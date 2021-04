Traťové limity v motorsportu: Kam až se může? A kde už je to problém?

Býváme svědky situací, že jezdec se dostane mimo trať, za obrubník do únikové zóny. Zda přijde trest a případně jak vysoký, o tom rozhodují sportovní komisaři. Naposledy se jejich téma limitů dostalo na přetřes při závodě formule 1 v Bahrajnu, kde přišel o výhru po vyjetí z tratě Max Verstappen.

Sporťáci se nám vysmívají

Traťové limity jsou ožehavé téma bez ohledu na disciplínu. Jednou z nich je seriál ADAC GT Masters, kde startuje také český jezdec Erik Janiš a tým RTR Projects. „Potýkám se s tím každý víkend, ať jako jezdec, nebo závodní inženýr. Bývám svědkem, že často je překročení traťových limitů průkazné a pilot není potrestán. Naopak se dostanete při závodě do složité situace třeba při souboji. Následně vám subjektivní rozhodnutí zkazí závod. Řada aut v šampionátu ADAC GT Masters je navíc podobná, a jestliže se traťový komisař splete, závod vám to nevrátí a dovolání nemáte. Sportovní komisaři se na vás rádoby chápavě usmívají, když se jim na kameře z auta snažíte dokázat, že jste se neprovinili,“ zlobí se Janiš.

Podle jeho slov je zásadní rozdíl v tom, zda se dostanete mimo trať při kvalifikaci, nebo v průběhu závodu. „V kvalifikaci nebýváte v kontaktu s jinými vozy a můžete si situaci snáze pohlídat. Pokud to nezvládnete, není co řešit,“ říká Janiš a dává konkrétní příklad. „Neuvěřitelné věci se děly například loni na rakouském Red Bull Ringu. Tam se daly traťové limity z auta těžko uhlídat. Dvacet aut z dvaatřiceti dostalo penalizaci, k tomu bylo navíc pět černých vlajek, což se rovná vyloučení… Ptám se: je chyba v jezdcích, nebo v těch, kteří tyto limity nastavují?“ ulevuje si Erik Janiš.

Při závodech cestovních vozů nebo kategorie GT, o kterých hovořil český závodník, dostává jezdec za překročení traťových limitů penalizace pět, deset sekund a třetím stupněm je průjezd boxy.

Svět motorů 15/2021

Zničili bychom trať

Stejný stupeň penalizace platí i v závodech tahačů. V rámci šampionátu nejtěžších závodních vozů na světě bývaly za obrubníky bariéry z pneumatik, ale při výjezdech mimo trať docházelo k poškození kamionu. Již několik let jsou za obrubníky nebo na jejich hraně umisťovány molitanové nebo plastové kuželky. „Na brífinku jezdců dostáváme vždy přesné instrukce, kde jsou kuželky umístěny a na co si máme dávat pozor,“ vysvětluje český trucker Adam Lacko z týmu Buggyra Racing, evropský šampion z roku 2017.

Navzdory jasně daným pravidlům však vstupuje do hry vždy lidský faktor. „V kvalifikaci mi zruší nejlepší čas, pokud se dostanu mimo trať, ale to si dokážu ohlídat. Při závodě dochází k soubojům a tam se můžu snadno dostat mimo trať. Záleží, jak to posoudí sportovní komisaři,“ říká Lacko a shoduje se s Janišem: „Chápu, že v případě pětitunových kamionů je hlídání limitů důležité, protože váha našich aut může snadno poškodit trať nebo obrubníky. Vždy však záleží na tom, co si v danou chvíli myslí sportovní komisař.“

Zabolí, ale nelikviduje

V závodech silničních motocyklů platí počínaje sezonou 2019 pravidlo nazvané long lap penalty. Na každém okruhu je prodloužena jedna zatáčka, kterou musí potrestaný jezdec projet v případě, že dostane z boxů signalizaci doplněnou černobílou vlajkou. Penalizaci musí absolvovat do tří kol od okamžiku, kdy je o trestu informován. Jestliže je v tomto čase závod přerušen, dostane jezdec časový trest v řádu sekund. Penalizaci předchází varování poté, co se závodník dostane opakovaně (většinou pětkrát) mimo trať až za obrubník. Ztráta při absolvování trestu představuje podle charakteru okruhu dvě až čtyři sekundy.

„Nelíbí se mi předchozí pojetí pravidel traťových limitů, kterého využívají především jezdci z Moto3, již mají méně zkušeností. Z jejich způsobu jízdy, při kterém často opouštějí trať, vzniká hodně penalizací a v kvalifikaci se výsledky dost mění,“ říká Karel Abraham, který má za sebou 247 startů ve světovém šampionátu.

