Trumpova cla mohou citelně zdražit levná auta. Jejich obliba přitom roste

Malá a levná auta mohou ve Spojených státech zdražit až o 73 tisíc korun, zavede-li Donald Trump 25% clo na auta vyrobená v Mexiku, jak ohlašoval. To by mělo významný negativní dopad na americké spotřebitele i mexický automobilový průmysl.

Když se mluví o zdražování levných aut, většinou za tím stojí povinnost přidat nějaký prvek výbavy či zlepšit emise jejich motoru. V USA probíhala podobná debata mnohokrát, stejně jako v Evropě, například před tím, než v květnu 2018 začala platit povinnost pro nová auta být vybavena couvací kamerou.

Tentokrát však zdražením hrozí něco, co s výbavou ani emisemi aut nesouvisí. Malá auta na americkém trhu mohou být dražší až o 3 tisíce dolarů (přes 73 tisíc korun) kvůli importním clům, která by mohl nastávající prezident Donald Trump zavést na auta vyrobená v Mexiku.

Mexiko je pro americký automobilový trh důležitým výrobním hubem už dlouho, a to z prostého důvodu – nižších mezd. Dělník ve výrobně aut v Mexiku totiž bere zlomek toho, co stejný dělník ve Spojených státech – v přepočtu zhruba 105 korun za hodinu v Mexiku vs. 806 korun v USA.

Zhruba třetina aut, která se v USA prodávají za ceny do 30 tisíc dolarů (cca 733 tisíc korun), je přitom vyrobená v Mexiku. Uvažované clo ve výši 25 % by cenu takových aut zvýšilo i o více než 10 %, což by znamenalo, že by na ně řada zákazníků už nedosáhla.

Právě rostoucí ceny aut na americkém trhu ženou řadu zákazníků do menších a levnějších modelů. Je to vidět na jejich prodejích – za rok 2024 zaznamenala řada aut z nejlevnějších pater trhu nárůst v desítkách procent. Např. Kia Forte rostla na prodejích o 12,8 %, Nissan Sentra o 39,8 %, Nissan Versa o 71,7 % a Chevrolet Trax dokonce o 83,9 %. Rekordmanem však byl Buick Envista, kterého se prodalo 51.316 kusů, meziročně o 285,8 % více.

Z cel nemají obavu jen zákazníci, ale také automobilky. Třetina aut koncernu General Motors, které se prodají v USA, byla vyrobena v Mexiku. Mary Barraová, šéfka GM, však vysokým clům nevěří: „Myslím si, že je to součást jeho vyjednávání,“ řekla.

Steven Center, šéf americké divize značky Kia, ale tak optimistický není. „Prosím, nedělejte to. Dejte mi ránu do paže. Dejte mi facku. Ale nezavádějte cla,“ citovaly ho noviny Wall Street Journal. Mexiko aktuálně vyrábí ročně zhruba 4 miliony aut a 70 % z nich je exportováno do Spojených států.