Aplikace od Porsche hledá hezké silnice na projížďku. Porsche mít nemusíte

Automobilka Porsche už několik let provozuje aplikaci Roads, která nadšeným řidičům pomáhá s hledáním pěkných silnic. Nyní byla modernizována a s výpočtem tras pomáhá umělá inteligence.

Znáte mobilní aplikaci Roads od Porsche? Ani nemusíte vlastnit vůz této značky, abyste ji mohli používat. Appka je dostupná už od roku 2019 všem nadšeným řidičům, a to dokonce zdarma. Nyní bylo přepracováno uživatelské prostředí a pro výpočet trasy na zábavnou projížďku používá umělou inteligenci.

Aplikace Roads by Porsche byla spuštěna v roce 2019 a v současnosti má podle automobilky přes 180.000 uživatelů. Jde v podstatě o navigační systém, jehož prioritou není najít co nejkratší nebo nejrychlejší trasu, ale takovou, na které se pěkně svezete. Aplikace je prozatím dostupná jen na Apple AppStore, takže uživatelé Androidu mají bohužel smůlu.

Šéf marketingu v Porsche AG, Robert Ader, k nynějšímu přepracování aplikace řekl: „Ústředním prvkem nové aplikace Roads je generátor scénických tras. Nadšencům do řízení umožňuje během několika kliků najít svou vlastní vysněnou cestu. Umělá inteligence vypočte vhodnou trasu na základě různých parametrů, jakými jsou například zatáčky, topografie, krajinné prvky nebo zajímavé body zájmu (POI). Uživatel si může ze svého výchozího bodu nechat navrhnout okružní jízdu s návratem zpět, nebo se nechat navigovat do konkrétního cíle – bez ohledu na to, kde na světě se nachází.“

Pro výpočet trasy může uživatel zadat vlastní parametry, kromě výchozího bodu například délku jízdy (pokud chce jen okruh s návratem do výchozího bodu), jestli chce vyváženou trasu, více zatáčkovitou nebo naopak rychlejší a tak dále. Vygenerované trasy může projet za asistence vestavěné navigace, uložit si je, ohodnotit a případně také sdílet v rámci Roads Community s ostatními uživateli.

Jak zmiňoval Robert Ader, aplikace umí pracovat také s body zájmu a do navržené trasy zahrnout zvolené zajímavé zastávky. Pokud uživateli zrovna schází inspirace, aplikace Roads mu může zasílat trasu týdne a tipy na zajímavé cíle. K cílům Porsche slibuje také fotografie a bližší popisy, aby si řidič mohl předem udělat představu, zda za to případná zastávka na trase bude stát.

Porsche také vyzdvihuje komunitní stránku aplikace Roads. Kromě sdílení tras s jinými řidiči se mohou řidiči také slučovat do veřejných nebo soukromých skupin, sdílet svoje zážitky a někteří prý touto cestou plánují společné výlety. Roads by Porsche má rovněž svoji webovou prezentaci, která v hrubých obrysech naznačuje schopnosti aplikace. A my ji asi budeme muset vyzkoušet, protože na nás zatím působí zajímavě.