výrazným bočním vedením, převzaté z Corolly) se dá tak usadit hodně nízko, což navozuje sportovní pocit.

Kvůli optimálnímu posazu se konstruktéři zaměřili také na volant. Ten lze posunout o 77 milimetrů blíže k tělu než u předchůdce, navíc má jiný úhel než dosud, díky čemuž se má řidič za ním optimálně usadit. Čahouni zase ocení možnost posunout sedačku dále než v minulé generaci.

Taje platformy

Právě jízdní schopnosti mají být doménou auta. Zajišťuje to platforma TNGA, kterou automobilka vyvíjela i s ohledem na nabídnutí skvělých jízdních vlastností. V případě Yarisu byla užita nová varianta GA-B, vyvinutá pro potřebu malých aut. Oproti větším verzím je menší, liší se i zavěšením. Vpředu je McPherson, vzadu jednoduchá torzní příčka místo víceprkového zavěšení, jinak ale vznikla podle stejné filozofie jako u větších verzí. To znamená snaha o snížení těžiště a zvýšení tuhosti.

Těžiště se i díky snížení pozice za volantem povedlo mezigeneračně snížit o 15 mm. Samotná platforma podle Toyoty váží stejně jako dosud, celé auto ale mezigeneračně zhublo o 20 kilogramů. Zajišťuje to jednak využití vysokopevnostní ocele v konstrukci, jednak optimalizace konstrukce, kdy jsou jednotlivé prvky tvarovány pro nižší hmotnost, nebo nahrazení dosavadní nikl-metal hydridové baterie u hybridní verze lehčí lithium-iontovou. Ta je mimochodem umístěna pod zadními sedadly, a tak nezabírá místo v zavazadelníku.

Tuhost karoserie pak vedle prvků z vysokopevnostní ocele zvyšují různé výztuhy, třeba ta ve tvaru prstenu u přední nápravy, která zlepšuje i pocit z řízení. Nově navrženo bylo i zadní zavěšení, které je tužší, zároveň však užívá měkčí pružiny.

Vedle toho bude chtít nový Yaris zajmout také bohatou výbavou. O head-up displeji promítající informace přímo na čelní sklo řeč už byla, zajímavostí v rámci segmentu je také třeba vyhřívaný volant. Specialitou bude též centrální airbag, nafukující se mezi předními sedadly. Yaris bude vůbec první sériový hatchback segmentu B, který jej užije.

Výhradně tříválce

Co se pak týče motorů, dočkáme se výhradně tříválcových benzinů. Litr a jedna pětku doplní hybrid. Od něho si Toyota hodně slibuje, má tvořit až 80 % prodejů Yarisu, zatímco v dnešní generaci má tato varianta tvoří 60% podíl. Nový Yaris Hybrid se spolehne na nově vyvinutý tříválec s variabilním časováním ventilů o objemu 1,5 litru pracující v Atkinsonově cyklu, který je odvozen od větších agregátů čtvrté generace hybridního pohonu Toyoty – dvoulitru v Corolle nebo 2,5litru v RAV4.

Jednotka se sníženým vnitřním třením a sníženými mechanickými ztrátami dosahuje skvělé 40% termické účinnosti, tedy vyšší než u konvenčních vznětových agregátů. I díky tomu má být spotřeba nového Yarisu Hybrid o pětinu nižší než u předchůdce. Zároveň však bude systém o 15 % výkonnější. Lithium-ionová baterie pak pomůže rychlejší akceleraci, zároveň je o 27 % lehčí než ta v minulé generaci.

Závěr

S novým Yarisem jsme zatím nejezdili, už se ale na první jízdu hodně těšíme! Segment malých aut prošel v posledních letech velkou proměnou, už to dávno nejsou jen vozítka do města, ale v mnoha ohledech dospělé vozy. A právě takovým se chce stát i nový Yaris. Použitými materiály nebo výbavou rozhodně dospěle působí, byť je v rámci segmentu vlastně drobeček – dokonce se mezigeneračně zkrátil, a tak na rozdíl od mnohé konkurence nepřesahuje čtyřmetrovou délku. Hodně slibuje i platforma TNGA GA-B, díky níž by Yaris měl i dospěle jezdit. Dozvíme se to nejpozději v polovině roku 2020, kdy se nový Yaris začne prodávat.