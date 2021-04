Motocyklová VC Dauhá 2021: V MotoGP nenašel Pramac odpověď na Fabia Quartarara

Druhé dějství letošního světového silničního motocyklového šampionátu se odehrálo na stejné trati jako to první: v katarském Losailu. Závod ale nesl jiný název: Velká cena Dauhá. Na 5,38 km dlouhém okruhu nedaleko břehů Perského zálivu jezdce vždy sužuje silný vítr, který rozfoukává písek po asfaltu. Za deště (ano, i na poušti prší) se tu nezávodí, pak se vytvoří nebezpečná mazlavá hmota a jde doslova o životy. Ve tmě a s kapkami se navíc zrcadlí umělé osvětlení, i když závody slabších kubatur „ohnivých kol“ (jak říkají Arabové motorkám) byly v posledních letech posunuty, Moto3 startují ještě za světla. Někteří jezdci MotoGP přesto používají oranžová, případně žlutá hledí na svých přilbách.

MotoGP

Warm up nejsilnější třídy opanoval Johann Zarco, přestup k Pramacu mu evidentně přišel k duhu. Jeho trable s tovární KTM a brzké ukončení smlouvy před dvěma lety jsou zapomenuty... Malý Francouz chytil druhý dech.

Pole MotoGP vyrazilo v sedm večer našeho času, tedy už za tmy na 22 kol, čekalo jej tedy přes 118 km. Jorge Martín z pole position vystřelil jako raketa a za ním se vydal Zarco. Chytil se jich Aleix Espargaró (Aprilia). Toho ale zlobil Álex Rins se suzuki a poté, co ho pokořil, dostal chuť i na Francouze. Ten mu to však na rovince vrátil. Španěl si to ovšem rozhodně nenechal líbit.

Famózní start předvedl také Miguel Oliveira s KTM, ale postupně couval dozadu. Opačným směrem se prodíral Bagnaia, v 8. kole už byl pátý před Joanem Mirem. Pole se drželo pohromadě. V půlce závodu byla mezi čtyřmi rudými stroji pouze modrá suzuki Rinse a další následovala za nimi. Áleix Espargaró se pral o sedmičku s Quartararem. „Pecco“ se prodal na průběžný bronz. Zpočátku šetřil gumy... Ve třináctém kole lehounce vyšťouchl úřadující šampion Mir Millera a Jack mu to vrátil, bohužel to vypadalo úmyslně. Ředitelství závodu incident šetřilo a obešel se bez trestu.

Spadl Iker Lecuona. V čele tedy zůstaly tři ducati, za nimi se prali o čtyřku Quartararo a Rins. Francouz pak vnikl do trojky červených motorek. 17. kolo vidělo návrat Bagnaii na třetí místo, ale následně to Francesco neubrzdil a následoval propad až na 7. příčku. A následoval útok továrních yamah. Fabio Quartararo se prokousal dokonce do čela, to do cíle chybělo necelých pět kol. Viñales zdolal Zarca a byl třetí. Fabio zatroubil k útoku, Ducati Desmosedici využívaly svojí rychlosti na cílové rovince, tři ladičky zde přejonávaly i o více než 20 km/h.

O dramatické momenty nebyla nouze ani v závěru. Viñales podlehl po chybce Rinsovi a Zarco zdolal Martína. Tým Pramac ještě nikdy nevyhrál a nepovedlo se mu to ani tentokrát, protože vyhrál Fabio Quartararo. Jenže... dva Francouzi na nejvyšších stupních? Totální triumf pro zemi galského kohouta. Johann si nakonec vybojoval jubilejní 50. trofej. Martín, který dlouho táhl celý závod, rovněž vystoupil na pódium. Svůj cíl dojet mezi první šestkou splnil. Pramac navíc porazil továrnu. Z Petrucciho KTM odlétl kus karbonu a vítěz měl štěstí, že si o něj nerozřízl gumu.

„ Byl to složitý závod. Jsem nováček a jel jsem vpředu 12 kol. Bylo to těžké, hlídal jsem zadní pneumatiku a citlivě dávkoval plyn. Fabio mě předjel, tlačil jsem na pilu. Když mě zdolal Zarco, věděl jsem, že je to týmový kolega a jede na titul.“ Správný parťák... Zarco: „Jorge jel na čele a hodně rychle. Já jsem zvládl jet pořád za ním a předjížděl jsem Rinse, abych chránil svého kolegu. Pak nás dostal Fabio. Myslel jsem si, že to na něj ještě zkusím...“ Quartararo: „Makal jsem celou zimu, média mi neodpustila, že jsem sebral místo Rossimu. Je to pro mě hodně zvláštní vítězství až z osmičky na startu. Oslavím ho v McDonaldu.“

Moto2

Ve warm upu prostřední kubatury se děly věci! Cameron Beaubier krotil splašený stroj a Thomas Lüthi měl co dělat, aby mu ujel a Američan ho nevzal s sebou. Samu Lowesovi podklouzlo přední kolo a letěl. Klasika, ale Brit pochopitelně pokračoval dál bez zlámaných kostí. Nejrychlejším ze všech byl Marco Bezzecchi.

