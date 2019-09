Turecká rallye 2019 před startem: Tänak obhajuje výhru a udrží pozici lídra

S náskokem třiatřiceti bodů vstupuje lídr mistrovství světa v rallye Ott Tänak (Toyota Yaris WRC) do jedenáctého podniku sezony, kterým je Turecká rallye. Bez ohledu na výsledek soutěže je tak jasné, že Estonec se vzhledem na svou převahu udrží v čele šampionátu. Druhým v pořadí je Belgičan Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupé WRC), třetí pak figuruje obhájce titulu Francouz Sébastien Ogier (Citroën C3 WRC), jenž ztrácí bodů čtyřicet.

Turecko bude pořádat podnik světového šampionátu poosmé. Poprvé se tak stalo v roce 2003 a nejúspěšnější v krátké historii je legendární Francouz Sébastien Loeb, jenž zde triumfoval třikrát. Soutěž se do mistrovství světa vrátila loni po osmileté přestávce se zcela odlišným charakterem tratě a rychlostních zkoušek.

Kudy tudy cestička

Jaké je prostředí Marmaris Rally Turkey s centrem soutěže na pobřeží zdejší Riviéry? Extrémně vysoké teploty, velmi nízké průměrné rychlosti. Obrovské množství ostrých kamenů na nich hrozí defekt každým okamžikem. Loňské vítězství bude v Turecku obhajovat právě Ott Tänak, jenž letos vyhrál pět z deseti dosud odjetých podniků šampionátu.

Samotná soutěž začíná ve čtvrtek dvoukilometrovou zkouškou v centru Marmarisu. Pátek bude s celkovou vzdáleností měřených úseků 159,04 kilometrů nejdelším dnem celé rallye. Sobota přidá do programu dalších šest rychlostních zkoušek s délkou 110,10 kilometru. Rallye skončí po celkovém počtu sedmnácti měřených úseků a 310,10 kilometrech v neděli v Marmarisu. Vítězové vystoupí na stupně vítězů kolem 14:15. Celkově měří 17 rychlostních zkoušek celkem 309,56 kilometrů.

Toyota chce další triumf

Po historickém úspěchu míří tým Toyota Gazoo Racing na tureckou soutěž. Na předchozím podniku v Německu obsadili její jezdci všechny stupně vítězů v pořadí: Ott Tänak (Estonsko), Kris Meeke (Velká Británie) a Jari-Matti Latvala (Finsko). Poprvé v historii od roku 1973 se tak dostala japonská značka kompletně na pódium.

Tommi Mäkinen (šéf týmu): „Důvěra v tým je v tuto chvíli po našem neuvěřitelném výsledku v Německu velmi vysoká. Víme ovšem, že Turecká rallye bude úplně jiná výzva. V loňském roce jsme byli chytří a dokázali dosáhnout skvělého výsledku. Chceme se to samozřejmě snažit opakovat, ale nebude to snadné. Je velmi důležité mít auto, které se dokáže vyrovnat s podmínkami, a také bychom tam chtěli mít o něco více výkonu, takže při testech na tom tvrdě pracujeme.“

Ott Tänak: „Naším cílem je zkusit znovu vyhrát v Turecku, ale loni jsme viděli, že je to velmi těžké. Zvítězili jsme díky taktice, nikoliv zásluhou rychlosti. V drsných a těžkých terénech je lepší problémům s defekty předcházet. Po výsledcích ve Finsku a Německu je v týmu vysoká motivace, protože se ukazuje, že naše tvrdá práce se vyplácí.“

Jari-Matti Latvala: „Turecká rallye je nejdrsnější událostí roku. V mnoha ohledech jde o přežití. Minulý ročník potkaly mnoho našich soupeřů problémy. Přestože jsme nebyli nejrychlejší, opatrná taktika nám přinesla skvělý výsledek v podobě prvních dvou vozů v cíli. V letošním roce očekávám, že silnice budou v lepším stavu, ale stále bude nutné starat se o auto a především o pneumatiky. Před startem v Německu jsme měli možnost testovat v drsných podmínkách Řecka a věřím, že se nám povedlo na autě něco vylepšit.“

Kris Meeke: „Rallye v Turecku bude pro mě nová zkušenost. Z toho, co jsem měl možnost zdálky vidět a slyšet, co závodníci říkali, byly tam často neuvěřitelně drsné úseky. Počkám na seznamovací jízdy a udělám si vlastní obrázek. Nechci si teď dávat žádné konkrétní cíle, pokud jde o výsledek. Bude to tak lepší. Uvidíme na konci víkendu.“

Těžká zkouška pro Citroën

Tovární Citroën Total World Rally Team se vrací do Turecka, do země, ve které vyhrál v roce 2003 svou první šotolinovou rallye ve světovém šampionátu. Posádky - Francouzi Sébastien Ogier, Julien Ingrassia a Finové Esapekka Lappi, Janne Ferm by rády napodobily úspěch svých slavných předchůdců. K tomu budou muset překonat neuvěřitelně drsné štěrkové cesty v jedenáctém podniku mistrovství světa.

