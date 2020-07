U řežby podzemní hvězdy: Jak se obsluhuje obří vrtná souprava

Byl to mžik a v zemi ostrá spirála vykreslila do zeminy pořádný kráter. „Jo, to ona umí moc dobře,“ zdraví nás Jiří Pekárna, muž mající na starost servis vrtných souprav u firmy Granson. Masivní díru právě „doručil“ sto dvacet devět tun vážící stroj, jemuž se někdy laicky přezdívá „megavrták“ nebo „vrtná“. Co je zač? „Vrtná souprava je označení pro bagr s vrtnou tyčí. Slouží primárně k zakládání pilotových staveb, typicky se s ní můžete setkat na mostech a sjezdech u dálnic. Za druhé využití platí odvrtávání studen,“ upekl definici o dvou větách Pekárna. Se zařízením vysokým pětadvacet metrů, které toho moc nenajezdí, o to víc však navrtá, se jdeme seznámit blíž.

Výzva? Dubaj!

Ve světě existují jednotlivé školy, jak se s vrtnými soupravami zachází. V České republice to je prý nastavené tak, že stroj běží v podstatě od pondělí do neděle (z finančních důvodů), čili servis probíhá průběžně. „Ideálně si to nastavili v Německu a Rakousku,“ popisuje Pekárna, „tam vrtají od pondělí do čtvrtka a pátek si chytře vyčlenili na opravy.“ U „megavrtáků“ se nejvíce řeší potíže s podvozkem. Zrovna nedávno měnili ložisko, na němž se mašina otáčí: cenovka se zasekla na hranici 753.000 Kč. Není se čemu divit. Před námi rozvalující se model Bauer BG 28 H, v našich luzích a hájích jeden z nejmohutnějších, koupili za čtyři miliony korun. Padla slova o Česku, Německu, Rakousku – který stát však lze označit za vrtařskou baštu? „Fascinuje mě Dubaj, Dauhá. Metropole, jež kvůli nevyzpytatelnému písku vyžadují pečlivější měření, zajišťování. To by byla teprve výzva,“ zamýšlí se nahlas Pekárna.

Svět motorů 27/2020

Vyvolená trojka

Namísto Spojených arabských emirátů se nyní musíme spokojit s tuzemským Ústím nad Labem. „Megavrták“ s dieselovým šestiválcem s výkonem 354 kW, jenž pohání hydrauliku, obsluhuje trojice vyvolených: vrtař Zbyněk Beza v kabině bagru, Jiří Vrábel, který mění vrtné nářadí a kontroluje správnost akce, a konečně Tomáš Chvojka, řidič pomocného stroje, v našem případě traktoru. A teď k fungování aneb Co vězí za vrtnou věží: tu tvoří tyč (tzv. kelly) z tří plášťů zakončená určitým vrtným nářadím. „My máme připojenou spirálu. Můžeme ji ovšem vyměnit šapou – válcem s otevíratelným dnem, kterým se vynáší například písek nebo voda. Anebo jádrovákem – válcem osazeným ostrými zuby k rozdrcení,“ seznamuje nás se základními koncovkami věže strojník Zbyněk. Jenže to není všechno. Pod povrch se Beza s kolegy vydává dvěma trasami. Buď „napřímo“ rovnou spirálou, nebo mnohem častěji za pomoci pažení. „Ocelová pažnice je v podstatě ozubený válec o určitém průměru. Ten přimontujeme k tyči, respektive na unašeč,“ komentuje Pekárna. Zjednodušeně řečeno dochází k dvojímu vrtání: pažnicí i spirálou.

Vypnuli Prahu

Koukáme přes rameno Zbyňku Bezovi, kterému svítí na displeji hloubka vrtu, vyvážení a kvantum dalších informací. Pažením se de facto brání sesuvům, nahrubo si pročesává cestu a spirálou zeminu nabírá a vytahuje nahoru: „Musím metr po metru,“ poznamenává k podpovrchové řežbě, „nic se nesmí uspěchat.“ Nabraný mix hlíny a kamenů pak pouze oklepe – obdobně jako to pánové dělají u pisoárů – a opět míří dolů. Opatrnost se vyplácí, třebaže vrtům předchází zevrubná geodetická analýza. „Ale svět nabízí spoustu překvapení. Řekli nám, že pod námi je všechno v pořádku, a najednou jsme přefikli kabely, co ta m podle plánu neměly být,“ vypráví Pekárna. Co následovalo? „No, vypnuli jsme Prahu 6,“ dodává šéf oprav vrtných souprav. Krizových (aktuálně spíš komických) situací jich ovšem potkalo víc. „V Plzni jsme navrtali vodovodní potrubí. Vlaky ve stanici vypadaly, jak když navštívily myčku,“ podotýká Pekárna.

Rekord je 52 metrů

U staveb se v České republice „šťourá“ obecně kolem dvaceti metrů, nejvyšších čísel pak dosahuje vrtání studen. „U ní držím rekord rovných dvaapadesát,“ chlubí se Beza. A rázem trochu zkroušeně dodává, že se teď budeme muset spokojit „pouze“ se čtrnácti, přestože mu maximum dovoluje až stěží uvěřitelných 65,7 metru! Nicméně ani tak se nebojíme tvrdit, že jsme svědky hvězdného vrtařského koncertu. Než se propast naplní armokoši – válcovou výztuží pro následnou betonáž –, přehodí Bezovi parťáci koncovku ze spirály na šapu. „Kromě již zmíněného vynášení vody a písku se mi hodí na začišťování. Teprve potom je vrt uhlazený a nachystaný k dalším úkonům,“ uzavírá Zbyněk Beza.