Závodníci prostřední kubatury se museli popasovat s dvaceti okruhy, tedy skoro 108 km. Vyrazili v 17.20, už za tmy. Po několika zatáčkách bylo jasné, že vede Bezzecchi před Lowesem a Gardnerem, následovali oba Fernándezové (nejsou příbuzní), Augusta ale brzy předjel Canet a Raúl se posunul před Gardnera. Vedoucí kvarteto si vypracovalo náskok. Ve čtvrtém kole zaútočil Lowes na italského lídra a dostal se do čela. Okamžitě se začal vzdalovat a nechal zbylé tři za sebou. Druhou skupinu už vedl celkově pátý Joe Roberts. Ten ale v 7. kole spadl, na obrubníku mu ujelo přední kolo v poslední zatáčce a konec.

Bezzechi přepustil provizorní pódium Gardnerovi a začal ztrácet. Sam svým pronásledovatelům ovšem neujel, oba dva Ajovy stroje v barvách Red Bullu a s logy KTM se jej držely jako klíšťata (rám rakouskou značku od loňska už nenese, jde o německý Kalex). Gardner se jen dostal později zpátky před Raúla. Americké ambice v závodě skončily, katarský asfalt podsekl kola i Beaubierovi. V polovině závodu dodýchala MV Tomassa Marcona.

13. kolo bylo konečnou pro Toma Lüthiho. Ten se nechal slyšet, že SAG Team pracuje dobře. „Máme nové díly, ale jsme prostě pomalí.“ Naklonil stroj, zmáčkl brzdu a šel ven. Je to jeho poslední sezóna? Záhy se potkali Marcel Schrötter a Jake Dixon a Britovi se moc vstávat nechtělo, zůstal však nezraněn. Dalším „padavkou“ v poslední zatáčce se stal Canet. Závod spěl do finále. Remy Gardner by chtěl napodobit svého otce Wayna a minimálně postoupit do nejsilnější třídy. Chytil se Lowese a stínoval ho.

Ale zaútočit už nestihl, na výjezdu z poslední zatáčky závěrečného kola se mu rozvlnila motorka a britský soupeř se mohl radovat. V naprosté pohodě dojel třetí Raúl Fernández a čtvrtý Bezzecchi. Skupinu, která sváděla boj o páté místo přivedl pod šachovnici Ai Ogura. Dlouho v ní byl vidět také Stefano Manzi, nakonec osmý. I Augusto Fernández se chytil.

Jeho jmenovec, třetí v cíli řekl: „První pódium, jsem šťastný. Devět kol před cílem mi začala odcházet zadní guma, takže jsem ztrácel na první dva, ale Marco byl daleko za mnou.“ Remy Gardner: „Sam jel neskutečně ve větru, ale oba jsme byli rychlí. Chtěl jsem Sama v posledním kole předjet, ale zelená zóna byla až moc blízko, tak jsem se obával, že by mi předjetí ředitelství závodu vzalo. Držel jsem se zkrátka a pak už bylo pozdě něco vymýšlet.\“ A vítěz? „Byl to skvělý závod, i když jsem ve warm upu spadl. Nejdřív jsem využíval větru, jakmile jsem se dostal dopředu, bylo naopak těžké ostatním ujet. Zadní gumu jsem ale šetřil a pohlídal ji. Moc se těším do Portugalska.“

VC Dauhá Moto2 2021 – Pořadí v cíli (Top 10) 1. Sam Lowes Kalex Elf Marc VDS Racing Team 39:52,702 min 2. Remy Gardner Kalex Red Bull KTM Ajo +0,190 s 3. Raúl Fernández Kalex Red Bull KTM Ajo +3,371 s 4. Marco Bezzecchi Kalex Sky Racing Team VR46 +6,789 s 5. Ai Ogura Kalex Idemitsu Honda Team Asia +16,640 s 6. Augusto Fernández Kalex Elf Marc VDS Racing Team +16,887 s 7. Celestino Vietti Kalex Sky Racing Team VR46 +17,254 s 8. Stefano Manzi Kalex Flexbox HP40 +17,283 s 9. Xavi Vierge Kalex Petronas Sprinta Racing +17,515 s 10. Fabio di Giannantonio Kalex Federal Oil Gresini Moto2 +18,167 s

Moto3

Nedělní program začal zahřívacím tréninkem (warm upem) kubatury čtyřdobých dvěstěpadesátek ve 13.40 našeho času. Loňský juniorský mistr světa Moto3 FIM CEV Izan Guevara se dosti ošklivě rozmázl. Po jeho dramatickém pádu přišly ke slovu červené vlajky a také nosítka. Vyšetření ve zdravotním středisku na okruhu však nic vážného neukázalo. Naštěstí. Izan byl fit a mohl se postavit na rošt. Nejrychleji ze všech mladíků se letos zatím tváří Jaume Masiá a předzávodní (přerušená) dvacetiminutovka pro něj nebyla výjimkou.