Šestinásobný mistr světa Sébastien Ogier nepřijíždí s příznivými vyhlídkami. V průběžném pořadí ztrácí čtyřicet bodů na vedoucího jezdce šampionátu a na předchozím podniku v Německu dával najevo nelibost s výkonem svého citroënu. V Turecku však nepůjde jen o čistou rychlost, ale také o využití jezdeckých zkušeností, které musí podpořit pořádná dávka štěstí, aby si posádka na extrémně rozbitých cestách plných ostrých kamenů nepřivodila defekt. Technici Citroënu strávili čtyři dny prací zejména na tlumicích systémech speciálu C3 WRC, když se snažili zlepšit schopnost automobilu vyrovnat se s nerovným povrchem.

Pierre Budar (šéf týmu): „Loňská soutěž nás hodně překvapila, pokud jde o náročnost a letos jsme si dobře vědomi výzvy, která nás čeká. Připravili jsme se zejména díky náročným testům v Řecku. Spolehlivost bude hrát tento víkend klíčovou roli, stejně jako schopnost vyhnout se problémům. Je na nás, abychom se ujistili, že je v našich silách se vrátit na pódium a tvrdě bojovat o lepší výsledky v šampionátu.“

Sébastien Ogier: „Loňské etapy v Turecku byly bezpochyby ty nejdrsnější, s jakými jsem se během své kariéry setkal. Posádka, která zvítězila, zjevně nebyla nejrychlejší, takže možná budeme muset letos upravit náš přístup. Zejména proto, že si už nemůžeme dovolit žádné chyby v šampionátu. Doufám, že dobrý pocit, který jsme měli při testování, bude pokračovat i v samotné rallye.“

Esapekka Lappi: „Na této rallye musíte použít hlavu a pochopit, kdy je možné tlačit a kdy je lepší sundat nohu z plynu a šetřit auto. Není to můj oblíbený typ rallye. Pokud se nám podaří spojit vytrvalost, spolehlivost, trochu rychlosti a trochu štěstí při vyhýbání se defektům, neměli bychom být příliš daleko od dobrého výsledku.“

Škoda na nejnáročnější soutěži

Finský pilot Kalle Rovanperä a jeho navigátor Jonne Halttunen (Škoda Fabia R5 evo) míří s náskokem 41 bodů v kategorii WRC 2 Pro na Rally Turkey Marmaris. Společně s českými týmovými kolegy Janem Kopeckým a Pavlem Dreslerem, kteří tuto nejnáročnější soutěž celého mistrovství světa loni vyhráli, budou chtít společně vybojovat maximum bodů do hodnocení výrobců kategorie WRC 2 Pro ve prospěch Škoda Motorsport. Od dubna 2019 zůstává tovární tým Škoda s modelem Fabia R5 evo neporažen ve všech soutěžích, do nichž nastoupil. Ze sedmnácti přihlášených vozů R5 nese dvanáct značku Škoda, která je tak nejčastěji zastoupeným výrobcem v soutěži.

V loňském roce byla Turecká rallye vůbec poprvé zařazena do kalendáře mistrovství světa. Oblast Marmaris v okolí dovolenkových resortů zaujala svými náročnými šotolinovými cestami, které se ukázaly jako mimořádně náročný test pro posádky a jejich vozy. „Na některých rychlostních zkouškách to bylo jen o přežití a přivezení vozu do cíle v jednom nerozbitém kuse. Nicméně na loňský ročník mám dobré vzpomínky. Právě zdejší vítězství v kategorii WRC 2 bylo základním kamenem úspěchu pro zisk titulu v sezóně 2018,“ řekl Jan Kopecký, který vyhrál se svým spolujezdcem Pavlem Dreslerem v kategorii WRC 2 Pro na předcházejícím světovém podniku, jímž byla Německá rallye.

Po čtyřech vítězstvích a dvou druhých místech v kategorii WRC 2 Pro letošního mistrovství světa má posádka Kalle Rovanperä a Jonne Halttunen nakročeno k titulu. „Z náročných šotolinových tratí Turecké rallye, které znám pouze ze sledování videí, mám velký respekt. Vypadá to, že hlavní snahou zde bude vyhnout se defektům. Nová Škoda Fabia R5 evo již na podobně náročných tratích v Portugalsku a na Sardinii ukázala, že je mimořádně spolehlivým vozem. Samozřejmě, že budu chtít vyhrát, ale je mi jasné, že Jan s Pavlem nebudou chtít dát svoji kůži zadarmo,“ řekl Rovanperä. Pro něj a navigátora bude Turecká rallye jejich 25. společným startem.

Věděli jste, že

se v Turecku jela první mezinárodní rallye již v roce 1972? Startovala a končila v Istanbulu.

první myšlenka o konání Turecké rallye v rámci mistrovství světa pochází z roku 1999?

