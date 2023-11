Toyota Yaris Cross prošla neviditelnou modernizací. Má vyšší výkon a větší displeje

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Ač se to leckomu nemusí zdát, Toyota Yaris Cross bude příští rok čtyřleté auto – první představení proběhlo v dubnu 2020. Je tedy nejvyšší čas na modernizaci – a tu automobilka právě odhalila. Ovšem, co do vzhledu byste změny hledali marně, snad kromě několika nových designů litých kol a laků. K těm patří odstín Urban Khaki, exkluzivní pro zaváděcí Premiere Edition, v níž se vůz ukázal na oficiálních fotografiích.

Pojďme tedy k tomu, na čem skutečně záleží – k nové technice. Yarisu Cross přibyl do nabídky silnější hybrid o kombinovaném výkonu 97 kW (132 k). Spalovací tříválec zůstává beze změny, sám tedy pořád nabízí 68 kW (92 k), o zvýšení kombinovaného výkonu se tedy stará silnější elektromotor. Ten má také v celém využitelném pásmu otáček o třetinu vyšší točivý moment – 185 místo dosavadních 141 newtonmetrů.

Výsledkem je zlepšení času zrychlení na stovku na 10,7 s a zlepšení i v pružné akceleraci z 80 na 120 km/h na 8,9 s. Stejně jako nárůst kombinovaného výkonu, ani zde nejsou rozdíly velké (zlepšení je o 0,5, resp. 0,4 s), podle automobilky ovšem vůz působí svižnější a agilnější ve městě i mimo něj.

Silnější hybrid, označený číslem 130, bude v nabídce pro vyšší výbavové stupně, jako je Premiere Edition či GR Sport. Základem na evropských trzích zůstává slabší provedení s názvem Hybrid 115; konvenční pohonná ústrojí již v nabídce nejsou.

Obě provedení budou k mání i ve verzi AWD-i, tedy s druhým slabým elektromotorem na zadní nápravě, který pomůže rozjezdu ve ztížených podmínkách. A zmíněný GR Sport navíc není jen výbavové provedení, divize Gazoo Racing mu lehce poladila šasi a podvozek pro sportovnější jízdní vlastnosti.

Lepší elektronika napříč spektrem

Interiér se co do vzhledu také neproměnil vyjma upraveného čalounění sedaček a měkčích dolních partií palubní desky, jejichž tvrdost byla vozu dosud nezřídka vytýkána. Modernizace zde tkví zejména v lepších displejích; v základu je 7“ displej v místě přístrojového štítu a 9“ centrální obrazovka, ve výbavách Executive, GR Sport a Premiere Edition displeje narostou na 12,3, resp. 10,5 palce úhlopříčně.

Infotainment s názvem Toyota Smart Connect byl trvale připojený k internetu už dříve, nově podporuje bezdrátové zrcadlení smartphonu a lepší onlinové aktualizace. Také je možné mu zadávat příkazy hlasem ve stylu „Hej Toyota, je mi zima,“ aby vůz v interiéru přitopil, uvádí tisková zpráva.

Vylepšení doznala také suita jízdních asistentů a hlídačů s názvem T-Mate. I tu je možné aktualizovat po internetu, důležitější však je nový radar a kamera s větším dosahem, které zlepšují fungování předkolizního nouzového systému.

Novými přírůstky jsou funkce potlačování akcelerace, pokud rozpozná riziko střetu, asistenční systém pro nouzové zastavení vozidla v případě zdravotní indispozice řidiče či proaktivní asistent řízení. Ten za pomalé jízdy pomáhá předcházet nejčastějším typům nehod. Asistent pro zpomalování zajišťuje hladké zpomalování po uvolnění akceleračního pedálu s cílem snížit rychlost při dojíždění vozidla vpředu nebo nájezdu do zatáčky. Druhým prvkem PDA je asistent řízení, který rozpoznává zatáčku ve směru jízdy a upravuje odpor řízení tak, aby řidič intuitivně natáčel volant ve správném úhlu k hladkému a stabilnímu projetí zatáčky.

Součástí systému jsou také již známé prvky, jako adaptivní tempomat, který nově zabraňuje tzv. podjíždění pravým pruhem, a funkci automatického předběžného zpomalení při zařazování se zpět před předjeté vozidlo. Také je tu hlídač jízdních pruhů, který nově dokáže rozeznat, když řidič čáru na silnici přejíždí schválně pro vyhnutí se nebezpečí, a funkce držení ve středu jízdního pruhu byla upravena pro přirozenější zpětnou vazbu vozidla.

A konečně, za zmínku stojí také tlustší okna, dynamický silentblok motoru a tlustší izolace za palubní deskou i mezi motorem a čelním sklem. To vše pro zlepšení akustického komfortu na palubě.

Nový yaris cross by měl být k mání v online rezervacích zanedlouho, kdy ale začnou dodávky zákazníkům, je zatím ve hvězdách. Stejně tak zatím není na světě ceník.