V klání samotném čekalo jezdce takřka 97 km, celých 18 kol. Boj o vavříny začal ve čtyři odpoledne, tedy ještě za světla. Tatsuki Suzuki se necítil úplně fit, před začátkem sezóny prodělal covid. Filip Salač stál na 15, místě roštu. Stěžoval si, že mu v kvalifikaci týmový kolega Andrea Migno nepomohl, posouval se však o pět příček vpřed díky penalizacím. Z pit lane vyrážela celá sedmička jezdců, ale deset sekund za celým polem. Čekala ji pořádná stíhačka.

Start! Čelo vodil zpočátku Gaby Rodrigo, po něm Darryn Binder se Suzukim a Kaito Toba. Artigas si hned ve druhém kole odbyl první long lap. Salač se rychle dostal nejen do první desítky, ale hlavně na špici, dokonce do čela! Guevara vyšťouchl Johna McPheeho, ten hodně ztratil a propadl mimo body. Na konci cílové rovinky se pořadí ve slipstreamu vždy měnilo, ale český jezdec se držel vpředu. Pozor si musel dávat nejen na týmového kolegu Migna, ale i na Jaumeho Masiu.

I když pak chvilku jezdil až sedmý, byl agresivní, předjížděl zvenku, bojoval, držel se v čelní grupě. Musel si dát pozor, aby nevyjížděl z trati. Před polovinou závodu si našel cestu až na stříbrnou příčku. Pak se pral s Rodrigem, podjel mladšího Bindera a znovu vedl! Pak si příčky prohodili. Jenže tohle jsou mototrojky, jedete na čele a na začátku dalšího kola jste sedmí. Nováček Lorenzo Fellon dostal dlouhé kolo, ale ten jel daleko za body. Ve 12, kole havaroval Artigas po kontaktu s Carlosem Tatayem, jinak se do té doby nepadalo. Dalším byl bohužel náš Salač, brnknul si loktem o motorku Ayumu Sasakiho, dostal ránu do řídítek a šel k zemi.

Většina jezdců ale jela pohromadě v první velké skupině. Včetně Acosty, Garcíi a Fenatiho. Jeremy Alcoba prudce brzdil, rozvlnil se, opustil stroj a ten sundal McPheeho, udeřil ho do hlavy, John si to nenechal líbit a na Španěla vytáhl pěsti. Do incidentu se zapletl i Binder, ten ho ale ustál. Sťukli se Carlos Tatay a Adrián Fernández. Závod spěl do finále, bohužel už bez české účasti.

Oddělila se Top 5, pak se ještě přidal Antonelli a vítr v ní dělal... Pedro Acosta! V předposledním kole se odporoučel k zemi García. Masiá nabral Rodriga a připravili se o případný boj o triumf. Ten slavil Pedro Acosta, vyhrál! Nejenže jel teprve svou druhou GP, ale hlavně do ní vyjížděl z boxů. Neuvěřitelné. Nováček se navíc ujal vedení v průběžné klasifikaci. Darryn Binder mu nestačil. Poslední pódium urval zkušený borec Niccolò Antonelli.

V cíli řekl: „Na dnešek jsem nespal, hodně jsem přemýšlel a snil jsem o tomhle úspěchu. Musím se ještě zlepšit v předjíždění.“ Loni se na bednu vůbec nedostal. Darryn Binder: „Tohle byl bláznivý závod, na konci spousta jezdců spadla. Jezdil jsem si vzadu, ale pak jsem se dostal zpátky. Pedro mi ale ujel, neměl jsem šanci.“ A vítěz Acosta? „Nevím, jak jsem to udělal, ale když pracujete se správnými lidmi, tak to jde. Včera jsem se cítil po penalizaci dost špatně, ale pak jsem řekl asistentu Pacovi, že to zvládneme...“

VC Dauhá Moto3 2021 – Pořadí v cíli (Top 10) 1. Pedro Acosta KTM Red Bull KTM Ajo 38:22,430 min 2. Darryn Binder Honda Petronas Sprinta Racing +0,039 s 3. Niccolò Antonelli KTM Avintia Esponsorama Moto3 +0,482 s 4. Andrea Migno Honda Rivacold Snipers Team +0,0514 s 5. Kaito Toba KTM CIP Green Power +0,651 s 6. Izan Guevara GasGas GasGas Gaviota Aspar Team +0,708 s 7. Ayumu Sasaki KTM Red Bull KTM Tech 3 +1,805 s 8. Ryusei Yamanaka KTM CarXpert PrüstelGP +1,857 s 9. Jaume Masiá KTM Red Bull KTM Ajo +1,875 s 10. Romano Fenati Husqvarna Sterilgarda Max Racing Team +1,967 s DNF Filip Salač Honda Rivacold Snipers Team pád

Foto: Václav Duška jr.