Tureckou rallye v Antalyi/Kemeru v roce 2003 jelo 60 soutěžících, z nichž jich dojelo pouze 26?

se v roce 2010 rallye přesunula do regionu nedaleko Istanbulu a v roce 2018 se do kalendáře mistrovství světa vrátila, když nahradila Polskou rallye?

potřetí v řadě nepojede podnik MS Brit Elffyn Evans, jenž má stále problémy se zády? Měl by se však objevit začátkem října ve Walesu.

Novozélaďan Hayden paddon dostane novou šanci? Poté, co havaroval s vozem Ford Fiesta WRC při testech před Finskou rallye, dostane s modelem R5 šanci ve Walesu a v Austrálii.

Hyundai opět nabídne vůz Craigu Breenovi? Na dalším podniku na britských ostrovech se objeví po boku Thierryho Neuvilla a Nora Andrease Mikkelsena.

šestinásobný mistr světa Sébastien Ogier chce utéci z rallye? Po vypršení kontraktu s Citroënem po sezoně 2020 se možná bude věnovat rallyekrosu.

jezdec týmu Škoda Motorsport Kalle Rovanperä má zajímavou nabídku do WRC? Podle britských zdrojů mu majitel společnosti M Sport (Ford) Malcolm Wilson údajně nabízí smlouvu na pět let!

Program Turecké rallye 2019



Čtvrtek – 19.08 RZ1 (2,00 km).

Pátek – 7.08 RZ2 (24,85 km); 8.31 RZ3 (38,15 km); 9.54 RZ4 (16,57 km); 13.17 RZ5 (24,85 km); 14.40 RZ6 (38,15 km), 16.03 RZ7 (16,57 km).

Sobota – 7.43 RZ8 (33,00 km); 9.08 RZ9 (8,75 km); 10.06 RZ10 (13,15 km); 12.43 RZ11 (33,00 km); 14.08 RZ12 (8,75 km); 15.06 RZ13 (13,15 km).

Neděle – 8.38 RZ14 (7,05 km); 9.31 RZ15 (11,32 km); 10.09 RZ16 (13,20 km); 12.18 RZ17 (7,05 km) – Power Stage.

Časy jsou uvedeny ve středoevropském formátu.

Průběžné pořadí MS (po 10 z 14 rallye)

Jezdci: 1. Tänak (Est./Toyota Yaris WRC) 205; 2. Neuville (Bel./Hyundai i20 Coupé WRC) 172; 3. Ogier (Fr./Citroën C3 WRC) 165; 4. Meeke (Brit./Toyota Yaris WRC) 80; 5. Mikkelsen (Nor./Hyundai i20 Coupé WRC) 79; 6. Evans (Brit./Ford Fiesta WRC) 78; 7. Latvala (Fin./Toyota Yaris WRC) 74; 8. Suninen (Fin./Ford Fiesta WRC) 70; 9. Sordó (Šp./Hyundai i20 Coupé WRC) 62; 10. Lappi (Fin./Toyota Yaris WRC) 62; 11. Loeb (Fr./Hyundai i20 Coupé) 39; 12. Rovanperä (Fin./Škoda Fabia R5) 16; 13. Guerra (Mex./Škoda Fabia R5) 8; 14. Greensmith (Brit./Ford Fiesta R5) 8; 15. Breen (Ir./Citroën CE WRC) 6; 16. Bulacia Wilkinson (Bolívie/Škoda Fabia R5) 6; 17. Kopecký (ČR/Škoda Fabia R5 evo) 5; 18. Tidemand (Švéd./Ford Fiesta WRC) 4; 19. Bonato (Fr./Citroën C3 R5) 4; 20. Ostberg (Nor./Citroën C3 R5) 4; 21. Loubet (Fr./Škoda Fabia R5) 2; 22. Veiby (Dán./Citroën C3 R5) 2; 23. Sarrazin (Fr./Hyundai i20 R5) 2; 24. Berqvist (Švéd./Ford Fiesta R5) 1; 25. Tuohino (Fin./Ford Fiesta WRC) 1; 26. Triviňo (Mex./Škoda Fabia R5) 1; 27. Fourmaux (Fr./Ford Fiesta R5) 1; 28. Heller (Chile/Ford Fiesta R5) 1, 29. Gryjazin (Rus./Škoda Fabia R5) 1; 30. Katsuta (Jap./Toyota Yaris WRC) 1.

Značky: 1. Hyundai Shell Mobis WRT 289; 2. Toyota Gazoo Racing WRT 281; 3. Citroën Total WRT 216; 4. M-Sport Ford WRT 168.

Vedení v soutěži: Tänak 97; Ogier 27; Neuville 19; Latvala 10; Sordó 9; Evans 8; Meeke 5; Suninen 5; Mikkelsen 3; Lappi 1.

Vyhrané RZ: Tänak 59, Neuville 31, Ogier 19; Latvala 18; Meeke 15, Mikkelsen 14; Evans 7; Loeb 6; Suninen 6; Sordó 6, Lappi 4; Huttunen 1.