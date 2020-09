Turecká rallye v cíli: Evans vyhrál a vede MS, Ogiera zradil motor

Do průběhu soutěže a vývoje mistrovství vstoupily problémy favoritů. Již ve třetí zkoušce byl ze hry obhájce titulu Estonec Ott Tänak (Hynduai i20 Coupé WRC) vinou prasklého řízení. V předposlední erzetě musel odstoupit loňský vítěz tureckého podniku Francouz Sebastien Ogier, kterému začal hořet motor jeho speciálu Toyota Yaris WRC.

V neděli čekala účastníky soutěže nejdelší rychlostní zkouška soutěže – Çetibeli v délce 38,15 kilometrů a kratší erzeta Marmaris. Závěrečný 6,28 kilometrů dlouhý měřený test byl pojatý jako Power Stage. Zde bralo prvních pět jezdců od pěti do jednoho bodu jako bonus ke klasickému hodnocení.

Masakr pneumatik

Nejdelší úsek soutěže splnil to, co předpověděl Thierry Neuville (Hyundai) v sobotu odpoledne, že účastníky soutěže čeká nejdrsnější etapa. Belgičan nebyl jediným, kdo musel po defektu pneumatiky měnit kolo na trati erzety. Dalšími postiženými byli Sebastien Ogier (Toyota), Esapekka Lappi (Ford) a Kalle Rovanperä (Toyota). Francouz Sebastien Loeb (Hyundai) erzetu dokončil s defektem pravé přední pneu.

„Vypadalo to na rozbitý tlumič. Najednou jsem si uvědomil, že došlo k defektu pneumatiky, takže jsme se museli vyměnit.“ Neuville

„Nejprve jsem si nebyl jistý, jestli to byl defekt, ale brzy to bylo bohužel jasné.“ Lappi

„Neviděl jsem kámen, který byl zřejmě někde v prachu. Bohužel my ho zasáhli naplno.“ Rovanperä

„Jel jsem opatrně uprostřed tratě a najednou tady byl defekt.“ Loeb

„Nevím, jak jsem k tomu přišel. Tohle není náš den.“ Ogier

Nejhůře však dopadl Teemu Suninen, který zastavil na lesní cestě s vyvráceným levým zadním kolem a soutěž pro něj skončila. Technické problémy poslaly z první desítky Francouze Pierre Louise Loubeta (Hyundai i20 Coupé WRC). Jiné problémy měl Ott Tänak (Hyundai), jenž se po sobotním odstoupení vrátil do soutěže, ale na RZ9 měl potíže s interkomem. Přesto dokázal dojet v měřeném testu druhý o 31,6 sekundy za nejrychlejším Evansem. Jedenatřicetiletý Ostrovan se protáhl všemi úskalími mezi nebývale ostrými kameny nejrychleji. Polepšil si ze čtvrtého rovnou na první místo s náskokem 46,9 sekundy. „Dělali jsme, co jsme mohli a tady je výsledek,“ říkal Evans v cíli erzety.

Začal hořet motor

Když se účastníci soutěže vrátili po desáté erzetě znovu na start 38,15 kilometrů dlouhého měřeného testu, bylo na pořadu další drama. Nejdříve si zopakoval defekt Lappi, a když se vydal na trať Ogier, začal jeho yaris ztrácet výkon. „Podívej se na alarm, alarm motoru,“ zakřičel na navigátora Ingrassiu. Francouz se snažil dovést vůz do cíle, ale po několika kilometrech se začal valit zpod kapoty motoru dým a záhy se objevily také plameny. Ogier tak musel poprvé v průběhu letošního šampionátu odstoupit.

Jezdci museli na nejdelší erzetě volit kompromis. Jednak se snažit o nejlepší čas a současně šetřit pneumatiky, aby se mohli pokusit zabojovat o bonusové body na závěrečné Power Stage, která měřila 6,28 kilometru. Svědčí o tom výroky nejzkušenějšího borce startovního kole a letošního nováčka za volantem speciálu WRC.

„Snažil jsem se tlačit, kde to šlo, a šetřit auto, kde to bylo hodně rozbité.“ Loeb

„Šetřím pneu na Power Stage, nikdy jsem s tímto autem nejel tak pomalu. Snad jsou pneu OK a my získáme nějaké body.“ Rovanperä

Tänak si nechal dát penalizaci, aby nebyl prvním vozem na trati závěrečné erzety a nečistil soupeřům za sebou trať. Nakonec mu jeho taktika vyšla téměř na sto procent. Na Power Stage byl totiž druhý o pouhých 0,4 sekundy za Neuvillem a připsal si čtyři body, zatímco jeden z jeho velkých soupeřů Ogier vyšel nečekaně naprázdno. Tänak se udržel na třetí příčce a jeho manko sedmadvaceti bodů na lídra šampionátu je ještě „hratelných“.

Vítěz byl rozpačitý

Evans se nenechal znervóznit a dokonce si ještě na závěrečné speciálce připsal dva bonusové body k pětadvaceti za vítězství v Turecku. Je to jeho třetí triumf ve světovém šampionátu. Podařilo se mu vyhrát letos ve Švédsku a předtím v roce 2017 ve Velké Británii (Ford Fiesta RS WRC).

„Byl to náročný víkend. V sobotu odpoledne to vypadalo, že jsou naše šance na vítězství již uzavřené. V neděli jsem se snažil držet se na rozbitých tratích uprostřed, abych se vyhnul defektu a vyplatilo se to. Dobře si uvědomuji, že je třeba mít trochu štěstí. Málokdy se mi podaří zdědit pozice od ostatních tímto způsobem jako tady na Turecké rallye. Na jednu stranu jsem samozřejmě šťastný, ale moje pocity z vítězství jsou trochu rozpačité, když víte, že jste byli trochu konzervativnější. To však byla taktika, kterou bylo správné zvolit,“ komentoval Evans svůj úspěch.

