Ze šesti prototypových land roverů, upravených pro potřeby elitní divize britské armády SAS, do dnešní doby přežívají nejspíš jen dva. Kousek, který změnil majitele v aukci v Goodwoodu, je mezi těmi šesti jedinečný kratším šasi a příliš silným kulometem na zádi.

Poté, co se v druhé světové válce začala formovat divize britské armády SAS (Special Air Service), používala ke své činnosti speciálně upravené a vybavené americké willysy. Po válce tedy měla zkušenosti, jak auto upravit a vybavit, aby v ostrém nasazení fungovalo co nejlépe.

Pro svá budoucí vozidla zkoušela různá jiná auta než willysy, které měly své silné, ale i slabé stránky. Těch si byl vědom také Maurice Wilks, vývojář britské automobilky Rover, který willys používal na svém statku.

Rozhodl se, že se s těmito zkušenostmi pokusí vymyslet lepší malý vůz s pohonem 4x4, který se bude dát využít v zemědělství, ale i těžebním průmyslu či v armádě. Navíc musel být opravitelný na koleně řidičem; co víc, oprava musela být možná kdekoliv, bude-li pomoc mnoho mil daleko.

Výsledek na sebe nenechal dlouho čekat – měl podobu šesti prototypů land roverů Series I speciálně upravených pro potřeby SAS. Pěti z nich se stalo základem šasi s rozvorem náprav 88 palců (2235 mm), jeden – s číslem šasi 170601215 – měl rozvor 86 palců (2184 mm). Kousek, který si můžeme prohlédnout na těchto fotografiích a který změnil majitele v aukci Goodwood Revival Collectors‘ Motor Cars and Automobilia v sobotu 9. září, je právě tím unikátním na kratším šasi.

Seznam výbavy je velmi dlouhý a zejména zbraní má docela dost na takhle malé auto. Kromě blíže neurčené ruční protitankové zbraně Bazooka uložené vzadu je tu zdvojený těžký kulomet Vickers ráže .303 British mířící dopředu, lehký kulomet Bren o stejné ráži ve schránce na pravé straně, snadno přístupné řidiči, a těžký kulomet Browning .50 BMG na zádi.

„Padesátku“ Browning dostal tento prototyp údajně jako jediný, ostatní mají kulomety menší ráže. Důvodem je, že .50 BMG měl tak velký zpětný ráz, že navzdory upevnění jeho lafety k zadnímu čelu i k šasi prohýbal to čelo.

Po sestrojení šel tento land rover do služby pravděpodobně v Ománu stejně jako kousky na delším šasi, přesně však není nic známo, neboť mise SAS jsou utajované. Dnes je ale tento vůz jedním ze dvou přežívajících prototypů, ten druhý, na 88“ šasi, je součástí známé sbírky land roverů v Dunsfoldu. V letech 2013–2015 prošel pečlivou renovací a má vlastní technický průkaz (v Británii označovaný „V5C“) s registrační značkou 45 BR 70, která je na voze.

Třebaže je to skutečný unikát a je v dokonalém stavu, mnohamilionový příspěvek do sbírky to není. Nový, pochopitelně nejmenovaný majitel ho vydražil za 71.300 liber, tedy 2,04 milionu korun.