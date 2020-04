Toyota se brzy pustí do elektromobilů. Spolupracuje s Číňany

Automobilky Toyota a BYD oficiálně oznámily registraci nového společného podniku BYD Toyota EV Technology (BTET), který je určen, jak už název napovídá, pro výzkum a vývoj bateriových vozidel.

Sídlo společnosti se nachází v čínské provincii Kuang-tung a dle registrace je podnik určen pro návrh a vývoj elektromobilů, jejich architektury a souvisejících komponent.

Obě strany začaly o společném podniku hovořit již v létě minulého roku. V listopadu pak přišly s prvními konkrétnějšími rysy spolupráce, kterou dnes oficiálně potvrzují. Japonská a čínská automobilka si nový podnik rozdělují rovným dílem. Pokud půjde vše podle plánu, provoz BTET odstartuje v květnu letošního roku.

„BYD a Toyota budou spolupracovat na uspokojení rozmanitých potřeb zákazníků tím, že budou zkoumat a vyvíjet bateriové vozy, o které mají zákazníci zájem a podporují jejich přijetí. Zároveň obě strany doufají, že jejich snažení povede k zlepšení životního prostředí v Číně,“ stojí v oficiální tiskové zprávě. V novém podniku má od května pracovat 300 inženýrů.

V prohlášení mimo jiné stojí, že se obě společnosti opírají o letité know-how z Číny a Japonska. Nově jmenovaný generální ředitel Zhao Binggen uvedl, že firma nechce vyrábět jen další elektromobily, ale vozy, které budou kromě šetrnější i bezpečnější, pohodlnější a inteligentnější.

V tiskové zprávě se hovoří hlavně o Číně, společný podnik by však mohl znamenat důležitý milník i pro Evropany. Toyota, která svůj ekoobraz až doposud profilovala prostřednictvím hybridů, by na trh v horizontu několika příštích let mohla přivést i nějaký ten sériový elektromobil. A protože si našla zvučného partnera, mohla by uspořit nejen čas, ale i náklady.

Nezbývá než si počkat.