Na jeho slova navazuje jediný současný Čech ve světovém šampionátu Filip Salač, který startuje v kategorii Moto3. „Pokud člověk dostal trest v kvalifikaci, beru to. Ovšem v závodě dochází k soubojům, při kterých občas musí jezdec zamířit mimo trať. Dovolání však nemáte. Před sezonou 2019 bývalo nejbolestivější, když jel člověk na konci skupiny a dostal trest. Musel počkat na nejbližšího jezdce za sebou bez ohledu na to, kolik sekund to bylo. Taková penalizace neměla smysl,“ připomíná Salač.

Podle slov Karla Abrahama, který nyní působí jako odborný komentátor při televizních přenosech, je pravidlo long lap penalty nejbezpečnější variantou pro potrestání jezdcova prohřešku. „Je to vhodný kompromis, pokud se budeme bavit o atraktivitě a současně bezpečnosti. Uškodí vám tak akorát. Je sice bolestivý, ale pokud nejde o závěrečná kola, ztráta se dá dohnat,“ říká Abraham, který toto pravidlo zažil v MotoGP pouze jednu sezonu. „Nikdy jsem ovšem nebyl potrestaný. Při závodech kategorie MotoGP dochází k porušení traťových limitů málo,“ dodává Abraham.

Jaké zkušenosti má s trestem long lap penalty Filip Salač? „Minulý rok jsem ho dostal třikrát. Dvakrát v italském Mugellu a jednou v Rakousku. Tam je jeden z nejhorších úseků. Po cílové rovince, která jde do kopce, musíte brzdit, zatímco ostatní přidávají plyn. Než trestný úsek projedete, ztratíte hodně času. Nejlepší to bylo v Brně, kde stačilo projet jednu zatáčku vnějším obloukem. Časové manko nebylo dramatické,“ dodává český závodník.

Jako když objíždím dům

V automobilových soutěžích používají organizátoři jednotlivých rallye takzvané anticuty. Jedná se o betonové sloupky či zátarasy zabraňující jezdcům zkracovat si zatáčky. Umisťují je tam pořadatelé, aby nedocházelo k poškozování silnice. Je totiž běžným pravidlem, že škody na vozovkách hradí obci, městu či kraji vždy organizátor.

Anticuty jsou svým způsobem obrana, o které všechny posádky vědí. Na tratích rychlostních zkoušek jsou umístěny již v průběhu tréninku, během kterého si každá posádka může měřený úsek projet dvakrát, ovšem v rychlosti do 80 km/h. Naposledy došlo k fatálnímu příkladu anticutu při Valašské rallye před třemi týdny. Obhájce domácího titulu Václav Pech si o betonový sloupek poškodil levé přední kolo hned na první erzetě a rozhodl se odstoupit.

Hodnocení domácího šampionátu vyhrál Jan Kopecký, kterého jsme se zeptali na jeho názor. „Když je mám v rozpisu zapsané, přistupuju k tomu místu, jako kdybych objížděl dům. Zatím jsem neměl s anticuty žádný závažný problém. Na každé soutěži vypadají jinak podle možností pořadatelů, ale většinou se jedná o betonové kvádry. Tenhle systém funguje všude po Evropě a je to správné. Organizátoři mají často problémy s výběrem tratí, ať je to kdekoliv. Logicky se tak musí snažit, aby byly co nejméně poškozeny komunikace pro běžný život,“ říká sedminásobný český mistr Jan Kopecký.

Názor Josefa Krále: Asfalt, nebo štěrk?

Co si myslí o únikových zónách na závodních okruzích automobilový jezdec Josef Král? S Ferrari 488 GT3 startuje v seriálu Creventic cup a komentuje formuli 1 pro televizní stanice Sport 1 a Sport 2. Co má být za obrubníky, které ohraničují traťové limity?

„Vyasfaltové únikové tratě nejsou z pohledu diváka atraktivní a neoddělují špičkové jezdce od těch horších. Když musíte zajet dobrý čas a udržet se na trati maximálně na obrubníku, chce to jezdecký kumšt při zacházení s autem a pneumatikami. Být přesný, jet na hraně, aby se za ni člověk nedostal. Dlouhodobě jsem zastáncem štěrkové únikové zóny. Více se trestá chyba, ale kačírek není samospasitelný. Nejvhodnějším řešením by byl štěrkový pás za obrubníkem a pak asfalt. Na štěrku vůz zpomalí a zbytek dobrzdí jezdec na asfaltu.“

Co jsou limity trati?

Neexistuje jasná definice limit trati, která by platila pro všechny okruhy na světě bez ohledu na disciplínu. Obecně se pod tímto termínem považuje závodní okruh a obrubníky v zatáčkách. Pravidla dodržování těchto limitů jsou individuální. Každý šampionát má stanoveny vlastní předpisy, které se upřesňují na každém okruhu při brífinku jezdců před prvním tréninkem. O penalizacích rozhodují sportovní komisaři, na každém závodě bývají většinou tři.