Druhý v cíli Neuville, který byl po sobotě první, si neopomněl po svém zvyku postěžovat na všechno vyjma svých schopností. „Mám pocit, že jsme si zasloužili víc za to, co jsme tady předvedli. Dopoledne nebylo bohužel štěstí na naší straně,“ prohlásil obrýlený Belgičan, jenž vyhrál sedm z dvanácti rychlostních zkoušek Turecké rallye.

Po šestnácti měsících se objevil na stupních vítězů devítinásobný mistr světa Sebastien Loeb a znovu to bylo třetí místo. Naposledy se mu to podařilo v květnu minulého roku při premiéře světového šampionátu v Chile, kde se letos kvůli pandemii koronaviru nejelo. „Měli jsme dobrý, i když trochu náročný den s defektem v první dlouhé erzetě. V Power Stage jsem tolik netlačil, protože body do šampionátu nepotřebuji. Šlo o to, abych udržel pódium, to se podařilo a já mám důvod být spokojený,“ usmíval se Loeb v cíli.

Konečné pořadí Turecké rallye

1. Evans, Martin (Brit./Toyota Yaris WRC) 2:43:02,7; 2. Neuville, Gilsoul (Bel./Hyundai i20 Coupé WRC) +35,2; 3. Loeb, Elena (Fr., Mon./Hyundai i20 Coupé WRC) +59,4; 4. Rovanperä, Haltunen (Fin./Toyota Yaris WRC) +2:35,9; 5. Greensmith, Edmondson (Brit./Ford Fiesta WRC) +4:08,3; 6. Lappi, Ferm (Fin./Ford Fiesta WRC) +5:36,2; 7. Kajetanowicz, Szczepaniak (Pol./Škoda Fabia Rally2 evo) +12:35,5; 8. Tidemand, Barth (Švéd./Škoda Fabia R5 evo) +12:59,7; 9. Fourmaux, Jamoul (Fr./Ford Fiesta Rally2) +14:42,6; 10. Bulacia Wilkinson, OHannesian (Bolívie, Arg./Citroën C3 R5) +14:46,4; 11. Avci, Vatansever (Tur./Citroën C3 R5) +19:51,1; 12. Heller, Martí (Chile, Šp./Ford Fiesta Rally2) +22:03,4; 13. Cukurova, Akcay (Tur./Škoda Fabia R5) +24:47,4; 14. Solans, Barreiro (Šp./Ford Fiesta Rally2) +31:15,5; 15. Fernandez, Garcia (Chile, Arg./Škoda Fabia Rally2 evo) +33:52,5; … 17. Tänak, Jarveoja (Est./Hyundai i20 Coupé WRC) +1:13:43,3.

Průběžné pořadí MS (po 5 ze 7 rallye)

Jezdci: 1. Evans (Brit./Toyota Yaris WRC) 97; 2. Ogier (Fr./Toyota Yaris WRC) 79; 3. Tänak (Est./Hyundai i20 Coupé WRC) 70; 4. Rovanperä (Fin./Toyota Yaris WRC) 70; 5. Neuville (Bel./Hyundai i20 Coupé) 65; 6. Lappi (Fin./Ford Fiesta WRC) 38; 7. Suninen (Fin./Ford Fiesta WRC) 34; 8. Breen (Irl./Hyundai i20 Coupé WRC) 25; 9. Loeb (Fr./Hyundai i20 Coupé WRC) 24; 10. Greensmith (Brit./Ford Fiesta WRC) 16; 11. Tidemand (Švéd./Škoda Fabia R5 evo) 12; 12. Katsuta (Jap./Toyota Yaris WRC) 8; 13. Kajetanowicz (Pol./Škoda Fabia Rally2 evo) 6; 14. Gryjazin (Rus./Hyundai i20 R5) 6; 15. Bulacia Wilkinson (Bolívie/Citroën C3 R5) 5; 16. Fourmaux (Fr./Ford Fiesta Rally2) 2; 17. Camilli (Fr./Citroën C3 R5) 2; 18. Solberg (Nor./Volkswagen Polo GTI R5) 2; 19. Ostberg (Nor./Citroën C3 R5) 2; 20. Huttunen (Fin./Hyundai i20 R5) 1; 21. Veiby (Nor./Hyundai i20 R5) 1.

Značky: 1. Toyota 179; 2. Hyundai 171 3. Ford 101.

Vedení v soutěži: Ogier 25, Evans 21, Tänak 16, Neuville 11, Rovanperä 1, Breen 1, Loeb 1.

Vyhrané zkoušky: Neuville 26; Ogier 16, Tänak 11, Evans 11, Rovanperä 7, Breen 2, Sordó 1, Lappi 1, Loeb 1.

Stupně vítězů: Evans 4, Ogier 3, Tänak 3, Neuville 2, Rovanperä 1, Suninen 1, Loeb 1.

Kalendář 2020 – 23.-26. 1. Rallye Monte Carlo, 13.-16. 2. Švédská rallye, 12.-15. 3. Mexická rallye, 4.-6. 9. Estonská rallye, 18.-20. 9. Turecká rallye, 8.-11. 10. Rallye Sardinie (Itálie), 19.-22. 11. Ypres rallye (Belgie).

Výsledky jsou neoficiální.