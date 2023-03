Umělá inteligence nakreslí nový Superb za pár sekund. Zkuste ji taky, je to snadné a zdarma

Dost možná jste už napříč internety narazili na nejrůznější formy kreativní činnosti s umělou inteligencí. Velmi populární je poslední dobou například ChatGPT, který komunikuje česky a během chviličky odpovídá na nejrůznější dotazy. Ne vždy zcela přesně, ale vzhledem k tomu, že první verze vyšla závěrem listopadu loňského roku, je komunikace s chatbotem děsivě realistická.

Umělá inteligence (Artificial Intelligence, AI) však umí odpovídat nejen slovem, ale i obrazem. Existuje velmi jednoduchá cesta k tomu, aby vám vykreslila vše, co si usmyslíte. Je jen na vás, jak kreativní budete. A samozřejmě můžete své požadavky na nejrůznější obrázky směřovat i k automobilové tématice. Prvních pár pokusů dostanete zdarma (konkrétně 25 minut procesorového času), ti náročnější si budou muset připlatit. Ale dopředu vás varujeme. Obrázková tvorba umělou inteligencí je vysoce návyková!

V Midjourney nepotřebujete pozvánku

Jednou z nejpopulárnějších služeb, která pomocí umělé inteligence generuje obrázky na základě textového zadání, je Midjourney od stejnojmenné americké společnosti. Ač jde stále jen o betaverzi, výsledky jsou působivé. Podrobný návod, jak se do služby registrovat a jak ji následně používat, najdete na našem partnerském webu Živě.cz. Je to opravdu jednoduché a stačí vám několik málo minut.

Pokud postupujete přesně podle návodu výše, za necelou minutu už budete generovat první obrázky. Se službou Midjourney lze zatím komunikovat výhradně v angličtině. Nemusíte psát celé věty, stačí několik základních indicií. K vykreslení naší hlavní fotografie u článku stačilo zadat „new Skoda Superb for 2035 with futuristic design on charging station“. A bylo hotovo!

Video se připravuje ...

Kreslený a fantastický svět

Umělá inteligence v tu chvíli začne „chroupat“ a během chvilky vám ukáže čtyři různé obrázky, které na základě požadavku vykreslila. Vy máte dvě možnosti: první je vybrat si jeden z nich a nechat si jej zobrazit ve větším rozlišení 1024 x 1024 pixelů. Posléze ho můžete stáhnout.

Pokud však nejste s výsledkem spokojeni, můžete pokyn opakovat, čímž se vám zobrazí zcela nové výsledky. Případně lze vybrat jednu ze čtyř variant a nechat si upravit právě tu. Výsledky se pak liší jen v drobných detailech. Myslete však na to, že Midjourney je ideální pro tvorbu „fantastických“ světů, komixů či kreslených, nepříliš reálných výtvorů. Vypadají sice skvěle, ale skutečné fotografii jsou pořád velmi vzdálené.

Vaše fotografie upravená AI

Umělé inteligenci nemusíte zadávat jen slovní pokyny, můžete přiložit i odkaz na fotografii, se kterou má při výtvoru pracovat. Řada uživatelů si takto nechává vykreslit novou profilovou fotku na sociální sítě. Stačí mít alespoň rámcovou představu. Třeba upravit dané selfie do světa Harryho Pottera.

Já jsem svůj obličej propůjčil AI také a požádal jsem, aby mě vykreslila ve futuristickém světě plném létajících aut. Na výsledek se můžete podívat v přiložené fotogalerii. Zejména „drátový“ volant, zvláštně zahnutá ruka či hodinky několik čísel od řemínku vypadají úsměvně. Ale i to je kouzlo beta verze umělé inteligence.

Nový Superb, elektrický Mustang

V první várce pokusů jsme AI „poprosili“ o několik netradičních škodovek. Kromě výše zmíněného budoucího Superbu nám zhotovila Octavii v Cyberpunku, Kodiaq v GTA San Andreas, případně možnou podobu mladoboleslavského pick-upu. Pro ryzí petrolheady jsme si nechali připravit ikonického Mustanga… na dobíjecí stanici!

Čím více svůj požadavek specifikujete, tím bližší výtvor dostanete. Nezapomeňte umělé inteligenci říct, v jakém stylu fotku chcete (komix, dark, bold colors) či v jaké barvě má váš automobil vytvořit. Nejde však jen o fotky samotné. Zkuste třeba požádat o zbrusu nový „znak automobilky“ či „logo pro podcast o automobilech“. Výsledky jsou famózní!

Můžete se jen kochat

Jak jsem avizoval v úvodu, služba Midjourney vám dá pětadvacet minut procesorového času. Posléze se musíte registrovat do placeného programu. Základní varianta stojí 10 dolarů na měsíc vám dá 200 minut, standardní je za 30 dolarů měsíčně a procesorový čas zvýší na patnáct hodin!

Pokud ale peníze nechcete investovat, máte dvě možnosti. Založit si na Discordu další účet, případně se kochat výtvory ostatních uživatelů. Můžete přímo v této službě, ale pokud vás zajímá konkrétně automobilová tématika, doporučujeme instagramový účet @automotive.ai. Ten už dnes sleduje přes 16 tisíc uživatelů a další rychle přibývají. Pár výsledků přikládáme rovněž do galerie, můžete se podívat, jak by například vypadalo Porsche Cayenne coby limuzína, nebo BMW coby golfový vozík. Úžasný svět!